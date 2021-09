Jaana Airaksinen on paitsi kustantaja ja toimitusjohtaja myös kirjailija ja kansalaisaktivisti.

”Kyllä, nykyään niin monilla on tapana tarinallistaa elämäänsä”, sanoo kustantaja Jaana Airaksinen ja ojentautuu esittelemään työpöytänsä takana olevaa, seinän täyttävää kirjahyllyä.

Siellä näkyy olevan useita tuoreita tarinallistettuja tietokirjoja hieman poikkeavista suomalaisista elämistä. Muun muassa edesmenneestä asekauppiaasta, entisestä puoluejohtajasta ja edelleen vaikuttavasta yritysjohtajasta.

Millaisen tarinan saisi hänestä, Pohjois-Savossa varttuneesta Jaana Airaksisesta? Kauppatieteiden maisterista, kansalaisaktivistista ja kirjailijasta, kahden lapsen äidistä ja puolisosta sekä ilmeisen kiireisestä kustantajasta ja toimitusjohtajasta, joka ehtii harrastaa jossain välissä saaristoveneilyä ja valastarkkailua?

Onko hänen oma elämänsä edennyt odotusten ja mahdollisten suunnitelmien mukaan?

”No ei, en olisi kaksikymppisenä osannut ennustaa tällaista tulevaisuutta. Mutta kai näissä kaikissa käänteissä on jotain johdonmukaista, jotain yhdistävää”, Airaksinen sanoo.

”Ehkä ennen kaikkea se, että huomaan seuranneeni aina kiinnostuksiani ja intohimoja.”

Viimeiset viisitoista vuotta kiinnostuksista kaikkein keskeisin on ollut merkityksellisiltä tuntuvien kirjojen julkaiseminen, jos on pakko mainita yksi. Airaksinen on keskisuureksi yleiskustantamoksi kasvaneen Into Kustannus oy:n kustantaja ja toimitusjohtaja sekä yksi perustajista.

Innon ensimmäinen teos oli kymmenen politiikasta kiinnostuneen aktivistin pamfletti Puoleiden kriisi. Sen julkaisuaikana vuonna 2008 kustantamisen mielekkyyttä eivät vielä pakottaneet pohtimaan kysymykset kirjan, kirjallisuuden tai koko kirja-alan kriisistä. Kannatti kokeilla kustantamista, koska oli tarve osallistua ja vaikuttaa. Toki on yhä.

”Sanoisin, että me olemme edelleen hyvin sisältölähtöisiä ja teemme tasaiseen tahtiin kirjoja myös muista kuin pelkästään kaupallisista lähtökohdista”, tarkentaa Airaksinen työhuoneessaan Helsingin Kalevankadulla, suunnilleen Kalevalan ikäisessä puutalossa.

Sitaatti saattaa kuulostaa tässä hieman paperiselta, mutta hän lukeekin sen puolittain paperista.

”Minä ajattelen kirjoittamalla, näin tein ennen tapaamistammekin.”

Kirjailijalta ja kirjojen kustantajalta tämä on ymmärrettävää. Ja ennen kaikkea sellaiselta painetun sanan intohimoiselta rakastajalta, jota kirjallisuus on muokannut alle kouluikäisestä – osittain kiitos kansankoulunopettaja-isoäidin.

”Kaikki muuttui, kun ymmärsin noin viisivuotiaana, että ajatusten ja tarinoiden takana on joku, jota kutsutaan kirjailijaksi. Muistan päättäneeni, että haluan kirjoittaa kirjan. Sitten joskus.”

Kirjan, tai kahdenkin, kanteen Airaksisen nimi päätyi vasta nelikymppisenä. Vuonna 1999 julkaistiin sekä Rotunaisia ja feminismejä että Ruokapiiriopas.

Niitä ennen kauppatieteiden maisteri Airaksinen oli viitisen vuotta kerännyt elämänkokemusta YK:n kehitysohjelman (UNDP) työntekijänä, ensin Papua-Uusi-Guineassa ja sitten Malawissa, eteläisessä Afrikassa.

"Kirjoittaminen ja kustantaminen ovat intohimolajeja, joihin liittyy paljon suuria tunteita ja paljon taloudellista epävarmuutta", Jaana Airaksinen sanoo.

Aika muilla mailla jätti Airaksiseen ”lähtemättömän jäljen” ja syvensi sekä yhteiskunnallista ajattelua että ymmärrystä köyhyydestä ja maailmantaloudesta. Se suorastaan pakotti hänet toimiin, kansalaisaktivistiksi.

”Pidän edelleen hyvin keskeisenä, että kaikille ihmisille taattaisiin koulutus, säädyllinen toimeentulo ja turvallinen elämä – kaikkialla”, sanoo Airaksinen, joka oli Suomeen palattuaan mukana kehitysmaaliikkeessä ja globalisaatiokriittisessä liikkeessä. Yksi vaikuttamisen väline oli ilmaisjakelulehti Voima, jota hän oli perustamassa 1999 ja jossa hän oli lopulta toimitusjohtaja.

Voima-aikanaan Airaksinen kirjoitti myös yhteiskunnallisia dekkareita, joista kolmas, Espanjaan sijoittunut Vailla varjoa julkaistiin 2006. Siinä sarjan päähenkilön, rikostoimittaja Eva Raulon, rinnalle nousee ”vapaa eläjä” Raisa Harjunen, Airaksisen ”skarpimpi alter ego”.

Mitähän Harjuselle kuuluu nyt? Sitä Airaksinen ei ole ehtinyt hahmotella, vaikka neljännestä dekkarista on edelleen sopimus. Voiman rinnalle 2007 perustetun Into Kustannuksen toimitusjohtajana hän ei ole enää ollut niin vapaa eläjä.

Ja muutenkin.

”Ajattelin, että ehkä minulla on enemmän merkitystä intohimoisena kirjojen kustantajana kuin dekkarikirjailijana.”