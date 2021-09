Valokuvaajasukupolvet yhdistäneen koulukunnan 25-vuotisnäyttely avautuu lauantaina Helsingin taidehallissa.

Taidehallin näyttelyn kuratoinut Asia Zak Persons ja Timothy Persons kuvattuna Arno Rafael Minkkisen kuulun teoksen Fosters Pond II (1989) edessä.

Suomalainen valokuvataide alkoi 1990-luvulla erottua kansainvälisesti niin, että puhuttiin jopa suomalaisesta valokuvaihmeestä.

Ilmiön taustalla oli dosentti Timothy Persons (s. 1954), joka alkoi viedä Taideteollisen korkeakoulun opiskelijoiden teoksia kansainvälisille taidemessuille Gallery TaiKin nimellä. Sittemmin Persons perusti samannnimisen gallerian Berliiniin, jossa hän nykyään asuu. Muutama vuosi myöhemmin ryhmään tuli mukaan Taideteollisessa opettaneita, ja sen nimi muuttui Helsinki Schooliksi.

”Aivan keskeistä menestykselle oli se, että Helsinki School auttoi suomalaisia kuvaajia ymmärtämään, mikä on kansainvälinen taso alalla”, Timothy Persons kertoi Taidehallissa näyttelyn pressitilaisuudessa perjantaina aamupäivällä HS:lle. ”Ja pian kansainvälisesti tiedettiin, mitä on suomalaisuus.”

Norjassa syntyneen, Kaliforniassa opiskelleen Personsin mukaan Helsinki Schoolissa kyse oli oppimisprosessista, joka alkoi keskellä ankeutta, laman jälkitunnelmissa. Persons on ylpeä suomalaisvalokuvaajien yhteishengestä ja heidän saavuttamastaan menestyksestä. ”Se on ainutlaatuista, ei missään muualla ole vastaavaa konseptia”, hän toteaa.

Helsinki Schoolin nimissä on 25 vuoden aikana esimerkiksi ilmestynyt 180 julkaisua, Persons mainitsee.

Elina Brotherus kertoi teoksistaan Helsingin taidehallissa perjantaina 10. syyskuuta aamupäivällä. Uusimmissa töissä teemoina ovat arkkitehtuuri ja toisten taiteilijoiden ohjeet. Yksi taiteilijoista on japanilainen Fluxus-taiteilija Mieko Shiomi.

Taideteollinen korkeakoulu on nykyään Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu. Helsinki Schoolista on tullut askel askeleelta vahva kansainvälinen brändi nykytaiteen alalla, ja moni valokuvataiteilija on hyötynyt sen vetovoimasta. Kokeneimpiin tekijöihin kuuluu alusta lähtien mukana ollut Jorma Puranen (s. 1951).

”Suomalainen valokuvataide olisi ilman Helsinki Schoolia heikoissa kantimissa”, Puranen toteaa.

Kuvataiteen muuhun kenttään verrattuna valokuvan kansainvälinen menestys on hänen mukaansa huomattavaa.

Elina Brotheruksen (s. 1972) mukaan yksi koulukunnan tärkeimpiä oppeja on se, että näyttelyiden yhteydessä pitää pystyä puhumaan omista töistään – ja kaverin töistä.

Brotherus kertoi perjantain lehdistötilaisuudessa, miten erään kerran Pariisissa valokuvaaja Sanna Kannisto kertoi galleriavieraalle valokuvistaan – huomatakseen, että tämä oli enemmän kiinnostunut kollegan teoksista. Niinpä Kannisto alkoi kertoa kollegan valokuvista.

Pariisilaisgalleristin leuka loksahti. ”Hänen mukaansa kukaan ranskalainen valokuvaaja ei olisi toiminut niin”, Brotherus sanoo.

Brotheruksen mukaan Helsinki Schoolia on leimannut myös opettajien ja oppilaiden välinen kollegiaalisuus. ”Nykyään olen paras kaveri entisen professorini kanssa”, hän kertoo. Brotherus opiskeli valokuvausta vuodet 1995– 2000.

Aino Kanniston teos Untitled (woman in bath) on vuodelta 2015.

Taidehallin näyttely Uusia näkökulmia valokuvaan – Helsinki School 25 vuotta esittelee 30 valokuvaajaa yhteisön vuosien varrelta. Näyttelyyn on ripustettu rinnakkain uusia ja vanhoja teoksia, ja fokus on vuoropuhelussa.

Ilmaisutapoja on yhtä paljon kuin valokuvaajiakin, mutta temaattisesti näyttelyssä voi erottaa joitakin yhdistäviä lähestymistapoja. Ulla Jokisalo, Anni Leppälä, Milja Laurila ja Niina Vatanen esimerkiksi ponnistavat tarinallisuudesta ja itsereflektiosta, ja omakuvia on esillä muun muassa Arno Rafael Minkkiseltä ja Elina Brotherukselta. Abstrakti valokuva on vahvasti esillä, samoin luonnon syklit.

Uusia näkökulmia valokuvaan – Helsinki School 25 vuotta, Helsingin taidehalli 11.9.– 31.10.2021.