Terrori-iskudokumentit analysoivat, kuinka kansakunnan jaettu suru kääntyi vastakkainasetteluiksi.

Joukko demokraatti- ja republikaaniedustajia lauloi 20 vuotta sitten kongressitalon portailla ”Jumala siunatkoon Amerikkaa”. Poliittiset jakolinjat oli hetkeksi unohdettu, sillä World Trade Centeriin ja Pentagoniin oli hyökätty samana aamuna.

Ulkolinjan dokumentti USA terrori-iskun jälkeen kertoo, kuinka iskut johtivat lopulta myös vähemmän yleviin hetkiin: kidutuksiin, laittomiin vangitsemisiin ja uusiin siviiliuhreihin.

Lähes kaksituntinen dokumentti on koostettu Frontlinen arkistoista. Frontline on Yhdysvaltain julkisen palvelun tv-yhtiön PBS:n tutkivan journalismin ohjelma, joka on tehnyt lukuisia raportteja iskuun ja terrorismin vastaiseen sotaan liittyen.

USA terrori-iskun jälkeen käsittelee, miten Yhdysvaltojen sotahistoria on vienyt maan nykypäivän yhteiskunnallisiin levottomuuksiin.

USA terrori-iskun jälkeen ei kerrokaan tapahtumista mitään uutta, mutta se vetää tehokkaasti ja vaikutusvaltaisten haastateltavien suilla yhteen isoja linjoja. Se esittää, että iskuilla oli yhteiskuntaa ja Yhdysvaltain omakuvaa rapauttavia seurauksia. Luottamus poliitikkoihin ja mediaan väheni – molemmat levittivät valhetta Irakin joukkotuhoaseista – ja jako hyviksiin ja pahiksiin monimutkaistui.

Syyskuun 11. päivän iskut eivät pääse televisionkatsojalta unohtumaan. Maanantaina aihetta käsiteltiin A-studiossa. Tänään TV1 esittää Ulkolinjan lisäksi dokumentin Terrori-iskun sukupolvi. Lauantaina Sub näyttää dokumentin 11.9. CIA vs. Bin Laden.

Painavimpiin teoksiin lukeutuu Ulkolinjan lisäksi suoratoistopalvelu Netflixin dokumenttisarja Käännekohta – 9/11 ja sota terrorismia vastaan, vaikka se nojaa kerronnassaan myös jännäriaineksiin ja ihmiskohtaloiden vetovoimaan. Iskujen selviytyjät kertovat tapahtumista välillä minuutti minuutilta.

Ensimmäisessä jaksossaan viisiosainen sarja kuitenkin myös taustoittaa iskuja sodalla, jota Afganistanissa käytiin vuodesta 1979 alkaen. Ja dokumentissa haastatellaan muun muassa Bushin ja Obaman hallintojen virkamiehiä, jotka olivat linjaamassa iskun jälkeisiä toimenpiteitä.

Käännekohta – 9/11 ja sota terrorismia vastaan -sarjassa selitetään Afganistanin sotaa vuodesta 1979 lähtien.

Netflixin ja Ulkolinjan dokumenteissa ei ole kyse enää vain tunteikkaasta muistelusta. Ne tarjoavat laajempaa analyysiä, johon viimeiset maailmanpoliittiset käänteetkin houkuttavat.

Mitä lähemmäksi nykyaikaa tullaan, sitä kiinnostavammiksi ja varmasti kiistanalaisemmiksi analyysit myös käyvät. Ulkolinjan mukaan nationalismin militantti raivo on epäonnistuneiden sotien jälkeen kääntynyt entistä enemmän kohti omia kansalaisia.

Dokumentti bongaakin historian kaaresta terävää ironiaa. Tämän vuoden tammikuussa kongressitalon portailla ei enää laulettu. Siellä rynnittiin väkivalloin kohti edustajainhuonetta.

Ulkolinja: USA terrori-iskun jälkeen, TV1 klo 22.00 ja Yle Areena. (K12)

Käännekohta – 9/11 ja sota terrorismia vastaan, Netflix. (K16)