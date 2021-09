Viikon kirja on raa’an tunteilematon teos oman pojan kuolemasta – ja tuntuu lukijassa fyysisenä kipuna

Naja Marie Aidt tekee suuren palveluksen sanoittaessaan kaikkein kipeintä asiaa.

Maaliskuussa 2015 Brooklyniin asettuneen Naja Marie Aidtin 25-vuotias Carl-poika menehtyy onnettomuudessa Kööpenhaminassa. Kun äiti saa tiedon poikansa kuolemasta, hän on vierailulla Tanskassa, veljensä perheen luona. Puhelun sairaalasta soittaa hänen ex-miehensä.

Teoksessaan Jos kuolema on vienyt sinulta jotakin anna se takaisin. Carlin kirja (Har døden taget fra dig så giv det tilbage – Carls bog , suom. Katriina Huttunen, S&S. 160 s.) Aidt käy tuoreeltaan läpi tuskaansa, alkušokista lähtien, itseään ja lukijaa säästämättä. Hän kirjoittaa pojastaan ja pojalleen. Ja itsestään ja itselleen.

Miten oman lapsen kuolemasta voi selvitä? Se on ensimmäinen kysymys. Toinen on: miten oman lapsen kuolemasta voi kirjoittaa? Ja kolmas: miten siitä voi kirjoittaa heti kuoleman jälkeen – kun kuolema on tullut varoittamatta, onnettomuutena?

Aidtin raa’an tunteilematon surukirja tuntuu lukijassa fyysisenä kipuna.

”Kuolemasta puhutaan ja kirjoitetaan länsimaissa yhä liian vähän”, Anni Valtonen kirjoitti teoksen arviossa (HS 21.3. 2018). ”Vielä vähemmän oman lapsen kuolemasta.”

Valtosen mukaan Aidt tekee suuren palveluksen sanoittaessaan kaikkein kipeintä:

”Kielellisesti kirkkaassa ja raa’an tunteilemattomassa teoksessaan Aidt avaa sellaista, joka jättää lukijaan pysyvän jäljen.”