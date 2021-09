Kaapeli hajosi eikä Kansallisoopperan pyörivä näyttämö toimi, illan esitys on peruttu

Harvinainen vahinko perui Cavalleria rusticana & Pajatson esityksen ja keskeytti samalla vasta alkuun päässeen esityskauden.

Kansallisoopperan Cavalleria rusticana & Pajatsoa ei voi esittää, jos näyttämön mekaniikka ei toimi. Oopperasta on jäljellä kaksi esityskertaa.

Suomen Kansallisooppera on joutunut perumaan Cavalleria rusticana & Pajatson esityksen torstaina 9. syyskuuta pyörönäyttämön vioittumisen takia.

”Tämä on erittäin valitettava vahinko ja tuntuu vielä raskaammalta, kun juuri pääsimme aloittamaan esityskauden”, sanoo viestintäjohtaja Liisa Riekki Kansallisoopperasta.

Cavalleria rusticana & Pajatsossa käytettävä pyörönäyttämön kaapeli vaurioitui kuljetuksen yhteydessä ja aiheutti oikosulun, mistä johtuen näyttämön ohjaus on vioittunut. Vikaa korjataan.

Pyörivä näyttämö on keskeisessä roolissa klassikko-oopperoissa, joten niitä ei voi esittää ilman sitä.

”Olen ollut töissä Oopperassa seitsemän vuotta eikä koskaan aiemmin ole tullut vastaavaa tilannetta. On erittäin harvinaista, että esitys joudutaan perumaan”, Riekki sanoo.

Illan esitykseen on myyty 450 lippua, ja ooppera on ollut yhteydessä lipun ostaneisiin. Cavalleria rusticana & Pajatsosta on jäljellä kaksi esitystä, joten kaikki halukkaat eivät välttämättä ehdi eivätkä mahdu sitä näkemään.

Jo esityksen alkutaipaleella koettiin haasteita, kun Kansallisooppera uhmasi Etelä-Suomen avin koronarajoituksia ja ilmoitti, ettei ensi-iltaa peruta. Lopulta avi teki Oopperaan ennakkotarkastuksen ja totesi talon turvallisuustoimet määräysten mukaisiksi.

Cavalleria rusticana & Pajatson ensi-iltaa valvoi poliisi.