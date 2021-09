Viihdejätti kokeili aiemmin tänä vuonna ensi-iltaelokuvien samanaikaista esittämistä sekä valkokankailla että suoratoistossa.

Simu Liu näyttelee nimiosaa Disneyn levittämässä Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings -elokuvassa.

Viihdeyhtiö Disney kertoi perjantaina tuovansa kaikki loppuvuoden elokuvansa ensin teattereihin.

Disneyn julkaiseman tiedotteen mukaan päätöksen taustalla on luottamus yleisön paluusta elokuvateattereiden saleihin.

Disneyn ja Marvelin elokuva Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings tuli ensi-iltaan vastikään ja sen lipputulot olivat pelkästään Pohjois-Amerikassa lähes sata miljoonaa dollaria. Suosiosta kertoo uutistoimisto Reuters. Tuoreen lipunmyyntitilaston mukaan elokuva on myös Suomessa listaykkönen.

Teatterien ja suoratoistopalvelujen välinen kilpailuasetelma on elokuva-alan kuuma peruna, ja Disneyn kaltaisen jätin linjauksia seurataan tarkkaan. Mielenkiinto on vuosien ajan kohdistunut erityisesti julkaisuikkunaan eli siihen, miten kauan elokuva pyörii teattereissa ennen muuta levitystä, joka aiemmin oli vhs- ja dvd-tallenteita ja nykyään digitaalista suoratoistoa.

Koronapandemian aikana Disney kokeili elokuvien julkaisua aiemmasta poiketen. Suuren luokan Black Widow -elokuvan Disney toi julki samanaikaisesti teattereissa sekä lisämaksua vastaan myös suoratoistossa. Nyt Disney on tehnyt täyskäännöksen. Disneyn tuoreen ilmoituksen mukaan paluu entiseen malliin kattaa ainakin loppuvuoden.

Black Widow’n samanaikainen julkaisu vei Disneyn oikeuteen ja otsikoihin, sillä elokuvan keskeinen näyttelijä Scarlett Johansson vaati miljoonien dollarien vahingonkorvausta sopimusrikkomuksesta. Näyttelijän tulot olivat merkittävästi sidoksissa osuuteen lipputuloista ja elokuvan esittämiseen ensin vain teattereissa.

Näyttelijän ja Disneyn välinen oikeusriita on ratkomatta, mutta sen on joka tapauksessa arveltu kääntyvän ennakkotapaukseksi ja vaikuttavan Hollywoodin sopimuskäytäntöihin.

Disneyn perjantaisen ilmoituksen mukaan yhtiön loppuvuoden ensi-illoilla on 45 päivän julkaisuikkuna teattereissa. Sen jälkeen elokuvat ovat katsottavissa myös verkossa Disney+-palvelussa. Disneyn loppuvuoden ensi-iltoja ovat muiden muassa Steven Spielbergin versio West Side Storysta sekä Marvel-elokuva Eternals.

Animaatio nimeltä Roni on rikki kuuluu myös Disneyn loppuvuoden uusiin ensi-iltoihin.

Disneyn tuleviin ensi-iltoihin kuuluu myös koko perheen animaatio Encanto, jolle Disney muista elokuvista poiketen laittoi 30 päivän julkaisuikkunan. Näin marraskuun ensi-ilta ehtii suoratoistoon joulun alla.

Elokuvateattereille vuosi 2021 on ollut koronapandemian vuoksi vaikea maailmanlaajuisesti.

Lipunmyyntiä Suomessa seuraavan Filmikamarin tuore tilasto kertoo, että lipunmyynti on Suomessa viime vuotta perässä yli 60 prosenttia.