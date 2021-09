Ruotsalaisdokumentissa elokuvatekijä ja -kirjoittaja Stig Björkman kuvaa yksinäisyyttään keskellä korona-aikaa.

Lokakuun alussa 83 vuotta täyttävän ruotsalaisen Stig Björkmanin elämä on kiertynyt elokuvien ympärille alle kaksikymppisestä, sillä hän on ollut ainakin elokuvatoimittaja, elokuvakriitikko, elokuvakäsikirjoittaja, elokuvaleikkaaja ja elokuvaohjaaja. Ja on yhä, täysissä voimissa.

Myös toistakymmentä kirjaa julkaisseen Björkmanin edellinen ohjaus oli kiitetty dokumentti Ingrid Bergman – omin sanoin (2015), jonka seuraajan ensi-ilta oli viikko sitten Yhdysvalloissa. Mutta sinne hän ei tiettävästi matkustanut ja on pysytellyt koronan takia muutenkin suurimmaksi osaksi kotikulmillaan synnyinkaupungissaan Tukholmassa.

Ruotsalaisessa dokumentissa Corona Film Club (2021) nähdään välähdyksiä keinoista, joilla hän on yrittänyt tappanut aikaansa – kuten soittamalla videopuheluita tuntemilleen ulkomaisille elokuva-alan ammattilaisille.

Corona Film Clubin korostettu yksin elävän miehen yksinäisyys on tietysti vähän keinotekoista, sillä Björkmanin pienessä toisen kerroksen asunnossa on aina vähintään kuvaaja ja äänittäjä sekä mahdollisesti myös dokumentin ohjaaja Stina Gardell – vaikka ketään heistä ei nähdä eikä kuulla.

Eikä Bellmansgatanin rauhallisemmassa päässä sijaitsevan kodin sijaintikaan ole kehno: katua ylös voi lähteä kävelylle Söderiin ja katua alas Gamla Staniin, jonka ytimeen on vain kilometri. Tai vähänkö se lohduttaa, jos koti on ollut lähinnä työpaikka ja välilaskupaikka matkojen välissä.

Korvaavatko ammatillisten ja elokuvallisten ihmiskontaktien puutteen sitten videopuhelut, joiden aihe on usein juuri koronavirus – ainakin dokumenttiin leikatuilta osilta.

Ja entä me, katsojat? Esimerkiksi Oliver Assayasin, Isabella Rosselinin, John Saylesin ja Alicia Vikanderin tekemisiä tuntevia saattaa kiinnostaa ihan oikeasti, mitä he ajattelevat ja kuinka he ovat selvinneet. Nyt käy vain niin, että jutustelut jäävät tässä tunnin mitassa suurimmaksi osaksi vain jutusteluiksi.

Niillä on tietysti dokumentaarista arvoa ja vielä enemmän näin yksityisinä, ystävien välisinä. Ihminen kohtaa ihmisen, eikä kukaan ei ole markkinoimassa mitään.

Valitettavasti Corona Film Clubin ajankohtaisuus on pandemian edetessä kadonnut kokonaan, sillä toukokuussa ensi-iltaan tulleen dokumentin viimeiset haastattelut tehtiin melkein vuosi sitten.

Corona Film Club on silti viihdyttävä ja valistavakin, sillä jutustelujen väliin on leikattu tarinaa täydentäviä näytteitä elokuvista, jotka liittyvät usein keskustelukumppaniin. Dokumentin teatteriversiossa niitä on 55, tässä Teeman melkein puolta tuntia lyhyemmässä televisioversiossa vähemmän.

Corona Film Club, Yle Teema klo 21.30 ja Areena