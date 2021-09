Siri Pettersen suuntaa nyt fantasiansa astetta aikuisemmille lukijoille.

Sudenmetsästäjä, joka on aina pelännyt susia. 19-vuotias nuori nainen, Juva, on koko ikänsä kammonnut lapsena näkemäänsä hirviötä, Rautasutta. Hirviö on tappanut Juvan isän ja Juva tietää olevansa syyllinen tapaukseen.

Juva on hylännyt äitinsä ja siskonsa ammatin verenlukijoina, ennustajina, jotka näkevät asiakkaansa tulevaisuuden näiden verestä. Tarinan alkaessa Juva joutuu kohtaamaan kaikki torjumansa asiat: velvollisuutensa ja perintönsä verenlukijana – ja itse Rautasuden.

Norjalaisen Siri Pettersenin Vardari-trilogia sijoittuu samaan useiden maailmojen kompleksiin kuin hänen kiitetty Korpinkehät-trilogiansa. Se on kuitenkin täysin itsenäinen jatko: Korpinkehä-sarjan lukeneet voivat havaita yhdistäviä siteitä, mutta ne lähinnä rikastavat lukukokemusta. Korpinkehissä Pettersen esitteli kolme toisiinsa yhteydessä olevaa eri maailmaa, Rautasudessa (Jernulven, suom. Eeva-Liisa Nyqvist, Jalava, 486 s.) vuorossa on neljäs.

Vardari-trilogia on astetta aikuisemmille lukijoille suunnattua fantasiaa. Korpinkehien Hirka oli 15–17-vuotias, Juva on tarinan alussa jo 19-vuotias. Molemmat nuoret naiset kokevat kuitenkin itsensä ulkopuolisiksi. Hirkan eroavaisuus oli näkyvää: hän oli hännätön ihminen hännällisten maailmassa.

Magia muodostaa Pettersenin teoksessa kokonaisuuden, jossa ihmiset, eläimet, veri sekä kaikkeudessa vaikuttava Mahti sulautuvat toisiinsa. Taitavana maailmanrakentajana Pettersen ei ole selittänyt magiaa puhki.

Samaa taitoa hän osoittaa tarinan tapahtumapaikan luomisessa: Hyiselle saarelle ahtautunut Náklavin kaupunki ja sen asukkaat tapoineen ovat oma kiehtova maailmansa, johon Pettersen on ammentanut pieteetillä aineksia goottilaisesta kuvastosta.

Gotiikka sopiikin mainiosti yhteen veren, susien, jylhien maisemien ja pimennossa vaanivien tuntemattomien olentojen kanssa.