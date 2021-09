Ohjaaja Spike Leen dokumentti on herättänyt kritiikkiä, sillä hän antoi salaliittoteoreetikoiden selittää siinä laajasti vuoden 2001 WTC-iskuja. Nyt sarjan viimeistä jaksoa on leikattu.

Spike Lee on joutunut leikkaamaan uutta New Yorkista kertovaa dokumenttisarjaansa kritiikin jälkeen.

Ohjaaja Spike Leen syyskuun 11. päivän iskuja käsittelevän dokumenttisarjan viimeinen jakso esitetään uudelleen leikattuna versiona.

Lee päätti tehdä jaksoon muutoksia sen jälkeen, kun hänen lausuntonsa The New York Timesin haastattelussa herätti kritiikkiä ja hämmennystä siitä, miksi ohjaaja antaa dokumenttisarjassaan salaliittoteoreetikoiden selittää vuoden 2001 WTC-iskuja.

Leen HBO:lle ohjaama ja tuottama neliosainen dokumenttisarja NYC Epicenters 9/11 – 2021 ½ on syyskuun 11. päivän iskujen 20-vuotispäivän kunniaksi tehty muotokuva newyorkilaisten voimasta ja sitkeydestä paitsi iskujen myös koronaviruspandemian aikana.

Spike Leen dokumentti kertoo newyorkilaisten voimasta ja sitkeydestä paitsi iskujen myös koronaviruspandemian aikana.

Leen alkuperäisen leikkausversion nähneiden mukaan dokumentti antaa merkittävästi ruutuaikaa arkkitehdeistä ja insinööreistä muodostuvalle Architects & Engineers for 9/11 Truth -ryhmälle, joka edistää salaliittoteorioita.

Ryhmän väitteiden mukaan kaksoistornien hallitusta kaatamisesta räjähteiden avulla vastasi tietty sisäpiiri. Leen sarjan viimeistä jaksoa on moitittu siitä, että se antaa ensisijaisen äänen 9/11-totuusryhmän perustajalle Richard Gagelle, jonka kerrotaan olevan vastuussa joistakin kaikkein vaarallisimmista ja pisimpään eläneistä iskuja koskevista valheista. Aiheesta ovat kirjoittaneet muun muassa Vanity Fair ja Slate-verkkolehti.

Jakson nähnyt Slate-verkkolehden toimittaja Jeremy Stahl kuvailee katsomiskokemusta surrealistiseksi ja ahdistavaksi. Hänen mukaansa Lee omistaa dokumentissaan 30 minuuttia väitteille, jotka on ”tuhottu tuhat kertaa”.

Elokuussa julkaistussa The New York Timesin artikkelissa toimittajaa kiinnostaa tietää, miksi Spike Lee yhä kyseenalaistaa sen, mikä aiheutti tornien romahtamisen.

”Halusimme vain olla mahdollisimman monipuolisia, olla todistajien kaleidoskooppi. Minä kutsun heitä todistajiksi”, Lee vastaa.

Dokumenttisarjan alkuperäisessä viimeisessä jaksossa pohditaan paljon sitä, miten ja miksi tornit sortuivat ja haastatellaan useita arkkitehtejä ja insinöörejä. The New York Times kysyi Leeltä, miksi hän halusi sisällyttää heidän näkemyksensä mukaan sarjaan.

”Koska en vieläkään… Minulla on kysymyksiä. Ja toivon, että ehkä tämän dokumentin perintö on se, että kongressi järjestää kuulemistilaisuuden syyskuun 11. päivästä”, Lee sanoo.

Terroristit iskivät World Trade Centeriin tiistaina 11. syyskuuta 2001. Uutiskanava CNN näytti livekuvaa tapahtumista.

Kun toimittaja kysyy, eikö Lee osta virallisia selityksiä, hän ottaa esiin ”lämpötilateorian”. Salaliittoteoreetikot ovat pitkään väittäneet, että lentokoneiden törmäyksestä syttynyt kerosiinipalo ei olisi aiheuttanut rakenteiden pettämistä.

Heidän mukaansa räjähteet kaatoivat myös kaksoistorneista pohjoiseen sijaitsevan World Trade Center 7: n, joka romahti tunteja kaksoistornien jälkeen ilman, että kone osui kohteeseen.

National Institute of Standards and Technologyn (NIST) raportti on sittemmin kumonnut nuo väitteet.

”Lämpötilaa, joka tarvitaan teräksen sulamiseen, ei saavuteta. Ja sitten se, miten rakennus 7 [WTC 7] romahti maahan. Kun vertaat sitä muihin tarkoituksella romahdutettuihin rakennuksiin, on kuin katsoisit samaa asiaa. Mutta ihmiset päättävät itse. Lähestymistapani on laittaa tiedot elokuvaan ja antaa ihmisten päättää itse. Kunnioitan yleisön älykkyyttä”, Lee sanoo haastattelussa.

”Ihmiset ajattelevat mitä ajattelevat minusta riippumatta.”

Leen dokumentin viimeinen osa esitetään lauantaina 11. syyskuuta.