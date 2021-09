Poke irvailee hirtehisimmin ja railakkaammin supersankareille kuin monet muut parodiat, kriitikko Harri Römpötti kirjoittaa.

Viittaa epäkäytännöllisempää vaatetta tuskin on. Silti useimmat supersankarit liehuvat toiminnan tuoksinassa viitat harteillaan. Eivätpä sarjakuvissa syntyneet ja valkokankaat vallanneet omankädenoikeuden puolustajat olekaan tunnettuja realismista.

Poke-lyhytelokuvassa viitan vaivalloisuuden saa huomata portsari, joka ompelee itselleen batmanmaisen puvun ja lähtee partioimaan kaduille heikkojen turvaksi. Tai lähtisi, ellei viitta jäisi jumiin kotioven väliin.

Supersankareille on ollut aina helppo irvailla kohdistamalla niihin realismin valokeila. Mutta Poke tekee sen hirtehisemmin ja railakkaammin kuin monikaan parodia. Sankariksi havittelevan miehen karvaat ongelmat leiskauttavat myötähäpeän poltteen katsojan poskille.

Aleksi Salmenperän ohjaaman elokuvan on kirjoittanut Jani Volanen, joka myös näyttelee pääroolin. Hän on näytellyt myös Salmenperän pitkissä elokuvissa Miehen työ (2007) ja Jättiläinen (2016).

Volanen on tehnyt myös muun muassa tv-sarjoja Studio Julmahuvi (1998), Ihmebantu (2009) ja M/S Romantic (2019). Hänen kanssa niitä on kirjoittanut usein Tommi Korpela, joka näyttelee Pokessakin sivuroolin. Heistä on kehittynyt suomalaisen mustan huumorin mestareita.

Poken hirtehiset tunnelmat muistuttavatkin sarjoja. Salmenperä tunnetaan etenkin pitkistä elokuvistaan, mutta hän hallitsee huumorinkin. Vähän samaa henkeä kuin Pokessa oli hänen yhtä mainiossa lyhärissään Poliisi selvittää (2011), jonka käsikirjoitti Pekka Pesonen.

Uusi Kino: Poke, Teema klo 00.05