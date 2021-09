Putouksen sketsihahmot jatkavat elämäänsä heikkotasoisissa huumorisarjoissa.

Tanhupallon ensimmäinen vieras on kärsivällinen Vesa-Matti Loiri.

Vaikka Putous on tauolla, Putous-johdannaisten määrä vain kasvaa.

Oman show’nsa ovat saaneet ainakin Mr. Mallorca ja Harjakainen – ja nyt myös Tanhupallo.

Sarjoille on ominaista, että niissä on samaa hutaisun tuntua kuin luonnosteluiksi jääneissä sketsihahmoissa. Sketsissä puolivillainen hölmöily saattaa toimia, mutta kokonaisessa sarjassa ei. Kun ”täytteeksi” heitetään sekalainen sakki tunnettuja suomalaisia, olo on kuin lobotomian jälkeen.

Kaikista tähänastisista Putouksen spin off -sarjoista Tanhupallon oma ohjelma on silti kaikkein onnistunein. Se ei ole paljon se.

Vaikka muu on huttua, Kiti Kokkosen hahmo on kuitenkin hyvä. Tomera, suutaan paukuttava lapsi huvittaa monenikäisiä katsojia, ja sopii siksi hyvin viikonloppujen prime time -uretaaniksi koko perheen viihdeputken fyllingiksi.

Avausjaksossa vieraana on Vesa-Matti Loiri. Hän kuuntelee Tanhupallon höpötystä kiltisti. Konkari tietää, että täytteelläkin on paikkansa.

Tanhupallon oma ohjelma, MTV3 klo 19.00