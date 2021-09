Tiffanyn mainoskampanjaa kritisoivat ovat myös epäilleet Beyoncén käyttämän timantin alkuperää ja kutsuvat sitä veritimantiksi.

Taiteilija Jean-Michel Basquiatin (1960–1988) läheiset ystävät ovat olleet kauhuissaan luksuskorufirma Tiffanyn uudesta mainoskampanjasta, jossa Beyoncé ja Jay-Z poseeraavat Basquiatin maalauksen edessä. Asiasta uutisoi muun muassa The Guardian.

Mainoskuvissa Basquiatin vuonna 1982 tekemä maalaus Equals Pi on asetettu pariskunnan taakse ja Beyoncén kaulaa koristaa 128,54 karaatin keltainen timantti. Beyoncé on neljäs nainen maailmassa ja ensimmäinen musta nainen, joka on saanut arvokkaan korun kantaakseen, kerrotaan Tiffanyn sivuilla.

”Kun näin mainoksen pari päivää sitten, olin kauhuissani”, kertoi Basquiatin entinen kämppis Alexis Adler Daily Beast -lehdelle. Adlerin mukaan Basquiat ei olisi koskaan halunnut, että hänen taidettaan hyödynnetään kaupallisesti.

Adlerin mukaan on valitettavaa, että museot eivät ehtineet kiinnostua Basquiatin taiteesta ajoissa, ja niinpä suurin osa hänen teoksistaan kuuluu yksityisiin kokoelmiin, jolloin yleisö ei pääse niitä näkemään. Miksi hänen taidettaan käytetään nyt pönkittämään mainosta, hän ihmettelee.

”Jean-Michelia ei olisi koskaan päästetty sisään Tiffanyn liikkeeseen, jos hän olisi halunnut käyttää toilettia tai ostaa kihlasormuksen, vaikka hän olisi vetänyt taskustaan esiin tukun käteistä”, Basquiatin studioassistentti Stephen Torton huomautti.

Kritiikin kohteeksi ei ole joutunut ainoastaan Basquiatin teoksen käyttö. Moni myös epäilee Beyoncén kantaman jalokiven alkuperää ja sanoo sen olevan ”veritimantti”, joka louhittiin siirtomaana toimineesta Etelä-Afrikasta, ennen kuin se myytiin Tiffanyn perustajalle Charles Tiffanylle vuonna 1877.

Kaikki taiteilijan ystävät eivät kuitenkaan ole reagoineet mainoskampanjaan samalla tavalla. Osan mielestä Basquiat päinvastoin olisi arvostanut siitä, että hänen taidettaan käytetään tällä tavalla. Esimerkiksi näyttelijä Julia Foxin mukaan Basquiatilla oli pakkomielle kuuluisuudesta.

”Sen verran kuin häntä tunsi, en usko, että hän olisi järkyttynyt”, kommentoi puolestaan muotisuunnittelija Daphne Guinness kohua.

Taiteilija Jean-Michel Basquiat Soho Galleryssa New Yorkissa 1980-luvulla.

Oli niin tai näin, selvää on, että Tiffanyn mainoskampanja on jo nyt menestys. Niin paljon huomioita se on kansainvälisessä mediassa saanut.

Erikoisimmat kommentit liittyvät Equals Pi -maalauksessa käytettyyn siniseen väriin.

Tiffanyn viestintäjohtaja Alexandre Arnault väitti eräässä haastattelussa, että Basquiatin maalauksen taustana käytetty sininen sävy saattaa itse asiassa taiteilijan kunnianosoitus Tiffanylle ja sen tunnusvärille, jota yleisesti kutsutaan punarinnanmunansiniseksi (”robin egg blue”). Hän perustelee väitettään sillä, että Basquiatin tiedettiin rakastavan luksusta ja koruja.

Basquiatin taiteen maailmanlaajuiset oikeudet omistaa konsultointi- ja lisensointijätti Artestar, jonka hallituksen puheenjohtaja David Stark kommentoi jo aiemmin tänä vuonna Jing Dailylle, että taiteilijoiden suhde teosten kaupalliseen käyttöön on muuttunut paljon sitten vuoden 1988, jolloin Basquiat kuoli huumeiden yliannostukseen.

”Nykyään se ei ole vain hyväksyttyä, vaan brändikumppaneita suorastaan odotetaan. Taiteilijat ovat erittäin innostuneita yhteistyön toisin kuin 10–15 vuotta sitten”, Stark sanoi.