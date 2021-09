Zodiakissa nähtävän esityksen visuaalisuudessa päästään kiinnostavalla tavalla näköaistin aiheuttamien kehollisten tuntemusten äärelle.

Tanssi

BS/SF. Kantaesitys Zodiakin studiossa torstaina 9.9. Tuotanto Zodiak – Uuden tanssin keskus, Mira Kautto, Ehkä-tuotanto ITAK- Itä-Suomen Tanssin Aluekeskus. Koreografia Mira Kautto ja työryhmä, tanssi Sara Gurevitsch, Anna Torkkel ja Emmi Venna, valo- ja äänisuunnittelu Jenni Pystynen, musiikin sävellys ja toteutus Timo Kaukolampi, koreografinen dialogi Anna Torkkel, mentori Anna Mustonen.

Ehkä-tuotannon ja Zodiakin yhteisyössä syntynyt teos BS/BF jatkaa osittain saman työryhmän vuonna 2019 esitettyä Station to Station to Station -teosta. Pitkän yhteistyön jäljet näkyvät esityksen levollisuudessa. EHKÄ-tuotanto on ollut jo yli viidentoista vuoden ajan tärkeä osa nykytanssin kenttää. Se ja sen kotipaikka Kutomo Turussa edistävät vahvasti poikkitaiteellisia teoksia. Tämä nykypäivänä ehkä vähän vanhahtavalta kuulostava sana tuntuu edelleen luontevalta määritelmältä, kun katsoo BS/BF -teosta.

Mira Kauton ja työryhmän valmistamalle koreografialle Morten Andersenin valokuvakirjan Blå skog/Blue forest lukukokemus on toiminut teoksen inspiroijana. Pidän tärkeänä sitä, että nimenomaan kokemus kääntyy tanssiksi sen sijaan, että käännettäisiin tarina tai niin sanottu sanoma.

Zodiak pysyttelee hereillä sen suhteen, mihin suuntaan nykytanssin ja muiden taiteenlajien liittoa voi viedä. Ajattelen BS/SF -teosta osana Zodiakissa jo jonkin aikaa jatkunutta eri tavoin kuvataidetta, näkemistä ja liikettä yhdistelleitä teoksia, kuten esimerkiksi Sonja Jokiniemen ja Johanna Nuutisen koreografioita.

Nyt tuntuu, että visuaalisuudessa päästään kiinnostavalla tavalla näköaistin aiheuttamien kehollisten tuntemusten äärelle. Jenni Pystysen valosuunnittelussa näyttämön takaosana luoduissa väripinnoissa sininen on havaittu asiana, jonka sisään voi päästä, joka on yksi prisman väreistä. Se on pääväri mutta samalla osa isompaa palettia. Sininen pikemmin vaikuttaa moneen asiaan kuin esittää jotain.

Sama tunne välittyy koko esityksestä. Sen sijaan, että tanssi esittäisi jotain, se tuntuu menevän tasolle, jolla tanssi saa olla mahdollisimman vapaata ja olemassa vain itseään varten. Se vaikuttaa, ei esitä. Herkkyyslukemat nousevat korkealle. Tulee tunne, että tanssista voi löytää monia yllättäviä sävyjä. Herkkyys on leikkisää ja leikistä tulee oleellinen osa teoksen välillä miltei transsinkaltaiseen olotilaan vievää, mutta silti selkeästi artikuloituvaa liikettä.

Kolme esiintyjää virittyy samalle taajuudelle ja heissä on samankaltaista omanarvontuntoa ja keskittyneisyyttä. Mutta mitä pidemmälle esitys etenee, sitä selkeämmin tulen katsojana myös tietoiseksi esiintyjien erilaisuudesta. Anna Torkkelin tanssista kuultaa läpi meditatiivinen, syvästi koettu rauhallisuus. Emmi Venna on tanssijoista ehkä kaikkein hypnoottisin pyrähdyksissään, lepattavuudessaan ja hervahduksissaan.

Sara Gurevitschissa on veistoksellisuutta ja ylvästä voimaa. Kaikki liikkeet, äänet ja valotilanteet muodostavan lopulta kuin metsän sisäisen monimuotoisen kasvuston, josta versoo yllättäviä asioita. Luiskahtaminen vapaaseen, määrittelemättömään tilaan, missä kuitenkin vallitsee – vaikka kuinka hetkellisesti – oma logiikkansa, on keskeistä.

Keskeistä on Timo Kaukolammin musiikki, joka tuntuu yhtä aikaa paikallaanpysyvältä ja samalla moneen suuntaan väreilevältä. Kun näin trailerista Andersenin valokuvakirjan kuvia, koin, että Kaukolammin musiikki kumpuaa juuri tuollaisesta siimeksestä, joka on yhtä aikaa eloton ja elollinen. Musiikki on kuin fantasia metsästä.

Ehkä kaikesta maailmasta irtautumisestaan huolimatta BS/FB on teoksena kaikkein parhaiten ymmärrettävissä sitä kautta, mitä maailmastamme nyt puuttuu. Yksi vastaus siihen on BS/FB -teoksen luoma ambivalentti tila, joka ei kaikesta huolimatta täyty ristiriitaisuuksilla ja draamalla. Se tila on kenties fantasia mutta jotain, mihin pyrkiminen tuntuu nykypäivänä tärkeältä. BS/FB avaa portin niihin mahdollisuuksiin, joita meillä kaikilla on sisällämme.