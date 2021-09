Albumi, klassinen

Stevenson: Passacaglia on DSCH. Šostakovitš: 24 preludia ja fuugaa op. 87. Igor Levit. Sony 3 cd. ★★★★★

Rzewski: The People United Will Never Be Defeated!. Igor Levit. Sony. ★★★★

Venäläissyntyinen saksalaispianisti Igor Levit, 34, herättää ahkeralla some-näkyvyydellään ja kannanotoillaan närää siinä määrin, että toisin ajattelevat ovat valmiita tuomitsemaan hänen pianonsoittonsakin humpuukiksi.

Soitostaan, levyistään ja yhteiskunnallisesta toiminnastaan Levit on ehditty palkita jo parikymmentä kertaa. Viimeksi tulla napsahti Kulttuurien vuoropuhelu -palkinto, jonka palkintosumman pianisti lahjoitti digitaalisen väkivallan uhreja auttavalle yhdistykselle.

Mutta kannattaako ideologisista syistä ummistaa korvansa Levitin teknisesti rajattomalta ja musiikilliset vaikeudet kevyenoloisesti ylittävältä pianismilta? Levit soittaa niin liukkaasti ja äärimmäisyyksiin kurotellen, että sellainen helppous on houkutus tuomita poseeraukseksi.

Levit on mieltynyt jättiprojekteihin ja -teoksiin. Tuoreimmalla levyboksilla ovat Ronald Stevensonin muunnelmateos Passacaglia on DSCH ja Dmitri Šostakovitšin 24 preludia ja fuugaa op. 87.

Varhemmin on julkaistu Frederic Rzewskin muunnelmateos The People United Will Never Be Defeated!, joka on lohkaistu erilleen J. S. Bachin Goldberg-muunnelmat ja Beethovenin Diabelli-muunnelmat sisältävältä boksilta.

Stevensonin (1928–2015) ja Rzewskin (1938–2021) teoksia yhdistävät paitsi yli tunnin kesto, hiuksia nostattavat tekniset vaatimukset ja historian aarrearkusta ammentava säveltyypittely, myös ”kulttuurien dialogi” ja vasemmistolainen taistelevuus.

Passacaglia on DSCH (1962) rakentuu lyhyelle D–Es–C–H-teemalle, Šostakovitšin nimen sävelkirjaimille. Tiheästi toistuvan teeman kromaattisuus ja vaihtelu eri tekstuurityypeissä, tempoissa ja ylä- tai alapuolella pujottelevissa vastaäänissä luovat varsin vakavan vaikutelman.

Äkkiä teeman läpitunkevan hahmon syrjäyttää natsismin lapsiuhreja muisteleva valituslaulu. Seuraa sodan kauhujen maalailua ja viittaus venäläiseen vallankumouslauluun. Etelä-Afrikan rotusortoon liittyvässä To emergent Africa -muunnelmassa rummutetaan kämmenellä suoraan matalia kieliä.

Toinen toistaan hengästyttävämpiä muunnelmia vyöryy esiin. Lopulta pääteemaan yhtyvät B–A–C–H-teema ja keskiaikainen Dies irae kolmoisfuugaksi, ”In memoriam the six million (jews)”.

Hyvin hitaasti alkavaan viimeiseen muunnelmaan on merkitty musiikin historian kenties erikoisin esitysohje: con un senso di spazio quasi gagarinesco. Vapaasti käännettynä: Gagarinin aistiman avaruuden tapaan. Säveltämisen aikaan Juri Gagarin oli ensimmäisenä ihmisenä käynyt avaruudessa.

Myöhempinä vuosina Stevenson perui naiivia ihailuaan tultuaan tietoiseksi Neuvostoliiton hirmuteoista aina Leninistä alkaen.

Bach-tyyppiset Šostakovitšin preludit ja fuugat eivät ole niin kuormittuneita poliittisilla tulkinnoilla kuin esimerkiksi sinfoniat. Levit soittaa teoksen niin kauniisti, sävykkäästi ja tikkuisimmassakin fuugaryteikössä vaivattomasti, että luulisi tehon siitä laimentuvan.

Mutta ei, vaikka esimerkiksi Aleksandr Melnikovin levytyksessä (Harmonia Mundi) on enemmän särmää, Levitin tulkinnan ottaa yhtä vaikuttuneena vastaan.

Rzewskin teoksessa (1975) teemana on korvakarkiksi kelpaava Sergio Ortegan taistelulaulu ¡El pueblo unido jamás será vencido!, jota hoilattiin Suomessakin ahkerasti Quilapayún-yhtyeen johdolla Chilen vapaissa vaaleissa valitun sosialistipresidentin Salvador Allenden tehtyä itsemurhan sotilasvallankaappauksessa 1973.

Seuraavissa 36 muunnelmassa tyylikirjo on mahdollisimman laaja. Paikoin teeman tuntu katoaa, pirstoutuu, vääntyy ja saa hulluuskohtauksia ja spiraalimaisesti kehää kierrettyään palaa alkuperäisenä kuin raikasta ilmaa puhallellen.

Vapaavalintaisesti pianisti saa huudahdella, paiskoa flyygelin kantta ja viheltää. On jazz-imitaatioita, stockhausenmaista avantgarde-tekstuuria, yläsävelet soimaan jättäviä sammutettuja sointuja, salamannopeaa säveltoistoa, italialainen työväenlaulu Bandiera rossa ja Hanns Eislerin Solidaritätslied.

Eklektisyydestä, tyylipuhtauden rikkomisesta Rzewski teki solidaarisuuden manifestin.

Äärirajoille kiristävän Levitin rinnalle voisi nostaa yhtä taitavan Marc-André Hamelinin selkokielisemmän version (Hyperion).

Kriitikon valinnat: Entisen avantgardistin läpileikkaus

Albumi, klassinen

Janáček: Sonaatti, Sumussa, Umpeenkasvaneella polulla. Lars Vogt. Ondine. ★★★★

Leoš Janáčekin musiikkia kuullessaan hämmästyy aina uudelleen sitä, ettei se muistuta mitään muuta musiikkia. Keskeiset pianoteokset koostuvat lyhyehköistä, persoonallisesti otsikoiduista osista, joita leimaavat surun, ikävöinnin, levottomuuden ja hellyyden katkelmalliset ja lähes pakkomielteisen toisteiset purskahdukset. Soittoteknisesti helpohkot teokset vilisevät eksyttävän omaperäisiä painotuksia. Tätä arvoituksellista ja töksäyttelevää kiihkeyden ja haurauden tasapainoa Lars Vogt vaalii taitavasti, paikoin jopa uhkarohkeasti häivyttäessään pianosoinnin lähes kuulumattomaksi sumuksi.

Albumi, klassinen

Pärt: Passio. Helsingin kamarikuoro, Schweckendiek. BIS. ★★★

Johanneksen evankeliumin latinankieliseen tekstiin perustuva Passio on Arvo Pärtin karuimpia teoksia. Jylhää alkua ja loppua lukuun ottamatta yli tunnin mittainen teos etenee järkkymättä isojen ja pienten sävelaskelien yhdistelminä. Sävelheilurissa soivat yhtaikaa kärsimys ja pelastus, tauoissa yksinäisyys. Tämän tintinnabuli-tekniikan keskeinen ominaisuus on viiltävien ja suloisten sointujen tasainen, mutta kuitenkin arvaamaton vuorottelu. Nelihenkisen evankelistaryhmän, Helsingin kamarikuoron ja muutaman soittimen esityksessä tasaisuus ja dissonanssien ehdottomuus jättää paikoin toivomisen varaa.

Albumi, klassinen

Penderecki: Complete Quartets. Silesian Quartet. Chandos. ★★★★

Penderecki: Complete Music for String Quartet & String Trio. Tippett Quartet. Naxos. ★★★

Vuosi sitten kuolleella Krzysztof Pendereckillä (1933–2020) oli laaja tuotanto, mutta nekrologit juuttuivat muistelemaan säveltäjän 1960-luvun avantgarde-vaihetta. Myöhemmän tuotannon leimaaminen postromanttiseksi on sekin yksinkertaistus. Lähes identtiset kvartettoteosten levytykset tarjoavat läpileikkauksen vuosilta 1960–2016. Penderecki käytti jo 60 vuotta sitten ”laajennettuja soittotekniikoita”, joita myöhemmät säveltäjät yhä tarjoilevat uutuuksina. Myöhemmät kvartetot ovat nopeasti assosioivia, vapaan perkussiivisia tai melodisia folk-viitteineen ja rytmihokemineen. Tippett Quartetin esitykset ovat rouheampia Silesian Quartetin sävykkäämmän soiton rinnalla.

Albumi, klassinen

Canteloube: Chants d’Auvergne. Sampson, Tapiola Sinfonietta, Rophé. BIS. ★★★★

Joseph Cantelouben Chants d’Auvergne ovat enemmän kuin sovituksia Ranskan Auvergnen alueen kansanlauluista. Unelmaiset orkesterisoinnit ja raukeat soitinsoolot kietoutuvat yhteen korvia hivelevästi. Päähuomio kiinnittyy väkisinkin Pascal Rophén johtaman Tapiola Sinfoniettan ylivertaiseen soittoon, jousiston tarkkapiirtoiseen läpikuultavuuteen, viekoitteleviin klarinetti- ja oboesooloihin. Barokkitulkkina tunnetun sopraanon Carolyn Sampsonin osuus on kaksijakoinen: naiivi yksinkertaisuus vetoaa, mutta kansanomainen ronskius jää ohueksi, ja mukaan pujahtaa oopperamaisesti paineisia sävyjä.