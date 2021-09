Ruotsalaisyhtyeen comeback on juhlan aihe varsinkin Spotifylle, joka yrittää houkutella käyttäjikseen nyt iäkkäämpää väestöä , kirjoittaa musiikkitoimittaja Oskari Onninen.

Oli edellinen viikonloppu, kun laskettelin liukuportaita alas Rautatientorin metroasemalle. Portaita reunustavissa kymmenissä ja kymmenissä pienissä mainostauluissa pyöri sama viesti:

Ruotsalaisyhtye Abba on palannut! Kaksi uutta kappaletta on ilmestynyt! Ne ja vanhat klassikot voit kuunnella Spotifyn This is Abba! -soittolistalta!

Pari sekuntia päänsisäistä ihmettelyä: mitä tässä mainostetaan ja miksi. Kunnes aivot loksauttivat logiikan kohdalleen: Spotify on tässä se tuote.

Ainakin Abbasta fasinoituneissa Pohjoismaissa ruotsalaisbändin comeback on siis juhlan aihe ruotsalaiselle striimauspalvelulle, jolla on ollut samoissa maissa ylivertainen markkina-asema pahimpaan kilpailijaansa Apple Musiciin nähden.

Joulukuussa 2020 kirjoitin Helsingin Sanomiin Spotifyn ja muiden palveluiden tilaushuipusta eli pisteestä, jossa maksavien asiakkaiden määrä ei lisäänny.

Helppo yleisö on siis saavutettu ja muita pitää houkutella kaivamaan luottokorttiaan esimerkiksi perhepaketeilla, joissa yksittäisen tilauksen hinta on selvästi normaalia halvempi.

Suomen markkinalla lienee vielä tilaa. Keväällä 2020 julkaistussa tutkimuksessa kävi ilmi, että suomalaiset ovat muita pohjoismaalaisia haluttomampia maksamaan striimauspalveluista. Selvästi suosituin musiikkipalvelu täällä on videopalvelu Youtube eikä esimerkiksi Spotify.

Mutta hiljalleen asetelmat muuttuvat.

Joulukuun kirjoituksessani levy-yhtiöpomot Asko Kallonen ja Timo Kuoppamäki puhuivat siitä, että Suomen Spotifyn 50 kuunnelluimman kappaleen osuus kaikesta kuuntelusta oli laskenut huomattavasti.

Se taas kertoi siitä, että jako nuorison striimaamisen ja keski-ikäisten cd-harrastuksen välillä oli tasaantumassa. Listakärkeen tarvittiin ”kaiken kansan kappaleita”.

Abban paluu on tälle vanhemmalle väelle vetonaula ja samanlainen sisäänheittäjä kuin ”originaalisarjat” ovat television suoratoistopalveluille.

Se olisi voinut jopa olla yksinoikeudella Spotifyn tempaus, mutta musiikkipuolella yksittäisiin palveluihin uutuutensa laittaneiden Beyoncén, Jay-Z:n ja Draken pelleily on lähinnä suututtanut. Ennen pitkää hekin ovat joutuneet palaamaan Tidalista ja Apple Musicista maitojunalla takaisin Spotifyyn.

Abban uudet kappaleet olin kuunnellut jo niiden ilmestyttyä. Ne kuulostivat, no Abbalta, tarkemmin ottaen yhtyeen ammattimaisimmalta ja myöhäisimmältä kaudelta eli noin vuoden 1980 Super Trouper -levyltä. (Bändin edellisen uran viimeinen albumi, erolevy The Visitors ei ollut tällä lailla pateettisen toiveikas.)

Miltään muulta ne eivät olisi edes voineet kuulostaa.

Vaan kun ne kerran kuvittelee Spotifyn mainoskampanjaksi, ajatuksesta ei pääse irti.

I Still Have Faith in You on Abba nostalgioimassa Abbaa Abba-nostalgikoille – tämä on globaalin musiikkibisneksen suurin spektaakkeli vuonna 2021!

Uskon yhä teihin, siis te kaikkea muuta kuin diginatiivit Abba-sukupolvet, että löydätte viimein striimaamisen ilot, Anni-Frid Lyngstad on laulavinaan.

Draamantajua on mahtunut tuplasinglen jälkimmäiseenkin kappaleeseen. Sen nimi on Don’t Shut Me Down.