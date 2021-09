Sata vuotta sitten Heikki Ritavuori ammuttiin kotiovelle – Nyt Lasse Lehtinen on tehnyt murhatusta ministeristä parhaan kirjansa

Heikki Ritavuoresta olisi voinut tulla tasavallan presidentti tai pääministeri, jos hän olisi saanut elää täyden elämän.

Tietokirja

Lasse Lehtinen. Murhattu ministeri. Heikki Ritavuoren elämä ja kuolema. Otava. 512 s.

Maa oli sisällissodan jäljiltä rikki revitty, pursusi vihaa ja kostoa. Vieraat joukot olivat poistuneet, mutta ulkorajat vuotivat itään, länteen, pohjoiseen ja etelään.

Sodassa hävinneitä pidettiin vankileireillä nälässä. Oikeutta jaettiin kiväärinpiipulla. Kauhea kulkutauti kiersi ja tappoi 30 000 ihmistä, vielä enemmän kuin julmassa sodassa ja sen jälkeen tehdyissä teloituksissa.

Ei, ei tämä ole tuore raportti Afganistanista. Kurja maa oli Suomi sata vuotta sitten.

Sama maa, joka oli vain kymmenkunta vuotta aikaisemmin näyttänyt mallia koko maailmalle ja pitänyt yleiset, yhtäläiset, salaiset ja suhteelliset eduskuntavaalit, joissa kaikilla määrätyn ikäisillä oli ollut äänioikeus sukupuoleen, koulutukseen, varallisuuteen tai asuinpaikkaan katsomatta.

Maa oli saavuttanut itsenäisyyden, mutta suistunut sisäisesti raiteiltaan. Suomi oli nollapisteessä.

Kahtia jaetun maan johtajissa oli kuitenkin pieni joukko, vain kourallinen, sellaisia miehiä ja naisia, jotka ryhtyivät etsimään sovintoa valkoisten ja punaisten välille.

Yksi heistä oli nimeltään Heikki Ritavuori. Häntä ei mainita kansakunnan suurmiesten listoilla, vaikka pitäisi. Ritavuoresta olisi voinut tulla tasavallan presidentti tai pääministeri, jos hän oli saanut elää täyden elämän.

Lasse Lehtisen kirja Murhattu ministeri. Heikki Ritavuoren elämä ja kuolema on 41-vuotiaana ammutun Ritavuoren elämäkerta.

Ritavuori syntyi vuonna 1880 Rydmanien virkamiesten ja pappien säätyläissukuun. Hän oli kaikin tavoin etuoikeutettu. Hänellä oli hyvä luku- ja kielipää, oivallinen käytös ja voimakas tahto.

Nuorena Ritavuori hankki ulkomaita myöten monipuolisen juristin koulutuksen. Ei ollut ihme, että hän pääsi virkamiehen ja poliitikon uralla hyvin eteenpäin.

Suomalaisuusaate tempaisi hänet mukaansa, ja niin Rydmanista tuli Ritavuori ja Henrikistä Heikki. Poliittiselta katsannoltaan hän oli nuorsuomalainen, liberaali ja tasavaltalainen.

”Voimakkaan keskustan luominen on nykyisen politiikan kiireisimpiä tehtäviä. On saatava edistysmielinen porvarillinen vasemmisto”, Ritavuori kirjoitti muutama kuukausi sisällissodan päättymisen jälkeen.

Keskustaan ei ollut tungosta. K. J. Ståhlberg ja Risto Ryti olivat hengenheimolaisia. Onneksi Erkon perhe ja Helsingin Sanomat tuki vapaamielisiä ja sovittelevia ajatuksia.

Korkean barrikadin toiselta puolelta sosiaalidemokraatti Väinö Tanner ojensi kättään, ja siihen Ritavuori tarttui.

”Oli noissa oloissa aikamoista, että oppinut oikeistolainen juristi puolusti punikkeja”, Lehtinen muistuttaa.

Niin Ritavuori kuitenkin teki ja sai oikeiston raivon niskaansa. Hän vastusti kuningashanketta, puolusti punaisten armahduksia ja halusi pitää kiinni Tarton rauhansopimuksesta.

Heikki Ritavuori murhattiin Nervanderinkatu 11:n edessä.

Pahimmat herjat ja uhkaukset tulivat sivistyneistöltä sekä suomeksi että ruotsiksi. Lähes koko ruotsinkielinen lehdistö oli Hufvudstadsbladetin johdolla Ritavuoren kimpussa.

Lehtinen kuvaa Ritavuoren ministerivuosia sanoilla, joita ei silloin käytetty, mutta jotka ovat nykyisestä keskustelusta tuttuja: vihapuhe ja maalittaminen.

Lopulta vihapuhe tuotti tulosta ja maali löytyi. ”Sukulaisen sukulainen”, Ernst Tandefelt, toinen kouluja käynyt säätyläismies, ampui sisäministeri Heikki Ritavuoren 14. helmikuuta 1922 kotiovelle Töölössä. Murhan takana oli salaliitto, jonka laajuus jäi tutkimatta.

Ernst Tandefelt ampui sisäministeri Heikki Ritavuoren.

Pateettisesti voi sanoa, että hän antoi henkensä, jotta muut poliitikot saisivat elää. Ritavuoren murha on toistaiseksi viimeinen poliittinen murha Suomessa.

74-vuotias filosofian tohtori, dosentti Lasse Lehtinen on luistava kirjoittaja, tuottelias kirjantekijä ja tunnetusti hauska mies. Heikki Ritavuoren elämäkertaa tehdessään hän on ollut harvinaisen tosissaan ja myös totisena, demokratian ja sovinnonteon periaatejulistustakin on seassa.

Uskallan silti väittää, että Lasse Lehtinen on kirjoittanut elämänsä kirjan.