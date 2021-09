Didrichsenin museossa esillä oleva Björn Weckströmin näyttely on osa tänään torstaina alkavaa Helsinki Design Weekia.

Pronssinen veistos esittää mieshahmoa, joka on levittänyt kädet sivuilleen. Hänen käsissään kasvavat siivet. Näyttää siltä kuin hän olisi juuri lähtemässä lentoon.

Hän on Ikaros, poika, jolle isä rakensi siivet ja varoitti samalla lentämästä liian lähelle aurinkoa.

Tuo veistos on taiteilija Björn Weckströmille, 86, itselleen hyvin tärkeä teos, sillä se on ensimmäinen Weckströmin Kreikan mytologiasta ammentavien suurten, kiiltävien pronssiveistoksien sarjassa. Niitä kutsutaan myös nimellä ”koneihmiset”.

Ne ovat teoksia, joissa antiikin myytit kohtaavat aikamme tieteelliset saavutukset ja fantasiat, kuten avaruuden valloituksen, geenimanipulaation ja koneiden vallankumouksen.

Niistä kymmenkunta on nyt esillä Didrichsenin museossa Helsingissä, jossa avautuu Weckströmin veistoksia ja koruja 1960-luvulta tähän päivään esittelevä näyttely. Se on osa tänään torstaina alkavaa Helsinki Design Weekia.

”Näyttelyn 1980- ja 90-lukujen suuret, kiiltävät pronssiveistokset, koneihmiset, ovat kuin näky teknologisen kehityksen siivittämästä tulevaisuudesta”, näyttelyn esittelytekstissä kuvaillaan.

Mutta miten koneihmiset saivat alkunsa?

Se tapahtui 1970-luvun lopulla, jolloin Weckström oli luennoimassa muotoilusta Pisan yliopistossa. Hän luki sattumalta brittiläisestä lääketieteen aikakauslehdestä Lancetista artikkelin, jonka oli kirjoittanut yhdysvaltalainen tieteilijä ja sytogenetiikan uranuurtaja Barbara McClintock (1902–1992). Myöhemmin Nobelilla palkittu McClintock kirjoitti artikkelissa, miten hän oli pystynyt muokkaamaan aika pitkälle erään kasvin geenejä.

”Hän sanoi sen olevan ihan pientä alkua vasta, ja että tulevaisuudessa tulee olemaan mahdollista muokata meidän ja muiden nisäkkäiden geenejä, se olisi vain ajan kysymys. Minä järkytyin tästä”, Weckström kertoo.

Björn Weckström on suomalainen korutaiteilija ja kuvanveistäjä.

Samaan aikaan tapahtui jotain muutakin merkittävää. Joitain vuosia aiemmin, vuonna 1972, oli satunnainen sukeltaja löytänyt Riacen kylästä merestä kaksi antiikin ajalta peräisin olevaa pronssipatsasta. Tapaus herätti aikoinaan valtavasti huomiota.

Usean vuoden ajan kestäneen restauroinnin jälkeen parimetriset patsaat päätyivät esille Firenzeen. Pisan yliopiston professoreita päätti vuokrata bussin ja matkustaa katsomaan niitä. Myös Weckström kuului seurueeseen.

”Se oli aivan uskomaton elämys minulle, koska niissä [patsaissa] ei ollut mitään koristeellisuutta. Ne olivat hirveän puhuttelevia ja hyviä. Olin siihen saakka tehnyt abstrakteja veistoksia, mutta silloin päätin kokeilla naturalismia. Totesin myös, että naturalismilla täytyy olla jotain kerrottavaa”, Weckström kertoo.

Näin syntyi Weckströmin Ikaros-sarja, joka kertoo myös ihmisen ja koneen suhteesta. Weckströmin mukaan ihmisen ja koneen suhde alkoi oikeastaan jo 1500-luvulla kellosta, joka muutti ihmisen käsityksen ajasta.

”Se on muuttanut meidät perusteellisesti. Me luomme koneita, mutta koneet vaikuttavat meihin niin paljon, että olemme täysin riippuvaisia niistä tänä päivänä. It-ajan mukana se on vain voimistunut. Kymmenen vuoden kuluttua meillä on keinotekoisia sydämiä. Emme pysty irtautumaan koneista, vaan ne ovat osa meitä hyvin voimakkaasti. Ja näistä kerron useissa veistoksissa.”

Yksi Weckströmin tunnettu teos kuvaa kentauria, mutta siinä antiikin hevonen on muuttunut moottoripyöräksi.

”Haluan näyttää, mihin ollaan menossa ja mikä mahdollisesti on odotettavissa.”

Björn Weckström: Kentauri II, 1995.

Onko tällainen kehitys surullista?

”Ei se surullista ole. Se on tavallaan ollut välttämätöntä, mutta se vaikuttaa meidän ajatteluumme. Voisin kuvitella, että se tekee meistä loogisempia ja vähemmän tunnepohjaisia”, Weckström sanoo.

Björn Weckström kotiateljeessaan Espoossa.

Weckström käytännössä asuu pronssiveistostensa keskellä, koska hän kotinsa on samalla galleria. Teoksiin on syntynyt vahva tunneside, koska niiden tekeminen on vienyt aikaa. Yhden patsaan valmistamiseen voi mennä helposti vuosi.

Ne kaikki Weckström on tehnyt Italiassa, missä hänellä on talo ja studio ja vieressä valimo, joka on valanut suomalaistaiteilijan töitä 40 vuoden ajan. Viimeisimmän suurista pronssipatsaistaan Weckström kertoo tehneensä 2001–2002.

Björn Weckström on saanut kansainvälistä arvostusta korumuotoilijana jo 1960-luvulta lähtien ja juuri koruistaan Espoossa asuva taiteilija tunnetaan parhaiten, muistakin kuin Tähtien sota -elokuvan Leian kantamasta hopeisesta Planetaariset laaksot -nimisestä kaulakorusta.

Didrichsenin museossa on esillä myös muuta Weckströmin taidetta kuin pronssipatsaita, joista muuten suurimmat eivät sinne edes mahtuneet.

Björn Weckströmin näyttely Ihminen, kone ja koru Didrichsenin museossa 11.9.2021–30.1.2022.

Helsinki Design Week 9.–19.9.2021. Koko festivaaliohjelma osoitteessa helsinkidesignweek.com.