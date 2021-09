The Voyeurs lainaa klassikkoelokuvien tirkistelyteeman, mutta ei yllä Takaikkunan tyylikkyyteen.

Sydney Sweeney tirkistelee elokuvassa The Voyeurs.

The Voyeurs ★★

USA 2021

Prime Video

The Voyeurs -elokuvassa on kyse vaarallisesta tirkistelystä: joku katsoo salaa, jotakuta katsotaan salaa, ja jossain salakatselun välissä tapahtuu rikos.

Samaa teemaa ovat tunnetusti käyttäneet muun muassa klassikkojännärit Blow Up ja Takaikkuna, joille The Voyeurs myös tunnustaa velkansa. Ensiksi mainitun elokuvan juliste vilahtaa naapuriasunnon seinällä, kun taas Takaikkuna lainaa tarinalle raamit. Niiden sisään asetetaan eroottinen jännäri.

Pippa (Sydney Sweeney) ja Thomas (Justice Smith) ovat juuri yhteiseen kotiin muuttanut nuoripari Montrealissa. Ensimmäisenä iltanaan uudessa kodissa he tajuavat näkevänsä vastapäisen asunnon tapahtumat: ensin siellä asuvan parin välisen seksin, sitten parin välisen kitkan ja valokuvaajamiehen seksin muiden naisten kanssa.

Tirkistely vaihtuu pian kuokkimiseen naapurin pirskeissä. Yhteinen vitsi alkaa muistuttaa pakkomiellettä.

Teema saa Michael Mohanin elokuvassa väljähtyneen tulkinnan, jossa nettipornon aikakaudella kasvanut pari kiihottuu naapurikyttäyksestä. Lasin takana rellestävä ”paha poika” -hahmo on läpeensä kliseinen, eikä pelkkä kauniiden ihmisten ihon näyttäminen tuo kokonaisuuteen erotiikkaa.

Jännityskin näyttäytyy lähinnä sarjana absurdeja käänteitä, jotka on ahdettu peräkkäin elokuvan loppuosaan.

The Voyeurs on sekava yritys henkiä sekä klassikkoesikuviensa tyylikkyyttä että vähävaatteista b-elokuvatunnelmaa. Kummankin kohdalla yritys jää vajaaksi. Tirkistelyjännärillä on ongelma, kun sen katsominen tylsistyttää.