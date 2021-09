”TEKSTIN opetteleminen on mulle vaikeata ja se vaatii kauheasti kärsivällisyyttä. Aina se ei tahdo riittää”, näyttelijä Taisto Reimaluoto sanoo.

Kommentti on yllättävä.

Reimaluoto tunnetaan kokeneena teatterintekijänä, ja hän on tuttu kasvo myös lukuisista elokuvista ja televisiosarjoista. Muun muassa sellaisista yleisömenestyksistä kuin Rukajärven tie, Koirankynnen leikkaaja ja Karjalan kunnailla.

Pitkästä esiintymiskokemuksesta huolimatta tekstin ulkoa opettelu on tuottanut Reimaluodolle aina tuskaa. Tähän syynä ovat vilkas mielikuvitus sekä keskittymis- ja hahmottamisvaikeudet, joista hän kertoo kärsineensä koko ikänsä.

Reimaluoto kertoo olleensa aina tavallista hitaampi oppija, ja pitkiä käsikirjoitusnivaskoja opetellessa ajatukset lähtevät helposti harhailemaan ja keskittymiskyky katoaa. Hyvänä päivänä hän saa luettua tunnin kerrallaan.

”Sitten mielikuvat karkailevat omille teilleen”, Reimaluoto kuvailee.

”Se on välillä aikamoista painia itsensä kanssa.”

Miten sellainen sopii näyttelijäntyöhön?

”Ei se oikein hyvin sovikaan.”

MUTTA on se silti kaiken vaivan arvoista, hän toteaa heti perään. Reimaluoto kertoo kokeneensa joitakin elämänsä hurmoksellisimmista hetkistä juuri teatterinlavalla seistessään.

Kun esityksessä kaikki osuu kohdalleen ja jokainen näyttelijä antaa parastaan, voi elämys tuntua parhaimmillaan lähes epätodelliselta. Sellaisia yhdessä koettuja hetkiä Reimaluoto pitää oman ammattinsa arvokkaimpina asioina.

”Minulle kyse on mysteeristä”, hän kertoo haltioituneena.

”Tavallaan katoat sellaiseen kollektiiviseen ruumiiseen. Tunnet, että sinua kannatellaan ja huomaat, että nämä kaikki muutkin ovat kanssasi tässä samassa tilassa. Se on tosi liikuttavaa.”

”Se tuntuu parhaimmillaan ihmeeltä. Tunnet ihan kuin alkaisit kellumaan. Sen jälkeen, kun yhteys muiden näyttelijöiden ja yleisön välillä on syntynyt, ei ole enää merkitystä sillä, missä on ja mitä tekee. Olet vain hetken aikaa sellaisen onnellisen pilven sisällä. Näyttämöllä se on aina joskus mahdollista.”

REIMALUODOLLE henkilökohtaisesti merkityksellisimpiä teatteritöitä ovat olleet Yrjö Kallisen valaistuminen (1995), Kristian Smedsin ohjaama Jumala on kauneus (2000) ja lokakuun lopulla Teatteri Avoimissa Ovissa ensi-iltansa saava monologinäytelmä Onnellisinta on olla onnellinen.

Jälkimmäinen kertoo omintakeisesta ITE-taiteilijasta ja ihmisrakkauteen perustuvaa ajatteluaan harjoittaneesta erakosta Elis Sinistöstä (1912–2004). Samalla teos ristivalottuu myös Reimaluodon omaan elämäntarinaan.

Yhteistä kolmelle teokselle on, että ne pohtivat jokainen tavallaan kysymystä, miten yksilö pystyy vastustamaan vääryyttä ja vaikuttamaan omalla panoksellaan yhteisönsä suuntaan. Ne pyrkivät myös viestittämään, että jokaisen ihmisen elämä on arvokas.

Näytelmät ovat Reimaluodolle selvästi tärkeitä. Niistä kertoessaan hän nousee seisomaan.

”Ne ovat koskettaneet mua valtavasti”, hän sanoo lähes liikuttuneessa tilassa.

Onko teatterin tarkoitus parantaa maailmaa?

”Ainakin siihen liittyy sellainen toive. Jos ihminen kokee aineettoman oivalluksen, joka näyttää hänelle jonkin selkeän kuvan tai aukon maailmasta, niin onhan se lääkitsevää. Tuntee ainakin hetkellisesti kuuluvansa siihen, mitä näkee ja kokee näiden muiden ympärillä istuvien ihmisten kanssa.”

ITSE näyttelemiseen ei Reimaluodon mielestä liity silti mitään taianomaista. Kun häneltä kysyy, miten hän pyrkii omaksumaan roolihenkilönsä sisäisen maailman, vastaa hän, ettei ymmärrä, mitä kysymyksellä ylipäätään tarkoitetaan.

Reimaluoto sanoo opettelevansa vuorosanansa ja esittävänsä ne lavalla. Sen monimutkaisemmasta asiasta ei hänen mielestään ole kyse.

Esimerkiksi metodinäyttelemiseen eli tapaan, jossa näyttelijä pyrkii eläytymään roolihenkilöönsä niin vahvasti, että tuntisi tämän tuntemuksia ja ajattelisi tämän ajatuksia, Reimaluoto ei usko.

”Se on ihan höpöhöpöä. En ole koskaan tajunnut sitä, enkä edes nähnyt sellaisen toteutuvan. Sellainen väite kuitenkin on olemassa, mutta se on mielestäni valehtelemista.”

Mitä näytteleminen sitten on?

”Ajattelemista”, Reimaluoto vastaa.