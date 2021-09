Jukka Nousiaiselle musiikin tekeminen on elämäntapa, ja hän tekee kaiken itse: tuottaa, julkaisee, jakelee levynsä ja myy keikkansa.

Rockmuusikko Jukka Nousiainen aloittaa yleensä aamunsa keittämällä puuroa ja soittamalla rumpuja. Usein puuron syöminen jää kesken, kun hän innostuu äänittämään jonkun jutun.

”Asun vanhassa kansakoulussa Sastamalassa. Päivät siellä menevät niin, että soitan ja äänitän. Ei ole väliä, julkaistaanko tulokset vai ei, mutta sillä tavalla syntyy myös soololevyjeni materiaali. Prosessi on tärkeämpi kuin lopputulos. Se on elämäntapa”, Nousiainen sanoo.

Kolme 2010-luvulla julkaistua soololevyä ovat syntyneet Nousiaisen kotistudiossa. Ne ovat nostaneet Nousiaisen maan arvostetuimpien rockmuusikoiden joukkoon.

Isojen levy-yhtiöiden ulkopuolella julkaistuiksi ne ovat myös menneet hyvin kaupaksi. Monien myynti liikkuu muutamassa tuhannessa. Spotifyssa Nousiaisen eri kokoonpanojen äänitteitä on kuunneltu kahdeksan miljoonaa kertaa.

Nousiaisen musiikki on vaihtoehtorockia, josta löytyy monenlaisia aineksia, psykedeliaa, folkia, kantria, iskelmää. Niiden poimiminen alkoi lapsena vanhempien levyhyllystä.

”He voittivat stereot bingosta 60–70-lukujen vaihteessa ja liittyivät Fazerin musiikkikerhoon, josta tuli levy kuukaudessa. Hyllyssä oli sekalaisia levyjä, puolet rockklassikoita. Muun muassa Black Sabbathin, Doorsin, Hendrixin, Santanan ja T-Rexin levyt olivat minulle myyttisiä ja maagisia.”

Vanhempien levyvalikoima vaikutti hajanaiselta ja sattumanvaraiselta. Kuunneltavana oli myös kasetteja, joihin ei ollut merkitty sisältöä. Kun Nousiainen alkoi hankkia teini-iässä levyjä itselleen, hän noudatti samaa satunnaisuutta, poimi kirpputoreilta kaikkea, mikä näytti kiinnostavalta.

Jo pienestä pitäen Nousiainen oli soittanut pianoa. Kymmenkesäisenä hän tarttui sähkökitaraan ja rumpuihin ja kaikkiin soittimiin, jotka sai käsiinsä. Sedän rämä akustinen kitara ruuvattiin kasaan yhdessä.

”Levyjen maaginen äänimaailma oli tärkeä. Oli hienoa, kun en tiennyt niistä kaikkea. Jossain vaiheessa ymmärsin, että niissä kuului studion sointi. Ajattelen sitä yhä ja yritän saada levyille jotain selittämätöntä. Niiden ei pidä kuulostaa luonnolliselta, vaan sähkön ääni saa kuulua.”

Vaikka studiotyöskentely on tärkeää, Nousiaisen levyt ovat kaukana virtaviivaiseksi ja sileäksi tuotetusta listapopista. Nousiaisen äänitteillä sähkö sähisee ja rätisee. Hän korostaa käsityön merkitystä. Se saa kuulua lopputuloksessakin.

Eikä Nousiainen ole muusikkona virtuoosi. Hän sanoo oppineensa soittamaan riittävän hyvin oman musiikkinsa vaatimuksiin. Kitaristina hän tuo varsinkin keikoilla mieleen Neil Youngin kiihkeän ja romuluisen rymistelyn.

”Neil Youngista aloin tykätä pikkuhiljaa, kun lainasin levyjä kirjastosta. Weld-tupla teki vaikutuksen. Hän uskaltaa soittaessaan mennä metsään. En ole henkinen tyyppi, mutta joskus soittaessa saa kokemuksen valaistumisesta. Aika katoaa ja muuttaa muotoaan.”

Vuonna 2011 Nousiainen perusti Mikko Siltasen ja Alex Reedin kanssa Räjäyttäjät-bändin. Myös sen musiikissa on psykedeliaa ja monia tyylejä, mutta Räjäyttäjät rämisee aggressiivisemmin kuin Nousiaisen soolot.

”Aluksi Räjäyttäjien ajatus oli anarkistinen, että ei tehdä biisejä ollenkaan. Aika nopeasti se meni perinteiseksi bänditouhuksi. Nykyään me kaikki teemme biisejä tasa-arvoisesti. Soolotuotannon aloitin, koska kaikki biisini eivät sopineet Räjäyttäjille, mutta nyt bändikin voi tehdä mitä vaan.”

Jo ennen bändejä Nousiainen soitti kadulla ja tienasi sillä vuokrarahoja. Kokemus kuuluu särmikkäissä konserteissa, jotka ovat vahvistaneet Nousiaisen mainetta.

Nousiainen pitää kaikki langat omissa käsissään – tuottaa, julkaisee ja jakelee levynsä ja myy keikkansakin itse. Koska aikaa menee paljon autoissa ja huoltoasemilla, Nousiainen pyrkii järjestämään kiertueet niin, että matkalla ehtii hengittää ja käydä vaikka kirpputoreilla.

Tee se itse -henki näkyy kaikessa. Nousiainen olisi varmasti voinut myydä viimeisen Ei enää kylmää eikä pimeää -levynsä (2018) julkaisukeikan Helsingissä jollekin klubille, mutta hän piti sen ilmaisena Suvilahteen kesäksi pystytetyllä vaihtoehtokulttuuriin keskittyneellä ulkoilmalavalla.

”Ei minulla ole koskaan ollut mitään ajatusta urasta. Teen vain juttuja, jotka tuntuvat tärkeiltä. Projektinhallintakykyjen puute hidastaa hommia.”

Uusimman levyn nimikappale Ei enää kylmää eikä pimeää lienee lähinnä hittiä Nousiaisen tuotannossa. Hän päätti tehdä kerrankin valoisan biisin reaktiona maailman synkkenevään tilaan.

”Trumpin valinnan aikaan maailma tuntui ylivoimaisen pimeältä ja ahdistavalta. Tein biisin vastavoimaksi yleismaailmalliselle pahuudelle ja henkilökohtaisille peloilleni. Se heijastaa Velvet Undergroundin jumitusta, jossa on sekä pimeyttä että valoa.”

Suunnilleen samoihin aikoihin, vuonna 2017, Nousiainen muutti Sastamalaan Tampereelta, jonka vireään vaihtoehtokulttuuriin hän oli kuulunut. Muutto johtui osittain Tampereen kulttuuripolitiikasta, vaikka ei Nousiainen juuri tykkää isoista kaupungeista muutenkaan.

”Helsingissäkin käyn vain keikoilla tai asioilla. Tampereella on paljon hyviä tyyppejä, mutta on käsittämätöntä, ettei kulttuurille riitä työtiloja, vaikka kaupungin neliöitä on tyhjillään helvetisti. Siellä satsataan vain isoihin areenoihin. Muutin puolen tunnin matkan päähän, ja nyt on tilaa.”