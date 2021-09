Suomalais­elokuva voitti yleisö­palkinnon Venetsian elokuva­juhlilla: ”Tiesin, että meillä on hieno leffa, palkinto on vielä kirsikka kakun päälle”

Palkinnon otti vastaan ohjaaja Teemu Nikki.

Suomalainen elokuva Sokea mies, joka ei halunnut nähdä Titanicia on voittanut Venetsian elokuvajuhlien yleisöpalkinnon.

Palkinnot jaettiin myöhään lauantai-iltana Suomen-aikaa.

Elokuvan ohjaaja Teemu Nikki kiitti palkintoa vastaanottaessa elokuvan pääosaa näytellyttä Petri Poikolaista.

Nikki kommentoi tuntemuksiaan tuoreeltaan HS:lle Venetsiasta. Puhelinkeskustelun lomassa taustalta kuuluu, kuinka häntä onnitellaan palkinnosta.

”Kävelen täällä pysti kädessä ja otan onnitteluja vastaan. Tuntuu todella hienolta. Tiesin, että meillä on hieno leffa, mutta palkinnon saaminen on kuin vielä kirsikka kakun päälle.”

Palkinto voi Nikin mukaan avata tekijöille uusia ovia urallaan, mutta se on myös osoitus siitä, että suomalaiset elokuvat voivat menestyä suurilla kansainvälisillä festivaaleilla.

Elokuvan synty on juonnettavissa Nikin mukaan vanhan ystävänsä eli Poikolaisen sairaudesta, jonka seurauksena hän on joutunut pyörätuoliin.

”Mietimme, että koska hän on koulutettu näyttelijä, tehdään jotain yhdessä, vaikka lyhytelokuva. Tämä muuttui matkalla pitkäksi elokuvaksi ja vei meidät festivaaleille, että siinä mielessä tämä päättyi hauskasti.”

Lopputerveisinä Nikki toivoo kaikkien muistavan, että jokainen meistä jakaa saman ihmisarvon ja että olemme kaikki ihmisiä.

”Mitä olen oppinut reissussa on, miten hankalaa pyörätuolissa olevan ihmisen on liikkua täällä. Jos se ei ole helppoa Suomessa, ei se ole kyllä helppoa täälläkään, joten Petrin urheus ja rohkeus lähteä festivaaleille on aivan mahtavaa.”

Vaikeudet, jotka kohtaavat liikuntarajoitteisia, iskivät rajusti silmille muun muassa elokuvan ensi-illan jälkeisessä cocktail-tilaisuudessa, jossa lähin invavessa sijaitsi Nikin mukaan noin 300–400 metrin päässä.

Venetsian elokuvajuhla kuuluu maailman tärkeimpien elokuvafestivaalien joukkoon Cannesin ja Toronton vastaavien tapahtumien ohella. Orrizonti Extra -sarjassa palkinnosta kilpaili kaikkiaan kahdeksan elokuvaa. Sarjassa yleisö sai antaa pisteitä nollasta kymmeneen, ja parhaan tuloksen saanut elokuva voitti.

Orizzonti Extra -sarjassa esitettävien elokuvien lajityyppiä ja kestoa ei ole rajoitettu, mutta niiden keston on oltava vähintään 60 minuuttia.

Venetsian elokuvajuhlat järjestettiin nyt 78. kerran, mutta Orrizonti Extra -äänestys järjestettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Suomalaiselokuva teki siis maailmanhistoriaa.

Elokuva Sokea mies, joka ei halunnut nähdä Titanicia on Teemu Nikin ohjaama ja Jani Pösön tuottama. Pääroolia esittää MS-tautia sairastava näyttelijä Petri Poikolainen.

Elokuvassa Poikolaisen esittämä Jaakko on niinikään MS-potilas, jolta sairaus on vienyt näkökyvyn ja liikuntakyvyn rintakehästä alaspäin, mutta rakkaus elokuviin elää vahvasti. Elokuvassa Jaakko lähtee tapaamaan ihastustaan (Marjaana Maijala), jota ei ole koskaan nähnyt.

Venetsian elokuvajuhlien päätapahtumana pidetään virallista kilpailusarjaa, jossa voittajasta päättää ammattilaisraati. Sarjassa jury myöntää parhaalle palkinnoksi Kultaisen leijonan. Tänä vuonna tuon palkinnon sai elokuva Happening, jonka on ohjannut Audrey Diwan.

Ammattilaisraatia johti tänä vuonna eteläkorealainen ohjaaja Bong Joon-Ho, joka tunnetaan ennen kaikkea Parasite-elokuvan tekijänä.

