Puisen ”Abba-areenan” suunnittelee Stufish-toimisto, joka on tehnyt aiemmin mielikuvituksellisia konserttilavoja esimerkiksi Pink Floydille, U2:lle ja The Rolling Stonesille.

Havainnekuva näyttää, millainen puinen rakennelma Lonton Queen Elizabeth Olympic Park -puistoon on tulossa.

Ruotsalaisyhtye Abba ilmoitti syyskuun alussa palaavansa musiikkibisnekseen. Yhtyeeltä on tulossa marraskuussa uusi levy, ja ensi toukokuussa se palaa konserttilavoille.

Yhtyettä ei tosin nähdä lavalla ilmielävänä, vaan yleisön eteen tuodaan bändin jäseniä esittävät digitaaliset avattaret eli tässä tapauksessa Abbattaret.

Paluukonsertit nähdään mittatilaustyönä Abballe tehdyllä puisella esiintymisareenalla, jonne mahtuu 3 000 katsojaa. The Architect’s Newspaper -lehden mukaan kuusikulmainen areena rakennetaan Lontoon vuoden 2012 olympialaisia varten rakennettuun puistoon, jonka nimi on nykyään Queen Elizabeth Olympic Park.

The Indenpendent -lehden mukaan rakennustyöt ovat jo käynnissä, ja niihin on jopa viiden vuoden lupa.

Lontoossa Abban paluukonsertteja voi nähdä ensi vuoden toukokuusta lähtien aina lokakuuhun asti. Sen jälkeen konserttien olisi tarkoitus siirtyvät muihin vielä julkaisemattomiin kaupunkeihin.

Puinen konserttiareena on tarkoitus siirtää uusiin kohteisiin.

Kun lipunmyynti viikko sitten käynnistyi, fanit rynnistivät lippukauppaan sankoin joukoin. Kovin kysyntä kohdistui kuitenkin toukokuun ensimmäisiin keikkoihin. Varsinkin heinäkuusta lähtien lippuja on edelleen hyvin saatavilla.

Uudelle ”Abba-areenalle” voi ostaa lipun joko seisoma- tai istumakatsomoon, ja saatavilla on myös omia ”tanssikoppeja”.

Rakennelman suunnittelee Britanniassa ja Hongkongissa toimiva suunnittelutoimisto Stufish. Arkkitehti Mark Fisherin alun perin perustama toimisto on erikoistunut maailman suosituimpien rockyhtyeiden ja poplaulajien konsertti- ja kiertuelavoihin. Toimisto on aiemmin suunnitellut mielikuvituksellisia konserttirakennelmia esimerkiksi Pink Floydille, Madonnalle, U2:lle, The Rolling Stonesille ja Lady Gagalle.

Stufishin ja Fisherin työn tuloksia on nähty monesti Suomessakin. Esimerkiksi The Rolling Stonesin futuristinen Voodoo Lounge -lava nähtiin vuonna 1995 Helsingin olympiastadionilla, vuonna 2009 vuorossa oli U2-yhtyeen kiertue 360°.

Toimisto oli suunnittelemassa myös Pekingin vuoden 2008 kesäolympialaisten avajaisia ja päättäjäisiä.

Jos Abban paluukonserttien areena on erityinen, niin sitä ovat myös itse konsertit.

Abban jäseniä nuorina esittävät hologrammit on suunnitellut Industrial Light & Magic, jonka ohjaaja George Lucas perusti vuonna 1975 Tähtien sota -elokuvien erikoistehosteita varten.

Abban jäsenien liikeratoja ja esiintymis- sekä kävelytyylejä on ollut mallintamassa 850-henkinen tiimi.

Digitaalisesti esiintyvien Abba-hahmojen lisäksi Abba-areenalla kuullaan 10-henkistä livebändiä.