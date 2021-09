Kirkus-palkinnon ovat voittaneet aiemmin muun muassa Colson Whitehead ja Hanya Yanagihara.

Kirjailija Pajtim Statovcin romaani Bolla on valittu Yhdysvalloissa ehdolle Kirkus-palkinnon saajaksi. Kyseessä on Kirkus Reviews -kirjallisuuslehden oma palkinto, ja se on yksi kirjallisuusmaailman rahakkaimmista palkinnoista. Palkintosumma on 50 000 dollaria eli yli 42 000 euroa.

Statovci selviytyi romaanillaan kuuden finalistin joukkoon. Kaikkiaan mukana oli 328 teosta. Palkinto jaetaan lokakuun lopussa.

Vuonna 2014 perustettu palkinto jaetaan kaunokirjoille, tietokirjoille sekä nuortenkirjoille. Aiemmin Kirkus-palkinnon ovat voittaneet muun muassa Colson Whitehead ja Hanya Yanagihara.

Statovcin kolmas romaani julkaistiin äskettäin Yhdysvalloissa, jossa se on kerännyt ylistäviä arvioita. Esimerkiksi The New York Timesissa Bollaa luonnehdittiin ”loistavaksi” ja Statovcia ”suureksi lahjakkuudeksi”.

Teoksen on kääntänyt englanniksi David Hackston.

Lue Bollan HS-arvostelu tästä: Nuoret miehet rakastuvat Kosovossa sodan kauhujen kynnyksellä: Pajtim Statovcin hieno romaani kysyy, mitä jää jäljelle, jos ihmisen unelma toteutuu