Aapo Kukko tekee parhaillaan sarjakuvaa pasifisti, kasvissyöjä, sosialisti Yrjö Kallisesta (1886–1976). Sotilaista riittää sarjakuvia, mutta rauhankannattajista ei, hän sanoo.

Aapo Kukko on julkaissut kahdeksan sarjakuvakirjaa ja osallistunut useisiin muihin. Hän toimii 1940-luvulla perustetun kulttuurijärjestön puheenjohtajana ja on tehnyt sivuhyppäyksiä muun muassa teatteriin näyttelemään sovinistista Kepun kunnallispoliitikkoa.

Monelle siinä alkaisi olla jo uraa ja tuotantoa riittävästi keski-ikään asti, mutta Kukko täyttää ensi sunnuntaina vasta 30 vuotta.

Tyylinsä puolesta Kukko näyttää siltä kuin aikakone olisi juuri tuonut hänet 1970-luvulta. Hän tuntee laajasti suomalaista runoutta, kirjallisuutta ja muuta kulttuuria sekä historiaa – ja keskustelee niistä innokkaasti. Hän piirtää perinteisesti paperille, kun moni veteraani on siirtynyt tietokoneen ruudulle.

”Suomessahan parasta on kieli ja kulttuuri! Kepulaisen sovinistin roolia tarjottiin, koska minulla oli siihen sopivat silmälasit”, Kukko sanoo vaatimattomasti.

Keski-ikäisen äijäroolin hän teki vuonna 2017 Oulun ylioppilasteatterin näytelmässä Huojuva torni. Äskettäin siitä ilmestyi sarjakuvasovitus, jonka Kukko piirsi puoliksi Niko-Petteri Nivan kanssa näytelmän ohjanneen Tessa Astren käsikirjoitukseen.

Huojuva torni kertoo 1980-luvun punkkareista ja heidän vaiheistaan nykyajassa. Punkkien vallatussa talossa sukupuolten välinen meno 40 vuotta sitten heijastaa osuvasti viime aikojen #punkstoo-keskustelua.

”Siinä oli kiva tehdä yhteistyötä muiden kanssa. Pääsi eroon yksinäisen neron myytistä”, Kukko miettii ja kuulostaa taas veteraanilta.

Suurin osa Kukon sarjakuvista sijoittuu historiaan, ja enimmäkseen hän on tehnyt ne yksin.

Tähän mennessä päätyö on Sosialisti ja nihilisti (2019). Se kertoo piirtäjä (nihilisti) Henrik Tikkasen (1924–1984) ja runoilija (sosialisti) Arvo Turtiaisen (1904–1980) toraisasta suhteesta ja yhteisestä matkasta Italiaan 1940-luvun lopussa.

Kaikki alle kolmekymppiset tuskin ovat edes kuulleet Tikkasesta tai Turtiaisesta, saati että tuntevat heidän tuotantonsa ja vaiheensa.

”Kuten Lauri Viita sanoi: kun luot, luo maailma. Pitää tuntea aihe ja sen maailma, uida siinä. Sosialistissa ja nihilistissä kehittyi tapa, että kirjoitan käsikirjoituksen, mutta sitten hävitän sen ja aloitan alusta. Kun ensin tekee kliseet ja huonot valinnat, voi keskittyä olennaiseen.”

Jos Kukko kiinnostuu kirjailijasta, hänellä on taipumus käydä läpi koko tuotanto ja perehtyä myös kirjailijan elämään. Se auttaa häntä ymmärtämään tuotantoa.

Lapsuuden kodissa Kukon äiti piirsi ja isä harrasti historiaa. Kiinnostus historiaan tuli jo varhain olohuoneen kirjahyllystä.

Kuva tuli Kukolle ennen sanaa. Jo viisivuotiaana hän piirsi sanattomia tarinoita. Hän painottaa, että sarjakuva kertoo ennen kaikkea kuvilla. Varsinkin historiallisissa aiheissa taustatiedoista syntyy helposti puhuvia päitä, mutta sitä hän pyrkii välttämään.

”Olisi kiinnostava haaste tehdä kokonainen kirja täysin ilman tekstiä”, Kukko miettii.

Mutta realismia pitää olla. Taustatutkimukset Kukko sentään tekee verkossa, jossa tietoa ja muuta materiaalia riittää. Jos pitää kertoa lennättimen toiminnasta, työpäivä vierähtää helposti sen toimintaan perehtyessä.

Siinä mielessä Kukko muistuttaa suurta esikuvaansa Hugo Prattia, joka selvitti Corto Maltese -sarjakuvansa taustat tarkasti univormujen nappeja myöten – vaikka pelkisti ne pois piirroksista.

Corto Maltesesta Kukko innostui 12-vuotiaana. Piirroksissaan hän pyrkii Prattin ja muiden saman koulukunnan ekspressionistiseen mustavalkoiseen piirrostyyliin.

Nyt Kukolla on tekeillä sarjakuva, josta saattaa tulla uran seuraava merkkipaalu. Se kertoo Yrjö Kallisesta (1886–1976), joka oli pasifisti, kasvissyöjä, yksi SKDL:n perustajista, mutta jäi lopulta sosialidemokraatteihin.

Kukko sanoo, että sotilaista riittää sarjakuvia, mutta rauhankannattajista ei. Kirjan työnimi on Puhumalla paras.

”Koska Kallinen oli puhuja! Sisällissodassa häntä vihasivat niin punaiset kuin valkoiset, ja hän sai neljä kuolemantuomiota mutta selvisi niistä. Toisen maailmansodan jälkeen Kallisesta tuli puolustusministeri! Kaiken lisäksi hän oli zeniläinen buddhisti.”

Kirjansa Kukko rajaa kahteen ajanjaksoon Kallisen elämässä, sisällissotaan ja ministerikauteen. Niitä on aiemmin käsitelty vähemmän kuin Kallisen muita vaiheita.

Kukon sarjakuvissa voi aistia vahvan vasemmistolaisen vivahteen, vaikka hän ei saarnaa eikä ole minkään puolueen jäsen. Jo Mikko Mustasaaren käsikirjoittamassa albumissa Aave Stream Cityssä (2012) agitoitiin vallankumousta villissä lännessä.

”Puolueettomuutta ei ole, vaan kaikki on poliittista. Kun kovat oikeistolaiset arvot ovat tulleet sivistysporvariston tilalle, on pakko olla vasemmalla ja kannattaa hyvinvointivaltiota. Vaikka käsittelisi historiaa, tarinassa pitää olla nykyajalle merkittäviä kantoja.”

Kukko on viettänyt suurimman osan elämästään Oulussa, ja kaupungin kulttuurielämä on hänelle tärkeää. Hän on vuonna 1945 perustetun Merikoskikerhon puheenjohtaja. Yhdistyksen tarkoitus on vaalia pohjoisen kulttuuria ja keskustelua siitä.

”Oulu valittiin EU:n kulttuuripääkaupungiksi 2026. Mutta nyt kaupunki haluaa esimerkiksi myydä Pohjois-Pohjanmaan museon, jonka tontti lahjoitettiin 110 vuotta sitten ehdolla, että se säilyy kaikkien yhteisessä käytössä. Jääkö koko kulttuuripääkaupunkihanke pelkäksi sanahelinäksi?”