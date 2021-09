Kun holokausti on ohi, puolanjuutalainen mies painaa 35 kiloa. Kaikki omaiset on tapettu, mies itse on nääntynyt kasa luuta, nahkaa ja sairaita keuhkoja.

1950-luvulla samainen mies päätyy kaikista maailman paikoista Tampereelle, kallioon piilotetun asetehtaan kaupunkiin. Käynnistyy huippusalainen bisnes Tampellan kehittämillä tykeillä ja kranaatinheittimillä.