Kuorojen laulu hiljeni, musiikkia harrastavat lapset jäivät soittimiensa kanssa kotiin ja moni kulttuurin ammattilainen menetti työnsä.

Suomen kulttuurielämä pysähtyi lähes täysin puolitoista vuotta sitten. Sekä kulttuurin harrastajien että ammattilaisten tilanne on ollut siitä lähtien surullinen, osalle jopa lohduton. Koronapandemia on sitonut ihmiset kotiin ja etäyhteyksien päähän.

Tänä syksynä elämä on alkanut kuitenkin taas hymyillä, kun kauan odotetut bändikerhot, kuorot, musiikkileikkikoulut, teatteriesitykset, konsertit ja runoillat ovat alkaneet pyöriä.

Ihmiset palaavat toistensa luokse, siihen normaaliin elämään, johon kuuluu yhdessä tekeminen ja yleisölle esiintyminen.

HS kysyi, miltä kulttuurin pariin palaaminen pitkän tauon jälkeen nyt tuntuu.

Djemben soitto porukalla ei etäaikana onnistunut, mutta nyt Anna Myyrä ja musiikkileikkikoulun oppilaat Elsa Pohjanpalo (oik.), Oscar Jimenez Koiso-Kanttila, Matilda Jokinen, Varpu Kärkkäinen ja Aaron Helenius ottavat yhdessä soittamisen riemusta kaiken irti.

”Ihana nähdä, miten pienet vauvat ja taaperot seurailevat toisiaan”

Anna Myyrä, musiikkikoulunopettaja, Länsi-Helsingin musiikkiopisto:

”Tämän lukukauden alusta olemme päässeet takaisin lähimuskariin, ja se on aivan ihanaa! Nyt on päästy vanhoihin työtapoihin ja samaan tilaan. Lapset ovat koko ajan läsnä ja pystyvät olemaan mukana tunnin toiminnassa ihan eri tavalla kuin etänä.

Tunneille tulee nyt sellaisia pieniä lapsia, joista huomaa etteivät he ole kovin paljon päässeet lähitunnille aikaisemmin. On ollut ihana nähdä, miten pienet vauvat ja taaperot seurailevat toisiaan kovin tarkasti tunneilla.

Kun keväällä 2020 tuli ensimmäiset sulut, muskari siirtyi etäopetukseen. Ensin tehtiin videoita ja kevään mittaan alettiin vähän testailla, onnistuisiko muskarin pitäminen etäyhteydellä. Vuosi sitten syksyllä palattiin hetkeksi normaaliin lähiopetukseen, kunnes taas loppuvuodesta mentiin takaisin sulkuun ja etäopetukseen.

” "Vuorovaikutus ruudun äärellä on haastavaa”

Tämän vuoden keväällä otettiin ohjelmaan pihamuskarit, jotta päästiin takaisin lähiopetukseen. Siinä pihalla ollaan samassa paikassa, ja kontakti lapsiin on ihan eri tasolla kuin ruudun välityksellä, vaikka ei saatukaan pitää ihan normaalia opetusta. Pihamuskari oli kivaa ja se sai hyvän vastaanoton. Perheet olivat iloisia.

Meillä kaikki muskarilaiset ovat päässeet aloittamaan lähiopetuksessa, eli emme ole aloittaneet yhtään ryhmää etätunteina. Ihan pienten lasten ryhmissä vuorovaikutuksen ja kontaktin säilyttäminen ruudun äärellä on kuitenkin haastavaa. Se vaatii vanhemmiltakin paljon jaksamista ja osallistumista. Vanhemmat ovat silti yleensä olleet iloisia lasten omista harrastuksista ja jutuista, vaikka ollaan oltu etänä.”

Tapani Länsiö (oik.) johti Otaniemen Kaiku -kuoron harjoituksia Suomenlahdella kesällä 2021.

”Kyyneleet meinasivat tulla, kun oltiin viisi minuuttia laulettu”

Tapani Länsiö, Otaniemen Kaiku -kuoron johtaja:

”Otaniemen Kaiku on siirtynyt harjoittelemaan paitsi mereltä maalle, myös teltoista sisätiloihin. Mikään ei päihitä samassa huoneessa laulamista. Kun kaksi viikkoa sitten pidettiin ensimmäisiä harjoituksia isoissa teltoissa kaverin pihalla, siellä meinasi kyyneleet tulla kun oltiin viisi minuuttia laulettu. Että herranjestas, tämmöistäkö se onkin, kun lauletaan yhdessä.

Koko kevät treenattiin Zoomissa, ja sinne ei enää kukaan todellakaan kaipaa. Nehän olivat käytännössä stemmaharjoituksia, joissa kappaleita harjoiteltiin ääni kerrallaan, ja minä en oikeastaan kuullut ääntäkään, mitä he lauloivat.

Kun kesällä piti olla riittävät välimatkat laulajien välillä, pidimme harjoitukset merellä, veneistä. Oltiin tuossa Helsingin ja Sipoon välillä. No hauskanpitoahan se lähinnä oli. Sitten pidettiin ensimmäiset harjoitukset teltoissa ulkona. Se oli ihan toimivaa, pystyttiin pitämään välimatkat ja kundeilla oli maskit.

Nyt viime sunnuntaina oli ensimmäiset harjoitukset, jotka pidettiin isossa salissa sisällä. Kahden metrin etäisyydet, ikkunat auki.

” ”Mitä sitä sylikkäin laulamaan”

Otaniemen Kaiku on entisten Polyteknikkojen kuoron laulajien seniorikuoro. Meillä on lokakuun 15. päivänä Schubert-konsertti, ja lähdemme siitä, että se järjestetään normaalisti: Ritarihuoneelle myydään 150 lippua. Kuorossa pidetään ehkä pikkuisen pidemmät välimatkat kuin normaalisti. Sillä lailla on ihan hyvä laulaakin, mitä sitä sylikkäin laulamaan. Jokainen on kyllä kaksi kertaa rokotettu.

Maskit naamalla kundit vielä treenaavat, mutta se tarkoittaa sitä, että yksi harjoitussessio on lyhyempi kuin normaalisti. Happea kulkee maskin läpi vähemmän kuin ilman. Tällaista verraten kevyttä Schubertin a cappella -ohjelmistoa pystyy laulamaan noin kolme varttia, ja sitten koko kuoro pihalle raittiiseen ilmaan kymmeneksi minuutiksi.”

Tamperelainen Johanna Tohni on stand-up-koomikko ja improvisaationäyttelijä, joka on keikkaillut klubeilla kymmenen vuoden ajan.

”Paluu elävän yleisön eteen klubeille on tuntunut ihan kuninkaalta”

Stand-up-koomikko ja näyttelijä Johanna Tohni:

”Minä olen korona-aikana tehnyt etäkeikkoja. Se on ihan hirveää! Stand-up on taiteenlaji, jossa pelataan koko ajan yleisön kanssa. Jos lavalla unohtaa jonkin jutun, niin sen voi hyvin paikata reagoinnillaan. Etäesiintymisessä jutut taas pitää muistaa sanasta sanaan, ja sä kerrot ne tyhjälle kameralle tai korkeintaan kameramiehelle, joka ei saa päästää ääntäkään. Tuskanhiki on päällä koko ajan ja palleaa puristaa.

Oman henkisen hyvinvoinnin takia olen sitten pitänyt jutun kerrottuani sekunnin tauon ja ajatellut, että varmaan siellä ruudun ääressä joku nauraa. Vaikka kaikki ovat voineet jo lähteä litomaan!

Etäkeikan jälkeen on ihan tyhjä olo.

Paluu lavalle on jännittänyt yllättävän paljon. Olen keikkaillut kymmenen vuotta, mutta on ollut vähän sellainen olo kuin ei olisi siellä koskaan ollutkaan.

Nyt kun on lopulta päässyt elävän yleisön eteen klubeille treenaamaan, niin on tuntunut ihan kuninkaalta. Olen ajatellut, että en halua ikinä muuta tehdäkään. Että tää on parasta! Tää on ihanaa!

Luultavasti palkitsevinta lavalla on se ensimmäinen iso nauru. Koska joka kerta, kun sä menet lavalle, niin on mahdollista mokata. Vaikka itse tiedät, että jutut toimii, niin voit heti alussa sössiä jotain niin, ettei yleisö tykkääkään susta. Ja sitten se keikka saattaa olla pilalla. Mutta kun se ensimmäinen nauru tulee, voit rentoutua.

” ”Tää on parasta! Tää on ihanaa!”

Vaikka mulla on ollut kauhea kaipuu yleisön eteen, niin olen pohtinut sitä, millaisen kuvan me puheillamme itsestämme annamme. Että miksi koomikot ja esiintyvät taiteilijat jauhavat siitä, etteivät tule toimeen ilman yleisöä. Ikään kuin me ei oltaisi kokonaisia ihmisiä ilman ihmisten ihailua. Että ilman sitä me ei pystytä elämään!

Mielestäni se on vähän vaarallista puhetta ja erikoista mystifiointia. Tämä on kuitenkin työ, josta saa rahaa laskujen maksamiseen.

Itse sain juuri maksettua mätkyt Taiteen edistämiskeskuksen koronakorvauksella. Jospa tilanne normalisoituisi niin, että ei tarvitsisi koko ajan miettiä, milloin pitää laittaa koti myyntiin tai vastaavaa.

Toisaalta ajattelen, että tämä villasukissa hiippailu kotona on ollut palkitsevaa. Stand-up on hullu laji, siihen menee ihan hillittömästi aikaa. Normaalitilanteessa olenkin viikonloput usein poissa kotoa. Mulla on kaksi teini-ikäistä lasta, ja on ollut ihanaa viettää heidän kanssaan enemmän aikaa. He tosin ovat sitä mieltä, että äiti voisi jo lähteä töitä tekemään.

Vielä minun on vaikea luottaa muutokseen. Olen innoissani ja kauhuissani samaan aikaan. Pelkään, että jos luotan liikaa, niin kaikki peruuntuu.”

”Viikko ennen ensi-iltaa tunnen samalla kertaa iloa, epävarmuutta ja turhautumista”

Näyttelijä-ohjaaja Emil Kihlström:

”Ensi viikolla Teatteri Jurkassa on The Punchline -komedian ensi-ilta. Olen sen kirjoittaja ja ohjaaja ja esitän myös toista pääosaa. Se oli lopputyöni Taideyliopiston Teatterikorkeakouluun, ja siellä se ehdittiin esittää pari kertaa ennen kuin pandemia alkoi keväällä 2020.

Sen jälkeen sulkeuduinkin kammiooni kirjoittamaan maisterintutkintoa ja valmistuin vähin äänin, keskellä koronaa. Hain todistuksen postista, ja koulun pihalla juotiin vähän skumppaa.

Itse asiassa minulla kävi kuitenkin tuuri. Samalla, kun kuulin joka taholta uutisia teatteriesitysten peruuntumisista ja siirtymisistä, olin itse mukana Made in Finland -tv-sarjassa, joka kertoo matkapuhelinvalmistaja Nokian vaiheista. Esitän siinä Nokian lakimiestä.

Tuurini jatkui, kun The Punchlinea kysyttiin Jurkkaan. Sain myös Taiken korona-apurahan sen muokkaamista varten.

” ”Minulla kävi tuuri.”

Kyse on tavallaan tekstin uudelleen lämmittämisestä, mutta esitys tehdään nyt aiempaa paljon pienempään tilaan. Ensi-iltaan pääsee vain puoli salillista eli 25 katsojaa, mutta myöhemmin saadaan toivon mukaan kaikki 51 paikkaa käyttöön.

Vaikka kyse on filosofisesta mustasta komediasta, joka käsittelee ateistin kuolemanpelkoa, The Punchline ei ole koronanäytelmä. Olinhan kirjoittanut sen jo ennen pandemiaa. No, ehkä esitys on nyt vähemmän farssimainen kuin puolitoista vuotta sitten.

Nyt, viikko ennen ensi-iltaa, tunnen samalla kertaa iloa, epävarmuutta ja turhautumista. Voiko vieläkään täysin luottaa siihen, että esitykset todella alkavat?

Koronarajoitukset ovat lisäksi muuttaneet suhtautumistani hallitukseen, jota ennen ihailin. On kuin kulttuurialasta olisi tehty rajoitusten viimeinen linnake, symboli sille, että korona otetaan vakavasti.

Mutta tietysti olen myös tosi, tosi iloinen. Tuntuu hyvältä olla taas lavalla, ja ensimmäistä omaa näytelmääni esitetään ammattiteatterissa kokonainen näytäntökausi!”