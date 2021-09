Albumi, metalli/rock

Eri artisteja: The Metallica Blacklist

Blackened Recordings. ★★★★

30 vuotta sitten julkaistiin Metallica-yhtyeen albumi, joka oli nimetty ytimekkäästi: Metallica. Bändin nimikkoalbumi opittiin tuntemaan sen virallisen nimen sijaan Black Albumina levyn mustan kansikuvan vuoksi.

Nykyisin Black Album kuuluu metallimusiikin klassikkojulkaisuihin. Levy nosti thrash metalin pioneerin Metallican suosion uudelle tasolle ja sisältää monta yhtyeen suurimmista hiteistä. Black Albumia on myyty yli 30 miljoonaa kappaletta.

Juhlavuoden kunniaksi historiallista levyä juhlistetaan massiivisella tavalla. Viime perjantaina julkaistiin The Metallica Blacklist -niminen albumi, jossa muusikot ympäri maailmaa esittävät Black Albumin kappaleista omat versionsa.

Albumilla on peräti 53 kappaletta, joihin kuuluu 12 Nothing Else Mattersia, seitsemän The Unforgivenia ja kuusi Enter Sandmania. Se on paljon. Turhan paljon, voisi hetkittäin levyä kuunnellessa sanoa.

Mukana on useita kansainvälisiä tähtiä, kuten Miley Cyrus, Elton John ja Pharrell Williams. Yhtä lailla omat tulkintansa pääsevät esittämään arvostetut muusikot ympäri maailmaa: muun muassa nigerialainen tähtimuusikko Tomi Owó, Intiasta lähtöisin oleva Vishal Dadlani, japanilaissyntyinen Rina Sawayama ja venäläissyntyinen saksalaispianisti Igor Levit.

Levyllä Metallican kappaleet taipuvat metallin ja rockin lisäksi muun muassa elektroniseksi tanssimusiikiksi, räpiksi, popiksi, jazziksi, klassiseksi musiikiksi, countryksi ja punkiksi.

Kokonaisuutena The Metallica Blacklist on erinomainen. Sitä kuunnellessa ilahtuu uudestaan ja uudestaan. Juuri kun alkaa tuntua siltä, ettei Metallica-tulkintoja enää jaksa yhtään enempää, vuorossa on jälleen jotain yllättävää.

Toki on päivänselvää, että suuri kiitos kuuluu James Hetfieldin, Lars Ulrichin, Kirk Hammettin ja Jason Newstedin alkuperäisversioille. Levy on täynnä täysosumia, jotka eivät ole vanhentuneet 30 vuodessa.

Täydelliseksi uutta cover-levyä ei voi kutsua. Huonoimmillaan levy muistuttaa niitä Vain elämää -ohjelman kiusallisia hetkiä, jossa kappaleesta eivät ole innostuneet sen enempää uuden version kuin alkuperäisenkään kappaleen esittäjä. Hetkittäin The Metallica Blacklistia kuunnellessa tulee olo, että määrä on ollut tärkeämpää kuin laatu.

Jo ensimmäisen kappaleen, Enter Sandmanin, kohdalla olisi pärjätty vähemmällä. Levyn loppuessa on ehtinyt unohtaa, että myös latinopoppari Juanes ja indie rock -yhtye Weezer esittivät biisin. Vielä enemmän toisteisuutta on Nothing Else Mattersissa. Tietenkin kaikki ovat halunneet versioida ikonisen rockballadin, mutta parille olisi pitänyt sanoa ei. Mickey Guyton, Chris Stapleton ja Roxette-nimellä esiintyvä Per Gesslen bändi jäävät mitäänsanomattomiksi.

Kökköydessään omaa luokkaansa levyllä on silti viime vuoden kolmanneksi kuunnelluimman Spotify-artistin J Balvinin Wherever I May Roam -tulkinta.

Onneksi suuri enemmistö levyn biiseistä on hienoja, ja ne avaavat tuttuihin kappaleisiin aivan uudenlaisia puolia. Rina Sawayaman ääni häkellyttää Enter Sandmanissa. St. Vincentin Sad But True vie kappaleen upeasti elektropopin maailmaan. Biffy Clyro tulkitsee muiden käsissä ensisijaisesti punkiksi taipuvan Holier Than Thoun yllättävällä tavalla.

Tomi Owón Through the Never on laulusuorituksena mieletön, ja sitä seurannut Phoebe Bridgersin Nothing Else Matters levyn kaunein esitys. Yhtä lailla hieno on jo aiemmassa arviossani kehuma Miley Cyrusin johdolla esitetty versio samaisesta biisistä. Erikoismaininnan ansaitsevat vielä Igor Levitin klassinen tulkinta Nothing Else Mattersista ja pari vuotta sitten Flow-festivaalillakin hurmanneen huippusaksofonisti Kamasi Washingtonin My Friend of Misery.

Toki levyllä on myös perinteisiä rock- ja metalliversioita biiseistä. Niistä esille on nostettava Slipknotin Corey Taylorin lisäksi Ghost, Ruotsin lahja hard rock -maailmalle, joka tykittelee Enter Sandmanin hienosti. Aivan oma lukunsa on ”hunnirockiksi” musiikkiaan kutsuvan mongolialaisen The Hu -yhtyeen Through the Never -tempaisu.

Yksi asia on varma The Metallica Blacklistia kuunnellessa: se tarjoaa jokaiselle jotakin. Yhtenä pötkönä kuunneltavaksi sitä on tuskin tarkoitettu.

Toimittajan valinnat: Komeasti soiva Ismo Alanko ja yllätyksetön hittiräppäri

Albumi, rock

Ismo Alanko & Oulu Sinfonia: Kaiken maailman kehtolauluja

Fullsteam Records. ★★★★

Samana päivänä kun Metallican Black Albumista julkaistiin 53 biisiä sisältävä massiivinen uusintaversio, on Ismo Alangon uudelle levylle puserrettu tasan tuntiin todella vaikuttava kokonaisuus. Kaiken maailman kehtolauluja sisältää sekä upeita sovituksia suomalaisen rock-ikonin hiteistä että myös uusia kappaleita, jotka nekin pauhaavat Oulu Sinfonian soittamana vaikuttavasti. Sellaisena mieleen jää erityisesti nimikkokappale Kaiken maailman kehtolaulu. Sovituksista ovat vastanneet muun muassa kapellimestari Jaakko Kuusisto, Marzi Nyman ja Lotta Wennäkoski. Huippuhetkeksi nousee Kun Suomi putos puusta, johon on yhdistetty niin Nälkämään laulua kuin Eurovision-tunnussävelmääkin.

Albumi, rap

Drake: Certified Lover Boy

Ovo Sound / Republic. ★★★

Räppäri Drake on ollut monen vuoden ajan Spotifyn vuosittaisissa tilastoissa joko maailman kuunnelluin artisti tai vähintäänkin mukana kärkiviisikossa. Ei siis ihme, että uutta Certified Lover Boy -albumia on odotettu jo pitkään. Alun perin sen piti ilmestyä vuoden 2021 alussa, mutta julkaisu lykkääntyi syksylle asti. Levy on taattua Drakea: tunnelmaltaan lempeää, äärimmäisen hyvin tuotettua musiikkia, jota voi kuvitella mielellään kuuntelevansa tyylikkäällä klubilla. Mitään erityisen yllättävää siinä ei kuitenkaan ole, minkä vuoksi Draken uutuus ei nouse kärkeen vuoden parhaita hiphop-levyjä listatessa.

Albumi, pop

J Balvin: Jose

Universal Music Latino. ★★★

Kolumbialainen reggaeton-tähti J Balvin on vain yksi monista esimerkeistä siitä, että iso osa maailman kuunnelluimmasta pop-musiikista tehdään nykyisin muualla kuin englanninkielisissä maissa. J Balvin on kivunnut biiseillään maailman kuunnelluimpien Spotify-artistien joukkoon ja myös Suomen hittilistoille. Uusin levy Jose pyrkii tarjoamaan muusikosta henkilökohtaisemman puolen, onhan levyn nimikin muusikon oma etunimi. Musiikillisesti kokonaisuus on kuitenkin tuttua tavaraa, eikä mikään säväytä erityisen voimakkaasti, vaikka albumi on täynnä meneviä pop-biisejä.

Single, rock

Apulanta: 3D-kriisit

Apulanta Oy. ★★

30-vuotisjuhlavuottaan viettävä Apulanta on suomalaisen musiikkikentän jättiläinen, joka on saavuttanut urallaan aika lailla kaiken, mitä Suomessa voi kuvitella olevan saavutettavissa. Bändi on onnistunut yllättämään iloisesti viime vuosinakin, ja esimerkiksi parin vuoden takainen nu metal -henkinen Lokin päällä lokki oli nerokas. Uusi 3D-kriisit jatkaa tyyliltään viime vuosien raskaan elektronisen äänimaailman toistoa. Biisiin on selvästi haettu tuttua tylyä tunnelmaa, mutta tällä kertaa se kääntyy enemmän luotaantyöntäväksi.