Suomen kirjakaupoissa myydään runoteosta, jonka on kirjoittanut Azerbaidžania itsevaltiaan elkein johtavan presidentin tytär – Kustantaja ei tiennyt taustoista: ”Kyrilliset kirjaimet tulevat vastaan”

Itsevaltiain elkein Azerbaidžania hallinnutta sukua on syytetty ihmisoikeuksien polkemisesta, korruptiosta ja varojen viemisestä ulkomaille. ”Alijevan teos on hyvin epäpoliittinen. Se koostuu rakkausrunoista”, kustantaja puolustaa julkaisupäätöstä.

Runoihin ja tietotokirjallisuuteen erikoistunut Palladium Kirjat on juuri julkaissut suomeksi azerbaidžanilaisen Leila Alijevan runokokoelman Avattu ikkuna. Kustantamon sivujen mukaan Leila Alieva on azerbaidžanilaisen nuoren runouden yksi kirkkaimmista nimistä, joka kirjoittaa tunnustuksellista runoutta ”vilpittömästi ja kirkkaasti”.

Paremmin Alijeva, tai Alieva, kuitenkin tunnetaan perheestään. Alijeva on Azerbaidžanin presidentti Ilham Alijevin tytär. Perhe on hallinnut maata itsevaltiaan elkein sen itsenäistymisestä eli vuodesta 1993 lähtien.

Perhedynastia on kerännyt itselleen varoja ja salaista omaisuutta vuosikymmenten ajan. Leila Alijeva ja hänen sisarensa Arzu Alijeva omistavat useita pankkeja Azerbaidžanissa, ja Alijevin perheellä on huomattavia omaisuuksia ulkomaille sijoitetuissa offshore-yrityksissä. Kun tutkivat journalistit selvittivät hallitsijaperheen omistuksia, ne johtivat muun muassa kultakaivoksiin ja ulkomaisiin kiinteistöihin.

Vuonna 2010 The Washington Post raportoi, että Leila omistaa sisartensa kanssa Dubaissa kiinteistön, jonka arvo on noin 75 miljoonaa dollaria. Hänen entinen aviomiehensä ja hänen lastensa isä Emin Agalarov on venäläisen miljardööri Aras Agalarovin poika.

Presidentti Ilham Alijev, hänen vaimonsa, varapresidentti Mehriban Alijeva ja heidän tyttärensä Leila Alijeva vierailivat Shushan kaupungissa Vuoristo-Karabahin alueella maaliskuussa.

Kustantaja J.K.Ihalainen Palladiun Kirjoista kertoo, että Alijevan runokokoelma päätyi heidän kustannettavakseen kääntäjä Taira Djafarovan suosituksesta sen jälkeen, kun kustantamo oli julkaissut azerbaidžanilaisen naisrunouden antologian. Ihalaiselle itselleen Alijevan perhesuhteet paljastuivat vasta, kun käännöstyö oli jo tehty.

”Kyrilliset kirjaimet tulevat vastaan, kun alan etsiä internetistä tietoa. Sen takia oikean informaation omaksuminen oli hankalaa”, Ihalainen sanoo.

Hänen mukaansa runoilijan yksityistä persoonaa ja politiikkaa ei kuitenkaan pitäisi sekoittaa runoteokseen.

”Alijevan teos on hyvin epäpoliittinen. Se koostuu rakkausrunoista.”

”Mutta saattaa olla, etten ottaisi runokokoelmaa kustannettavakseni nyt, kun tiedän enemmän hänen taustastaan”, Ihalainen jatkaa.

Ihalaisen mukaan mahtipontisella keskiaasialaisella lyriikalla ei Suomessa ole suuria markkinoita, mutta hänellä on ollut tapana julkaista epäkaupallista kirjallisuutta, kuten saksalaista dada-runoutta, koska häntä kiinnostaa, miten sisältö ja muoto siirtyvät eri kielelle.

Leila Alijevan runokokoelma Avattu ikkuna on myynnissä muun muassa Suomalaisessa kirjakaupassa, Adlibriksessä ja Prismassa.

Leila Alijeva ei ainoastaan kirjoita runoja, vaan myös maalaa ja tuottaa elokuvia.

Kotimaassaan Alijevaa ei tunneta ainoastaan runoilijana. Renessanssimaisella hahmolla on paljon erilaisia muotiin ja taiteeseen liittyviä projekteja. Alijeva toimittaa muotia, taidetta ja kulttuuria käsittelevää Baku Magazienä. Alijeva on myös maalannut taideteoksia ja ollut mukana tuottamassa elokuvan Ali ja Nino.

Radio Free Europe on artikkelissaan kertonut, mitä tapahtui, kun Alijevan isoisälleen omistama runo kymmenen vuotta sitten julkaistiin viidennen luokan oppikirjassa ja se sai osakseen paljon kritiikkiä.

Moni oli sitä mieltä, että julkaisukynnys oli ylittynyt pikemminkin runoilijan sukulaisuussuhteen kuin taitojen takia. Kärjekkäintä arvostelua esittänyt bloggaaja ja oppositioaktivisti Zaur Qurbanli pidätettiin muutama päivä myöhemmin, koska hänen epäiltiin liittyvän rikollisiin huumeoperaatioihin ja hänen toimistostaan oli löydetty laittomien asiakirjoja ja esineitä.

Runokokoelman suomentanut Djafarova on Helsingissä asuva azeri. Hän on kääntänyt venäjäksi muun muassa Aleksis Kiven, F.E.Sillanpään, Veijo Meren, Rosa Liksomin ja Sofi Oksasen teoksia.

Alijevan teoksen suomennos on herättänyt huomiota Azerbaidžanin mediassa, sillä suomen lisäksi kokoelmaa ei ole tiettävästi käännetty kuin georgiaksi ja mahdollisesti turkiksi. Azerbaidžanilaisen uutissivuston mukaan suomennos on saanut valtion komitealta tukea, jota myönnetään diasporassa työskenteleville.