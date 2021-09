Ironinen leikkimieli hallitsi Radion sinfoniaorkesterin konsertin Stravinsky-osiota. Waltonin sinfoniassa tunnelma muuttui äärimmäisen vakavaksi.

Nicholas Collon ja Leila Josefowicz. Collon kuvattuna harjoituksissa Helsingissä syyskuussa ja Josefowicz New Yorkissa vuonna 2018.

Radion sinfoniaorkesteri Musiikkitalossa 17.9. Kapellimestari Nicholas Collon, Leila Josefowicz, viulu, Tuomas Katajala ja Simo Mäkinen, tenori, Jussi Vänttinen ja Sami Luttinen, basso. – Stravinsky, Walton.

Kun sinfoniakonsertti on alkamassa, soittajat hiippailevat yleensä pikku hiljaa paikoilleen.

RSO:n Renard-konsertin aluksi lavalle marssi ensimmäisenä ylikapellimestari Nicholas Collon sirkustirehtöörin hattu päässään. Perässä tuli jonossa hanhenmarssia kamariorkesteri hullunkurista marssia soittaen. Joka soittajalla oli oma hassu ja värikäs hattunsa.

Stravinskyn Renard (Kettu) sai yllättävän, vitsikkään alun. Melkein kuin olisi tultu sirkusnäytökseen.

Renard on kuusitoistaminuuttinen ”burleski”, jonka tekstin Stravinsky laati itse venäläisen sadun pohjalta. Alkulähteenä on Ranskassa 1100- ja 1200-luvun vaihteessa syntynyt Roman de Renard, Ketturomaani, joka on kokoelma runomuotoisia satiirisia eläintarinoita.

Kettu yrittää siepata maatilan kukon, jonka vuohi ja kissa pelastavat.

Kukko ja kettu ovat tenoreita, vuohi ja kissa bassoja. Frederic Wake-Walkerin visualisointi oli sijoittanut laulajat eläinkuvin maalattuun laatikkoon näyttämön etureunaan.

Lauluvuorossa olleet nostivat laatikosta päätään ja alkoivat uikuttaa, vaania ovelasti, murista totisesti tai laulaa yhteen ääneen kiihtyneesti hakkaavia primitiivisiä rytmejä. Kaunolaulu ei kuulunut asiaan, tyylivireenä oli ilveily.

Tekstitystä ei ollut, eikä sillä ollut juuri väliäkään, sillä Stravinsky käsittelee 1916 syntyneessä Ketussaan lauluääniä aika instrumentaalisesti, osana pilailevaa orkesteria.

Stravinsky on tehnyt lystikkään, rytmisesti oikuttelevan ja poukkoilevan väännöksen kansanomaisesta sirkusmusiikista. Väritys on riemunkirjavaa, ja oman mausteensa mukaan tuo unkarilainen kielisoitin cimbalom, joka assosioituu kukkoon.

Collonin rauhallisen tarkassa otteessa Renard hullutteli ja piruili valloittavan viihdyttävästi.

Ironinen leikkimieli jatkui Stravinskyn viulukonsertossa (1931). Siinä loistava viulusolisti Leila Josefowicz vaikutti tehneen kaikkia mahdollisia virtuoosisia temppuja aina siihen pisteeseen asti, että koko konsertto alkoi vaikuttaa perinteisen soolokonserton karikatyyriltä – mikä epäilemättä on tarkoituskin

Josefowiczin viulu kesti hyvin rajua ja ajoittain raakaakin käsittelyä, hurjaa riuhtomista, karheita, repiviä sointeja, viiltävästi liikehtivää virtuoosisuutta sekä teräviä äkkikäänteitä ja -pyrähdyksiä.

Yllätys olikin kuulla barokkihenkinen, kauniin melankolisesti laulava Aria II, jossa ei ollut parodian häivääkään.

Monin tavoin oikuttelevan viulukonserton rytminen ja soinnillinen synkronointi oli Collonille ilmeisen mieluisa tehtävä.

Päätösnumero, William Waltonin ensimmäinen sinfonia muutti tunnelman äärimmäisen vakavaksi. Täytyy varmaan olla brittikapellimestari ymmärtääkseen tämän raskassointisen ja -mielisen uusklassisen sinfonian englantilaista sävelkieltä.

Jonkun toisen käsissä sinfonia voisi kuulostaa onton mahtipontiselta ja ylipitkältä. Collon vangitsi RSO:n sitkeään ja komeaan sointiin sinfonian maskuliinisen, usein sotaisen majesteettisuuden ja sen hellittämättömän rytmisen vitaalisuuden, joka pitää pitkälinjaista liikettä yllä. Kolmas osa oli katkeransuloinen suvanto. Finaalissa kuuli nuoren säveltäjän voitonriemuista rehvastelua.