Kuusi runokokoelmaa kirjoittaneen Kristiina Wallinin ensimmäinen romaani on huumaava kielellinen matka kahden naisen maailmaan ja eri sukupolvien kokemuksiin.

Kristiina Wallin: Vaikeampaa on olla näkemättä unia. S&S. 267 s.

Perinteinen, yhä yleisin tapa kirjoittaa romaaneja on luoda tekijän ja lukijan välille sellainen sopimus, että juoni kuljettaa tapahtumia menneessä aikamuodossa, kronologisesti paikasta a paikkaan b.

Tapa on tietysti jo monesti tyrmätty ja tilalle luotu kertomuksia, joissa paljon tapahtuu samanaikaisesti, monen kertojan äänillä kuvattuna.

Kerronta voi imitoida reaaliaikaista kokemista, väliin hyvin epäluotettavastikin.

Tällöin proosa lähenee runoa, joka usein pyrkii tallentamaan ja raportoimaan juuri jotain tässä ja nyt havaittua.

Niin kirjoittaa myös kuusi runokokoelmaa julkaissut Kristiina Wallin (s. 1971) ensimmäisessä romaanissaan.

Jossain mielessä se tuo mieleen Joel Haahtelan sisäistyneen kerronnan, aivan toisella tavoin taas muistuttaa Malin Kivelän kiihkeästä Sydän-romaanista, jossa äiti pelkää sairaan vauvansa puolesta.

Wallinkin kirjoittaa äidin ja lapsen suhteesta. Romaanissa on kyse aikuisesta tyttärestä, äidistä (ja myös isästä), kadonneen siteen, ajan ja muistojen löytämisestä.

Teksti on kuvaus etsintäprosessista, joka on ensi sijassa tyttären projekti. Se ei kuitenkaan valmistu, ellei mukaan rakenneta äidille oma näkökulma, oma tarina.

Kokonaisuus on hieno, kielellisesti huumaava matka, jolla kuljetaan useaa haarautuvaa polkua pitkin.

Lukukokemus vaatii myös tasapainoilua: jo varhain on hyväksyttävä ajatus siitä, että kaikki kerrottu voi hyvinkin olla vain tyttären terapiakseen kutomaa kuvitelmaa.

Hän, Veera, kertoo omaa tarinaansa 2000-luvulla vieraassa kaupungissa, jonne on matkustanut pohtimaan äitinsä arvoitusta. Tämä on kadonnut jo varhain, ja jäljellä on vain hataria muistoja ja haalistuneita kaitafilmejä.

Vanhan isänsä, aikanaan puolison menetyksen perustuksia myöten järkyttämän, Veera on jättänyt hoitokotiin.

Tyttärestä on – osin lapsuudenkokemusten takia – kasvanut mahdollisimman tiukasti todellisuuteen kiinnittyvä, käytännöllinen luonnontutkija.

Nyt hänen pitäisi kuitenkin löytää kokonaan uusi tapa katsoa maailmaa, elämää ja muistoja, joista aika on mahdollisesti muokannut vääriä.

Sitä hän harjoittelee kirjoittamalla.

Pian Veeran tarina saa vastapainoksi äidin, Ursulan, kokemuksia 1970-luvulta. Niissä ollaan mielisairaalassa.

Se, kuka tätä tarinaa kirjoittaa, on loppujen lopuksi yhdentekevää. Romaanikehyksessä kaksi kertojaa ja tekstit eri vuosikymmeniltä muodostavat kokonaisuuden, joka on psykologisesti viisas ja yllättävänkin yleinen.

Äkkiä puhutaan myös eri sukupolvien naisten kokemuksista, ahtaista rooleista ja erilaisista tavoista väsyä, palaa loppuun.

Samalla Wallin luo kaksi kieleltään ja persoonaltaan omalaatuista, tasa-arvoista maailmaa.

Veera kulkee intensiivisessä muistamisprosessissa kohti selkeyttä ja ymmärtämistä. Pakotan sinut näkyviin, hän kirjoittaa äidilleen.

Kun Veera kulkee kaupungilla, äiti alkaa näyttäytyä ja ottaa erilaisia hahmoja. Lopulta Veeran tekstiin rakentuu hahmo, joka pysyy.

Voi olla, että se on ollut jollain lailla olemassa koko ajan, mutta side siihen on puuttunut. Nyt se on muistelemalla, kirjoittamalla solmittu.

Sen kanssa on tästedes elettävä.

Ursulan tarinassa on kyse mielestä, jossa todellisuudet sekoittuvat. Hän seurustelee lääkärinsä ja hoitajien, mutta myös runoilija Anna Ahmatovan kanssa.

Ursulastakin Wallin rakentaa kokonaisen hahmon, jossa on luonnollisesti paljon samaa kuin tyttäressä – ja varmasti myös kirjailijassa.

Ursulalle hän antaa tämän, Veeran ja myös romaanin äiti-tytär-tematiikan kannalta olennaisen repliikin: Unohtaminen on helppoa, kyllä minä sen tiedän. Vaikeampaa on olla näkemättä unia.

Unet ovat kuitenkin tärkeitä, ehkä kaiken ydin. Niiden sisään on katsottava, koska sieltä löytyy niin paljon, myös oma menneisyys.