Sokea mies joka ei halunnut nähdä Titanicia kilpailee elokuvajuhlien yleisöpalkinnosta uudessa sarjassa Venetsian elokuvajuhlilla.

Venetsian elokuvajuhlien suomalainen kohokohta koittaa huomenna torstaina, jolloin ohjaaja Teemu Nikin elokuva saa siellä kansainvälisen ensi-iltansa.

Sokea mies joka ei halunnut nähdä Titanicia kilpailee elokuvajuhlien yleisöpalkinnosta uudessa Orizzonti Extra -nimisessä sarjassa kahdeksan muun elokuvan kanssa.

Elokuva kuvattiin jo vuonna 2019, joten sen pääsyä suuren yleisön nähtäväksi on saatu odottaa pitkään. Myös ohjaajan toive kansainväliselle festivaalille pääsystä oli pitkään epävarmaa, sillä koronapandemian takia monet maailman elokuvafestivaalit peruuntuivat.

”Festivaaleille pääseminen vaikeutui, koska niitä oli vähemmän mutta elokuvia kuitenkin yhtä paljon kuin ennenkin. Joten siinä mielessä festivaalille pääseminen on kovempi meriitti kuin ei-korona-aikana. Kyllä meistä ovat tosi isot festivaalit olleet kiinnostuneita”, Nikki kertoi alkuviikosta puhelimitse hetkeä ennen matkan alkua Helsinki-Vantaan lentokentällä.

Venetsian festivaali ilmoitti valinnoistaan kovin myöhään, joten Nikki joutui odottamaan toivomaansa uutista pitkään.

Sellainenkin tilanne voi tulla vastaan, että elokuvantekijä joutuu – tai saa – valita, mille festivaalille elokuvansa vie. Nikin elokuvasta oli kiinnostunut myös Cannesin elokuvajuhla. Ohjaajan mukaan Venetsia oli kiinnostunut elokuvasta ennen Cannesia, mutta jos Cannes olisi halunnut heidät, elokuva olisi viety sinne. Lopulta Cannesista ei kuitenkaan tullut kutsua.

”Mutta kävi näin, ja ehkä itse asiassa mukavampi mennä Venetsiaan, koska en ole siellä ollut koskaan aikaisemmin.”

Onko Venetsiaan pääsy poikinut jo tässä vaiheessa jotain uutta Nikin työrintamalle?

”No ei. Sinänsä tämä tulee poikimaan elokuvalle pitkää festivaali-ikää, se tiedetään jo nyt. Ja mahdollisesti myös myyntiä ulkomailla.”

Mitä mahdollinen voitto Venetsiassa tarkoittaisi elokuvalle?

”En oikein tiedä, mitä se tarkoittaa. Tätä sarjaahan ei ole kukaan aiemmin voittanut. Toki olen varma, että se lisää elokuvan huomiota. Lisää huomiota siitä, että se on suomalainen elokuva, ja se taas auttaa ehkä kollegojen elokuvia festivaaleilla niin, että niitä katsotaan siellä raadeissa ennen kuin valitaan elokuvia.”

Cannesin elokuvafestivaalithan päättyivät tänä vuonna riemukkaisiin suomalaisjuhliin, kun Juho Kuosmasen elokuva Hytti nro 6 voitti koko festivaalien kakkospalkinnon Grand Prix’n.

Sokea mies joka ei halunnut nähdä Titanicia saa Suomen-ensi-iltansa tällä viikolla. Jonkun verran Nikki on saanut jo palautetta niiltä katsojilta, jotka sen ovat nähneet. On kehuttu elokuvan kokeellista toteutusta, huumoria ja jännitystä.

”Tuntuu, että se kokemus koskettaa ja vaikuttaa katsojaan. Kukaan ei ole vielä tullut haukkumaan elokuvaa eikä moittimaan. Kyllä ihan mielenkiinnolla odotan arvosteluja.”

Sokea mies joka ei halunnut nähdä Titanicia on Petri Poikolaisen ensimmäinen elokuvapäärooli.

Muun muassa Rumba-lehti on jo ehtinyt julkaista arvostelun ja antaa elokuvalle viisi tähteä.

”Sokea mies joka ei halunnut nähdä Titanicia on kuin Sound of Metalin pikkuveli. Pääosassa ovat äänisuunnittelu ja Jaakon (Petri Poikolainen) kasvonäyttely. Valittu perspektiivi on kokeellinen ja Teemu Nikki on tarpeeksi uskalias viedäkseen sen loppuun saakka. Lopputulos on empaattinen, sympaattinen, ahdistava ja jopa kauhua herättävä”, kirjoittaa Jukka Hätinen.

It’s Alive Filmsin tuottama elokuva on rakkaustarina, joka kertoo kotinsa vankina elävästä, MS-taudin takia näkönsä ja liikuntakykynsä menettäneestä miehestä. Siitä huolimatta mies lähtee rohkeasti yksin matkustamaan ja tapaamaan rakastettuaan toiseen kaupunkiin.

Elokuvan pääosaa esittää vuodesta 2013 sairaseläkkeellä ollut ammattinäyttelijä Petri Poikolainen, jonka uran aggressiivinen MS-tauti keskeytti. Rooli on Poikolaisen ensimmäinen ja luultavasti viimeinen päärooli elokuvassa.

Myös Poikolainen pääsi matkustamaan Venetsian elokuvajuhlille.

”Tässä me odotamme koneeseen pääsyä ja olemme aika kummissaan, että tämä sitten meni näin”, Nikki sanoi, ja arveli torstain ensi-iltapäivästä tulevan tekijöille hyvin hektisen.