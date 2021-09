HKO ja Susanna Mälkki kantaesittivät Felipe Laralta tilatun kaksoiskonserton Musiikkitalossa suurimmalle yleisölle sitten koronapandemian alkamisen.

Helsingin kaupunginorkesteri Musiikkitalossa perjantaina 10. syyskuuta. Esperanza Spalding, kontrabasso ja laulu, Claire Chase, huilut, Susanna Mälkki, kapellimestari. – Dvořák, Lara.

”Tervetuloa takaisin!”

Näin toivottivat Helsingin kaupunginorkesterin muusikot yhteen ääneen aloittaessaan syyskautensa ensimmäisen konsertin perjantai-iltana.

Toivotukselle olikin kelpo syy, sillä koronapuolitoistavuotisen jälkeen HKO:n konsertissa oli enemmän yleisöä kuin pitkään aikaan. Toivotaan, että katsomokapasiteetteja päästään piakkoin vielä entisestään lisäämään.

Ylikapellimestari Susanna Mälkin johtama tervetulotoivotus vei suoraan Antonín Dvořákin Slaavilaisten tanssien (op. 46) ensimmäiseen numeroon. Kaikissa kahdeksassa tanssissa on melkoinen määrä liike-energiaa, mutta varsinkin sitä on sarjan avaavassa Furiantissa.

Uusi kausi alkoi kirkkaasti C-duurissa, samoin kuin samassa salissa paria päivää aiemmin RSO:lla.

Pitkän konserttitauon jälkeen kuulin Helsingin kaupunginorkesterin soinnin kuin uusin korvin – toki FFP2-maskin tiukkojen kuminauhojen aiheuttamalla hörökorvaisuudellakin saattoi olla osuutta asiaan. Joka tapauksessa HKO:n suuri kokoonpano soi Dvořákin tansseissa kuin jossakin kaiunnaltaan anteliaammassakin salissa. Musiikkitalon erottelevaksi tiedetty akustiikka antoi tietä orkesterin itse luomalle leveälle soinnille ja soitinten sekoittumiselle.

Tarjolla oli oiva otos Helsingin kaupunginorkesterin nykyolemuksesta. Orkesterin sydämessä sykkii romanttinen ja leveä sointi, johon Dvořákin tanssit antoivat mahdollisuuden, mutta samalla Susanna Mälkki on tuonut RSO:maista selkeyttä varsinkin nykymusiikkitulkintoihin.

Uusinta mahdollista nykymusiikkia ovat luonnollisesti kantaesitykset, ja sellainen oli tarjolla heti kauden avaukseen HKO:n ja Los Angelesin filharmonikkojen yhdessä tilaamalla teoksella. Brasilialais-yhdysvaltalaisen Felipe Laran (s. 1979) Double Concerto eli kaksoiskonsertto oli määrä kantaesittää Helsingissä jo maaliskuussa 2020. Mutta tunnetuista syistä kantaesitys siirtyi noin puolentoista vuoden päähän syyskuuhun 2021.

Lara on kirjoittanut teokseensa valtavasti yksityiskohtia ja vaikeita rytmejä, mutta kokonaisuus hahmottuu hitaampina prosesseina. Alkueleinä on glissandoja ja kuiskaukseen viittaavia suhinoita, jotka aivan lopussa palaavat uudelleen tulkittuina.

Näiden välissä teos soi pitkiä aikoja vahvojen sävelkeskusten päällä, joiden päälle kerrostuu aktiivisempaa tohinaa. Harmonioita värittääkseen Lara käyttää neljäsosasävelaskelia ja jakaa esimerkiksi jousiston kahdeksi jousiorkesteriksi, joista toinen on viritetty neljäsosasävelaskelen korkeammalle. Samoin puhaltimia on jaettu eri virityksiin. Tämän ansiosta teoksessa on spektrimusiikillista resonanssia, joka tuo kokonaissointiin rikkautta ja johon korva tottuu (myös FFP2-aikana) yllättävänkin helposti.

Jos orkesterin sävelkeskukset tuovatkin kokonaisuuteen vakautta, kahden solistin ryhmä on etualalla jatkuvasti kiireinen. Teos on kaksoiskonsertto, mutta ei hahmotu niinkään perinteisenä kahden soittimen konserttona kuin kahden solistin konserttona: tämä ei oikeastaan ole konsertto huilulle ja kontrabassolle, vaan Claire Chaselle ja Esperanza Spaldingille.

Lara on räätälöinyt konserton juuri heille ja heidän muusikonidentiteeteilleen. Siksi Spalding toimii paitsi kontrabasso-, myös laulusolistina, ja Chase soittaa teoksen edetessä huiluperheen eri instrumentteja, näyttävimmin glissandosuukappaleella varustettua huilua ja vaikuttavan näköistä kontrabassohuilua. Chase ja Spalding muodostivat yhtenäisen solistiryhmän energisellä ja taitavalla työskentelyllään.

Kapellimestari Susanna Mälkki on tunnetusti kuin kotonaan uusimman musiikin johtajana. Hänen johtamissaan tulkinnoissa yhdistyvät selkeys, johdonmukaisuus ja viimeistely, kuten nytkin. HKO:n muusikot osoittivat taitonsa niin Dvořákin romantiikan kuin Laran nykymusiikin parissa.