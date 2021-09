Nicholas Collonin kausi pääsi todelliseen lentoon väliajan jälkeen.

Radion sinfoniaorkesteri Musiikkitalossa keskiviikkona Nicholas Collonin johdolla. Mm. Adès, Mozart, Boulanger, Wennäkoski ja Stravinsky.

Nicholas Collonin kausi Radion sinfoniaorkesterin ensimmäisenä ulkomaalaisena ylikapellimestarina alkoi kaksijakoisesti. Ensin petyin, sitten innostuin.

Pettymystä ei tosin alussa aiheuttanut kapu eikä bändi vaan kauden yksi teemasäveltäjä Thomas Adès, jonka Dawn ei ole kummoinen teos.

Pandemiakesän 2020 BBC Proms -juhlien tilausteokseen yleensä niin mestarillinen säveltäjä haki yllättäen Arvo Pärtin yksinkertaisuutta yltämättä tämän pyhyysvaikutelmiin.

Lyhyt C-duuritutkielma on perin simppeli ja kasvaa hieman modernimmaksi muutaman sekunnin ”aamunkoitoksi”. Ehkä orkesterin jakaminen tilaan partituurin mahdollistamalla tavalla olisi tuonut jotakin lisäarvoa, mutta RSO pysyi lavalla.

Collonin ja RSO:n kausi otti varaslähdön viime viikolla Orivedellä, ja kuuntelin Areenasta silloisen, lupaavan vedon Mozartin viimeisestä sinfoniasta nro 41 (Jupiter).

Toinen veto Musiikkitalossa tästä kuolemattomasta mestariteoksesta ei tuonut ihan odotettua kohennusta hyvästä esityksestä erinomaiseksi. Mozart on paljastavaa musiikkia, joten ihan pienetkin epätäsmällisyydet -ja puhtaudet voivat hitusen häiritä, vaikka monia karaktäärejä oli selvästi funtsittu huolella.

Suoraan sanottuna jännitettä ja jännittävyyttä olisi voinut olla enemmän, kuten vaikkapa RSO:n kunniakapellimestarin Jukka-Pekka Sarasteen johtamissa Mozart-esityksissä eri vuosikymmenillä.

Raikas esitys ilman muuta. Odotin vain vieläkin enemmän.

Vielä äskettäin konsertit soitettiin pandemiasyistä kavennetulla ohjelmistolla ilman väliaikaa. Nyt ohjelmaa riitti, ja sitä lisäsivät orkesterin yllätyksinä tarjoamat ”tervetuliaislahjat” ylikapellimestarilleen C-duurissa, jota käytettiin myös Adèsin ja Mozartin teoksissa.

Ensin kuultiin Henry Purcellin Fantasy Upon One Note gamban kera, väliajan jälkeen Benjamin Brittenin Fanfare for St Edmundsbury kolmelle trumpetille ja vielä pohjalainen kansansävelmä Tervetulomarssi hääjuhlaan.

Näistä hienoista esityksistä – kuten ennalta ilmoitetusta ohjelmasta – riitti lavalla perin paljon puhetta ensin englanniksi ja sitten suomeksi. RSO:sta kerrotaan, että kyse oli vain avajaiskonsertista. Kauden jatkuessa Collonia haastatellaan lavalla harvemmin, joten juonnot palaavat totutun jänteviksi.

Turvavälejä oli vähennetty myös lavalla, joten RSO sai soittaa täysimittaisena.

Loppupuoli oli musiikin ja musisoinnin juhlaa! Nuorena kuollut Lili Boulanger oli fantastinen lahjakkuus, ja lyhyt Kevätaamu on hänen viimeisiä teoksiaan. Debussy-vaikutteita toki on, ja aivan lopun hän olisi ehkä puunannut muun teoksen veroiseksi, jos olisi elää saanut. Tämän jälkeen hän ehti viimeistellä vain lyhyen, mutta järisyttävän Pie Jesu -teoksen. RSO esitti Kevätaamun erinomaisesti.

Lotta Wennäkosken Flounce on pirteä sointien ja rytmien runsaudensarvi vain viiden minuutin mitassa. Se tilattiin Last Night of the Proms -konserttin alkupalaksi Royal Albert Halliin vuonna 2017.

Ihailin silloin Sakari Oramon johtamaa BBC:n sinfoniaorkesterin tulkintaa paikan päällä, ja Collon sekä RSO esittivät teoksen lähes yhtä mukaansatempaavasti.

Tämän konsertin huippuhetki oli kauden Stravinsky-teeman avannut Petruška-balettimusiikin (1911) versio vuodelta 1947. Nyt oltiin samalla tasolla kuin Collonin vierailukonserteissa ennen pandemiaa.

Silloinen vaikutelma vahvistui. Edeltäjä Hannu Lintu oli tujumpi, stydimpi ja tarvittaessa demonisempi ja sarkastisempi, mikä istuu Stravinskyn ajoittaiseen sarkastisuuteen.

Collon pelaa luonnonmusikaalisella raikkaudella ja tekee musiikkia ”ilon kautta”, kuten RSO:n pieni esittelyohjelma televisiossa nimesi. Tämäkin Petruška-näkemys toimi erinomaisesti. Teos kuulosti fantastisen raikkaalta ja useat detaljit rakkaudella hiotuilta!

Yleisö ei nähnyt syytä aplodeerata seisaaltaan ainakaan vielä Collonin ja RSO:n kauden avaukselle, vaikka suosionosoitukset olivat lämpimät.

Tälle kriitikolle fantastinen Petruška-esitys jätti nälän. Onneksi Stravinsky-teema jatkuu jo 17. syyskuuta. Silloin kuullaan esimerkiksi Renard ja viulukonsertto solistina itse Leila Josefowicz.

Voit palata konserttitallenteeseen tämän linkin takaa.

