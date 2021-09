The Wire -sarjan tähti Michael K. Williams on kuollut

54-vuotias Williams löydettiin maanantaina kuolleena kotoaan.

The Wire -sarjasta tunnettu näyttelijä Michael K. Williams on kuollut. Asiasta uutisoivat muun muassa uutistoimisto AFP ja sanomalehti The New York Times.

Kuoleman vahvisti Williamsin pitkäaikainen edustaja Marianna Shafran.

”Syvän surun vallassa perhe ilmoittaa Emmy-palkintoehdokas Michael Kenneth Williamsin poismenosta”, Shafran sanoo.

New Yorkin poliisilaitoksen mukaan Williams löydettiin maanantaina kuolleena kotoaan Brooklynin kaupunginosassa New Yorkissa. Brooklyn oli myös 54-vuotiaan Williamsin syntymäpaikka.

Williams tunnetaan parhaiten roolisuorituksestaan Omar Littlenä HBO:n rikosdraamassa The Wire, suomeksi Langalla. The Wirea esitettiin viiden tuotantokauden ajan vuosina 2002–2008, ja sitä pidetään yleisesti yhtenä historian parhaista televisiosarjoista.

Lisäksi hän näytteli muuan muassa televisiosarjoissa Boardwalk Empire ja Lovecraft Country sekä elokuvissa The Road, 12 Years a Slave, The Night Of ja Gone Baby Gone.

Williams on ollut ehdokkaana Emmy-palkinnon saajaksi viisi kertaa. Ehdokkuuksista viimeisin tuli tänä vuonna Montrose Freemanin roolista HBO:n sarjassa Lovecraft Country. Palkinto on vielä jakamatta.

Williamsin kuolinsyystä ei toistaiseksi ole varmaa tietoa, mutta tapausta tutkitaan mahdollisena huumeiden yliannostuksena.