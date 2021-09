Roomalainen keskiluokka käytti kaiverrettuja jalokiviä hieman samaan tapaan kuin nykyään pukeudutaan sitaatti-t-paitoihin, sanoo Cambridgen yliopiston professori Tim Whitmarsh, joka on tutkinut 100–200-lukujen runoa.

”He sanovat / Mitä haluavat / Antaa heidän puhua / Minä en välitä / Anna mennä, rakasta minua / Se tekee sinulle hyvää.”

Säkeet kuulostavat erehdyttävästi nykypäivän pop-lyriikalta, mutta ne ovat peräisin 100–200-luvulta, muinaisesta Rooman valtakunnasta. Cambridgen yliopiston professori Tim Whitmarsh tutki tekstiä, joka oli kaiverrettu pitkin antiikin Roomaa kulkeneeseen kahteenkymmeneen jalokiveen sekä kivilaattaan ja huomasi, että se on kirjoitettu erilaiseen muotoon kuin mitä antiikin runoudessa yleensä käytettiin.

Kiviin kirjoitettu säkeistö koostuu neljästä tavusta rakentuvista säkeistä, joissa ensimmäinen tavu on voimakkaasti painottunut ja kolmas painottomampi – samoin kuin nykyisessä pop- ja rock-musiikissa. Whitmarsh uskoo runon saattavan edustaa ”puuttuvaa linkkiä” muinaisen Välimeren maailman kadotetun suullisen runouden ja laulun sekä tänä päivänä tuttujen, modernimpien muotojen välillä.

Whitmarsh toteaa Cambridge Classical Journalissa julkaistussa tutkimuksessaan, että löytö asettaa runouden ja laululyriikan historian uuteen valoon. Antiikin runomitta perustui tavujen pituuteen, mutta tästä kiviin kaiverretusta runosta Whitmarsh löysi myös rytmiä luovaa painotettujen ja painottomien tavujen käyttöä.

Aiemmin on ajateltu, että vastaavaa runomittaa alkoi esiintyä vasta 5. vuosisadan uskonnollisessa runoudessa, josta se sitten yleistyi muuhunkin lyriikkaan. Nyt tehty löytö kuitenkin viittaa siihen, että jo 300 vuotta aiemmin niin kutsutun korkean runouden rinnalla kulki toisenlainen populaarirunouden tyyli, joka on todennäköisesti liikkunut pääosin suullisena.

Ja nämä kansan suussa kiertäneet lyriikat ovat tämän päivän runouden ja laulujen esivanhempia.

”Tämän kaltaisen musikaalisen kielen luomiseen ei tarvittu erikoistuneita runoilijoita, ja kieli on hyvin yksinkertaista, joten tämä on selvästi demokratisoiva kirjallisuuden muoto. Me saamme jännittävän kurkistuksen suulliseen populaarikulttuuriin, joka odotti klassisen kulttuurin pinnan alla”, Whitmarsh sanoo The Guardianin haastattelussa.

Merkittävä on myös runon sisältö, jossa massojen väheksyminen yhdistyy seksuaaliseen avoimuuteen, Whitmarsh toteaa.

”Ajatus siitä, ettei välitä – tämä oman yksilöllisyyden voimakas korostaminen maailmassa, joka vaatii sinulta jotain”, Whitmarsh sanoo. Hän vertaa säkeistöä punkyhtye Sex Pistolsin Pretty Vacant -kappaleeseen, joka korostaa yksilön välinpitämättömyyttä yhteiskuntaa ja sen sääntöjä kohtaan.

Lisäksi runo on osa visuaalista taideteosta, suunniteltu katsottavaksi etenkin jalokiviin kaiverretussa muodossaan – ja hankittavaksi esineenä. Runokivet olivat osa Rooman valtakunnanlaajuista kulutuskulttuuria, ja tässäkin se Whitmarshin mukaan yhdistää ”korkeaa” taidetta ja populaarikulttuuria.

Runoja kaiverrettiin jalokiviin massatuotantona työpajoissa, ja niitä lähetettiin pitkin Välimeren rannikkoa, Espanjasta Mesopotamiaan. Whitmarsh uskoo, että niitä ostivat lähinnä Rooman valtakunnan keskiluokkaan kuuluvat ihmiset.

Lähimpänä nykypäivän vastineena hän pitää sitaatti-t-paitoja, joilla ihmiset voivat kokea ilmaisevansa itseään ja toisaalta kuuluvansa tiettyyn joukkoon: heihin, jotka ”tajuavat” tekstin sisältämän leikkisän viestin.