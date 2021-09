THL:n sivuilla maanantaina julkaistu ”riskipotentiaalin arviointitaulukko” asettaa kulttuurin alalla vastakkain tapahtumat, joissa yleisöllä on omat istumapaikat sekä tapahtumat, joissa ei ole omia paikkoja.

Yleisö odottaa konsertin alkua merikylpylä Allas Sea Poolilla Helsingissä. Kuva on kesäkuulta 2021.

Maanantaina saatiin odotettu uutinen: hallitus alkaa viimein avata yhteiskuntaa ja purkaa rajoitukset lokakuun puoliväliin mennessä. Tapahtuma-alaa koskevia rajoituksia voidaan kuitenkin höllentää jo nyt.

Suurta kummastusta ja epäluuloa kulttuuri- ja tapahtuma-alan piirissä on kuitenkin herättänyt samana päivänä THL:n sivuilla julkaistu ”riskipotentiaalin arviointitaulukko”.

Taulukko on osa hallituksen hybridistrategiaa ja se on laadittu alueellisten viranomaisten päätöksenteon tueksi.

Tapahtumaelinkeinon keskusjärjestö Tapahtumateollisuus pitää taulukkoa erittäin kyseenalaisena ja toimimattomana.

”Näemme, että riskitaulukko on mahdollisesti muodostumassa välineeksi, jolla tapahtumia, tai ainakin osaa tapahtumien rajoituksista, edelleen pyritään ylläpitämään. Tässä on jotenkin sellainen tilanne, että tietyistä rajoituksista halutaan kaikin keinoin pitää kiinni”, sanoo Tapahtumateollisuus ry:n johtaja Maria Sahlstedt.

Sahlstedt moittii sitä, että taulukko on valmisteltu heiltä salassa. Se on hänen mukaansa esitelty heille ja muille toimialan edustajille samaan aikaan, kun se jo julkaistiin. Kaiken lisäksi THL kertoo sivuillaan taulukon olevan yhä keskeneräinen.

”Sitä tietopohjaa eli dataa, mihin taulukko perustuu, ei ole julkaistu. Eilisessä tilaisuudessa, johon ministeriö oli kutsunut alan toimijoita kuulemaan asiasta, ei sitä myöskään kerrottu, joten on mahdotonta arvioida, millaiseen tutkimusnäyttöön tai asiantuntemukseen taulukko perustuu”, Sahlstedt sanoo.

”Siellä on ihan räikeitä ristiriitoja. Esimerkiksi se, että tietynlaiset ulkotapahtumat on nostettu korkeimpaan riskiluokkaan. Kyseenalaistamme vahvasti, mihin näyttöön se yksityiskohta perustuu.”

Taulukosta löytyy jako merkittävän, kohtuullisen ja vähäisen riskin tilanteisiin.

Merkittävän riskin tilanteet ovat sellaisia, joissa ”olosuhteet ovat erityisen otollisia koronavirustartunnoille”. Tunnusomaista ovat esimerkiksi runsaat lähikontaktit, anniskelu sekä voimakas äänenkäyttö. Suurissa tapahtumissa jäljitettävyys on heikko, mikä lisää leviämispotentiaalia.

Suuren riskin tilanteita kulttuurin alalla ovat taulukon mukaan esimerkiksi massakonsertit ulkona ja sisällä, kun omia paikkoja ei ole määritelty, sekä yhteislaulutilaisuudet. Myös klubit ja tanssiravintolat nähdään riskialttiiksi paikoiksi.

Kohtuullisen riskin tilanteista taulukko toteaa olosuhteiden mahdollistavan koronavirustartunnat ja taudin leviämisen, jos kontaktien välttämiseen ei erityisesti kiinnitetä huomiota. Tällaisiksi tilanteiksi katsotaan esimerkiksi kuorolaulu, kun kuorossa on yli kymmenen laulajaa.

”Ruuhkat ja voimakas äänenkäyttö lisäävät riskiä tartunnoille. Esimerkiksi tilaisuudessa järjestettävä väliaikatarjoilu voi lisätä tilanteita, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa. Matkustaessa riskiin vaikuttaa matka-aika ja kulkuneuvon täyttöaste.”

Vähäisen riskin tilanteista sanotaan näin: ”Kontaktit ovat tyypillisesti lyhytkestoisia. Ilmanvaihdolla, maskeilla, käsihygienialla sekä ruuhkien välttämisellä saadaan edelleen vähennettyä tartuntariskiä.”

Karrikoidusti sanottuna taulukko asettaa kulttuurin alalla vastakkain tanssiravintolat ja klubit, joissa ei ole omia paikkoja, sekä teatterit, oopperan ja elokuvateatterit, joissa on omat paikat.

”Katsomme itse, että siinä [taulukossa] on kyse mielikuvien luomisesta ja siitä, että halutaan pitää joistain rajoituksista kiinni”, Sahlstedt sanoo.

Yhtä kriittisesti suhtautuu Suomen musiikkitapahtumien verkoston ja etujärjestön LiveFIN ry:n toiminnanjohtaja Jenna Lahtinen.

”Jos sitä tullaan käyttämään, niin se voi asettaa tapahtumat hyvin epätasa-arvoiseen asemaan. Näkisin, että sitä varmaan haluttaisiin kovasti käyttää, koska hallituksen toimintasuunnitelmassa toistuvasti mainitaan ikään kuin se riskipotentiaalin arvioiminen ja porrastus”, Lahtinen toteaa.

Lahtisen mukaan taulukkoa ei missään tapauksessa voida käyttää tuollaisenaan, koska se on keskentekoisen oloinen: se näyttää heikosti perustellulta ja epäloogiselta.

”Taulukosta näkee suoraan sen olettavan, että tapahtumiin ei tehtäisi minkäänlaisiin turvatoimia. Että me tapahtumien järjestämisessä ikään kuin palattaisiin tätä kriisiä edeltävään maailmaan ja toimintamalleihin. Ei ihmisten halu järjestää turvallisia tapahtumia katoa mihinkään.”

Lahtisen mukaan taulukosta saa vaikutelman, ettei sen tekemisessä ole turvauduttu alan asiantuntijoihin, jotka ymmärtäisivät alan erityispiirteet.

Sinänsä tieto siinä, että rajoitusten purkaminen etenee, ilahduttaa.

”Merkittävää on se, että nyt on annettu selkeä tavoite ja tietoa siitä, milloin rajoituksista luovutaan. Se on selkeä tieto, joka vahvistaa sekä asiakkaiden luottamusta, että koko toimialan näkymiä”, Sahlstedt sanoo.

Pitkän ja syvän kriisin vaikutukset kuitenkin näkyvät jo.

”Ennakoidaan, että tapahtumat lähtevät aika vauhdikkaasti käyntiin, mutta mistä löydetään työvoimaa? Se on ehkä vielä merkittäväkin ongelma, joka on alalla edessä”, Sahlstedt sanoo.

Rap metal -yhtye Lähiöbotox esiintyi Tavastialla viime vuoden marraskuussa.

Lahtisen mukaan koronapassin käyttöön ottoa pitäisi harkita vakavasti. Toimialalle olisi tärkeää saada lain tuoma selkänoja sen käytölle.

”Me emme toivo säätelyä säätelyn päälle missään tapauksessa, emmekä halua käyttää sitä, ellei ole pakko. Mutta koronapassin avulla saamme mieluummin ovet auki kuin ei ollenkaan. Se on nyt tosi tärkeää. Asian kanssa on vetkuteltu tosi kauan”, Lahtinen sanoo.

”Meillä täytyy olla ovet auki, meillä täytyy olla pysyvä tulevaisuus.”

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastaja Oona Mölsä kertoo, että avi odottelee tällä hetkellä sosiaali- ja terveysministeriön ohjausta liittyen uuteen hybridimalliin. Sitä kautta saattaa olla tulossa ohjausta liittyen THL:n riskiarviomalliin.

”THL on toki sellainen tartuntatautilain mukainen asiantuntijataho, jota me kuulemme päätöksiä tehtäessä, mutta viime kädessä vastaamme päätöksen sisällöstä itse”, Mölsä sanoo.

Hänen oma käsityksensä on, ettei THL:n laatima riskiarviomalli ole kaiken kattava.

”Hallintopäätöksiä tehtäessä olisi tärkeää, että kaikki mahdolliset tilanteet ja tapahtumat ja tilat pystyttäisiin ottamaan päätöstä tehtäessä huomioon. Ja myös muotoilemaan ne päätökseen täsmällisesti ja niin, että arvio on kaiken kattava. Se on yksi haaste, mikä siihen [taulukkoon] mahdollisesti liittyy”, Mölsä sanoo.

”Tällä tasolla ei ole vielä ehditty siihen perehtyä, eikä se kokonaisuudessaan sisälly tällä hetkellä sosiaali- ja terveysministeriön ohjaukseen. Mutta varmasti siitä tullaan alueellisissa koronayhteistyöryhmissä keskustelemaan tarvittavia rajoituksia arvioitaessa.”

Sanoma Media Finland on yksi Suomen suurimmista tapahtumanjärjestäjistä. Helsingin Sanomat kuuluu Sanoma Media Finlandiin.