Uusia näkökulmia valokuvaan – Helsinki School 25 vuotta 31.10. saakka Taidehallissa, taidehalli.fi.

Suomalaisen nykyvalokuvataiteen merkittävimpiin ilmiöihin kuuluvalla Helsinki Schoolilla on monta identiteettiä: se on yhtä aikaa koulutusohjelma, vientihanke, brändi ja taiteilijaryhmä. Se syntyi 1990-luvun laman jälkimainingeissa, kun Taideteollisessa korkeakoulussa opettanut Timothy Persons (s. 1954) alkoi tuoda kansainvälisen taiteen standardeja valokuvaajien koulutukseen.

Pedagogisena kokeiluna alkanut projekti on 25 vuoden aikana jättänyt valtavan jäljen suomalaiseen nykytaiteeseen. Huomattava osa Suomen eturivin valokuvataiteilijoista on joko opettanut tai opiskellut Helsinki Schoolissa, ja kansainvälisesti se lienee suomalaisen nykytaiteen tunnetuin ilmiö.

Sandra Kantanen manipuloi valokuviinsa maalauksellisia elementtejä. Kuvan teos on Untitled (Forest 17), sarjasta Smokeworks, 2019.

Kollegiaalista vuoropuhelua korostava koulutus on synnyttänyt ryhmälle oman, selkeästi tunnistettavan mutta vaikeasti määriteltävän lähestymistavan valokuvaukseen. Tämä on helppo huomata Taidehallin laajassa juhlanäyttelyssä, joka on monipuolisuudestaan huolimatta hämmästyttävän yhtenäinen. Esillä on teoksia 30 taiteilijalta eli noin puolelta ryhmän jäsenistä.

Kyseessä on suurin tähän mennessä Suomessa järjestetty Helsinki Schoolin näyttely.

Helsinki Schoolin taiteilijoille valokuva ei ole vain keino tallentaa objektiivista todellisuutta vaan käsitteellisen ajattelun väline. Samalla he liikkuvat poispäin perinteisestä dokumentaarisesta valokuvauksesta. Teoksia yhdistää tekninen taitavuus, viileä ja viimeistelty estetiikka sekä viittaukset taidehistoriaan. Vähäeleisen ilmaisun alla kuplii usein monimutkainen tunnelataus.

Oivaltavia rinnastuksia tarjoavan näyttelyn on kuratoinut Asia Zak Perssons.

Kuraattori Asia Zak Personsin erinomaisesti kokoama näyttely ei ole kronologinen historiikki vaan johdanto Helsinki Schoolin tyyliin, pääteemoihin ja jäsenten väliseen vuorovaikutukseen. Näyttely on jaettu salikohtaisiin teemakokonaisuuksiin, jotka tarkastelevat ajan kulkua, luontoa, ihmiskehoa ja abstraktia valokuvaa.

Hyvän esimerkin Helsinki Schoolin lähestymistavasta tarjoavat Eeva Karhun (s. 1980) upeat Path (seasons) -sarjan (2017–2018) teokset, joissa visuaalisuus yhdistyy saumattomasti käsitteellisyyteen. Samasta paikasta eri aikoina otetut valokuvat on limitetty päällekkäin niin, että kuvat hajoavat eräänlaisiksi vuodenaikojen väriskeemoiksi. Esittävän ja abstraktin välillä häilyvät kuvat tuovat mieleen impressionismin ja romantikkomaalari J. M. W. Turnerin (1775–1851) väriusvat.

Omakuvilla ja itsereflektiolla on olennainen rooli Helsinki Schoolin teoksissa. Kuvassa Aino Kanniston teos Nimetön (Nainen kylvyssä), 2015.

Yksi näyttelyn punaisia lankoja on omakerrallisuus ja itsereflektiivisyys. Arno Rafael Minkkinen (s. 1945) ja Elina Brotherus (s. 1972) tutkivat vahvasti estetisoiden kehojensa suhdetta ympäristöön. Aino Kanniston (s. 1973) omakuvat vihjaavat tragediasta, mutta tarinan yksityiskohdat jäävät kutkuttavasti hämäriksi. Ville Lenkkeri (s. 1972) pohtii lapsuuttaan lakonisen huumorin keinoin.

Niko Luoman abstrakti valokuvateos (2021) viittaa Marcel Duchampin maalaukseen Alaston laskeutuu portaita, No. 2 (1912).

Erityisen kiinnostavaksi Helsinki Schoolin tekee ryhmän tapa koetella valokuvataiteen rajoja. Noora Sandgrenin (s. 1977) installaatiossa kompostimullassa kasvavat sienet ja bakteerit värjäävät valokuvapaperin näyttelyn aikana. Rainer Paananen (s. 1990) taas on luonut kuvansa soittamalla rakentamaansa kielisoitinta valoherkän paperin päällä.

Heinäkuussa äkilliseen sairauskohtaukseen kuolleen Pertti Kekaraisen (1965–2021) teoksen Spatial Changes #2 (2014) sisällyttäminen näyttelyyn on kaunis ele. Jo itsessään hieno kuva muuttuu näyttelyssä eräänlaiseksi visuaaliseksi muistokirjoitukseksi.

Pertti Kekaraisen äkillisen kuoleman vuoksi esillä on vanhempi teos Spatial Changes #2, sarjasta Tila (2014).

Kekaraisen yllättävän kuoleman vuoksi näyttelyyn tarkoitettuja kuvia ei saatu ulos hänen tietokoneeltaan. Nyt niiden tilalla on hänen taidettaan hyvin summaava vanhempi teos – kookas, oviaukolta näyttävä valokuva, josta avautuu näkymä illusoriseen, valon ja heijastusten täyttämään tilaan.

Fakta Helsinki School Syntyi 1990-luvulla Taideteollisessa korkeakoulussa (nyk. Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu) osana valokuvauksen koulutusohjelmaa. Perustajina dosentti Timothy Persons, valokuvataiteilija Jorma Puranen ja rehtori Yrjö Sotamaa. Helsinki School -nimen keksi saksalainen taidekriitikko Boris Hohmeyer ART Kunstmagazin -lehden artikkelissaan ”Aufbruch in hohen Norden” vuonna 2003. Pedagogian ytimessä kansainvälisten standardien opettaminen mm. ulkomaisten taidemessujen avulla. 180 julkaisua ja lukuisia ryhmänäyttelyistä ulkomailla. Nykyisin mukana yli 60 taiteilijaa kuudessa taiteilijasukupolvessa. Jäseniin kuuluvat mm. Elina Brotherus (s. 1972), Ulla Jokisalo (s. 1955), Sanna Kannisto (s. 1974), Ola Kolehmainen (s. 1964) ja Susanna Majuri (1978–2020). Ryhmän taiteilijoita edustaa Berliinissä sijaitseva Persons Project -galleria (ent. Galleria TAIK).

Kommentti

Miksi Helsinki Schoolista ei tehdä Suomessa isompaa numeroa?

Taidehallin lehdistötilaisuus oli viikko sitten päättymässä, kun Helsinki School -ryhmän näyttelyyn ilmestyi malttamaton vieras. Yhdysvaltalainen käsitetaiteilija Grey Crawford oli lentänyt Kaliforniasta Suomeen näyttelyn vuoksi, ja sehän oli nähtävä jo ennen avajaisia.

”Helsinki School on maailman merkittävin valokuvataiteen koulutusohjelma”, Crawford sanoi kysyttäessä syytä innokkuudelle.

Crawford on koulun perustajan Timothy Personsin vanha opiskelukaveri, joten arvio ei välttämättä ole täysin puolueeton. Niin tai näin, se ilmentää erikoista asetelmaa: Helsinki School on ulkomailla paljon arvostetumpi kuin kotimaassaan.

Syitä epäsuhtaan on monia. Helsinki School on ollut alusta asti korostuneen kansainvälinen projekti. Ryhmän näyttelyt ja julkaisut ovat pitkälti suuntautuneet ulkomaisille markkinoille, ja heidän töitään esittelevä Persons Project -galleria sijaitsee Berliinissä.

Suomessa Helsinki Schooliin onkin suhtauduttu ennemmin vientihankkeena kuin taiteellisena liikkeenä. Ryhmän kaupallisuutta on täällä myös karsastettu. Helsinki School sai jo varhain sliipatun edustustaiteen leiman, ja sen brändin on kritisoitu ratsastavan stereotyyppisillä mielikuvilla suomalaisuudesta.

Ryhmän jäsenet esiintyvätkin Suomessa pitkälti yksilöinä, eikä heidän taustaansa Helsinki Schoolissa aina alleviivata. Porukan ryhmänäyttelyitä on Suomessa järjestetty suhteellisen vähän.

Helsinki Schoolin brändäys ei ehkä ole purrut Suomessa ulkomaiden tavoin, mutta täällä olisi syytä yrittää katsoa myös sen taakse. Taidehallin komea juhlanäyttely on loistoesimerkki siitä, etteivät myyvyys ja taiteellinen painoarvo välttämättä sulje toisiaan pois.

Harri Mäcklin