Netflixin viides Harlan Coben -jännityssarja tehtiin Ranskassa, taustalla on kirjailijan ja palvelun miljoonasopimus

New Jerseystä Nizzaan siirretyssä mutkittelevassa tarinassa nuorimies yrittää selvittää, miksi hänen naisystävänsä katosi kosinnan jälkeen.

Ranskalaisenglantilainen Finnegan Olfield (oik.) näyttelee rakastettuaan jäljittävää Guillaumea. Tämän kollegaa Dacoa, jolla on omat salaisuutensa, esittää Guillaume Gouix.

Netflix teki vuonna 2018 amerikkalaiskirjailija Harlan Cobenin kanssa miljoonasopimuksen, joka kattaa kaikkiaan 14 Cobenin jännitysromaania. Ehkä vähän yllättävää, mutta myös yllättävän sujuvaa on ollut, että Netflix on ottanut romaanit kansainvälisten minisarjojensa rungoiksi.

Brittisarjoista Safe (2018) syntyi ennen sopimusta, The Stranger (2020) osana sitä. Niitä ovat seuranneet puolalaisten tekemä Kadonneet (2020) ja Espanjassa filmatisoitu Viaton (2021).

Elokuussa julkaistiin viisiosainen ranskalainen Sillä tiellään, jonka on ohjannut amerikkalainen Juan Carlos Medina. Romaanin keskeiset tapahtumat on siirretty kitkatta New Jerseystä Nizzaan.

Kesäkuisena yönä vuonna 2010 Guillaumen (Finnegan Oldfield) naapurissa asuva entinen tyttöystävä tapetaan ja Guillaumen isoveljeä Frediä (Nicolas Duvauchelle) ammutaan. Fred putoaa mereen ja katoaa.

Kymmenen vuotta myöhemmin Guillaume tekee nuorisotyötä ja seurustelee kollegansa Judithin (Nailia Harzoune) kanssa. Kun Guillaume kosii Judithia, tämä katoaa jäljettömiin.

Parilla on ollut sopimus: menneisyydestä ei kysellä. Judithin katoamisen jälkeen alkaa selvitä, miksi hän on tällaista diiliä ehdottanut.

Osaa yllätyksistä arvaa odottaa, eikä Judithin häipymiselle lopulta annettu selitys aivan tyydytä, mutta sen jälkeenkin on vielä jäljellä päätösjakso. Siinä tarinan maailmaa laajennetaan Ranskan ulkopuolelle ja menneisyyden tapahtumia auottaessa osa kliseisyydestäkin hälvenee.

Ensi vuodeksi puolalaiset tekevät sarjan romaanista Tiukassa otteessa (2008) ja britit teoksesta Stay Close (2012).

Sillä tiellään, Netflix