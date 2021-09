Star Trek: Discovery -sarja toi Emmy-pystin suomalaiselle Toni Pykäläniemelle, joka työskentelee jokaisen pikkupojan unelma-ammatissa ja suunnittelee erikoistehosteita tv-sarjoihin ja elokuviin.

Viime sunnuntaina illalla joku vancouverilaisessa naapurustossa saattoi hieman säikähtää.

Sen verran kovat riemunkiljahdukset kuuluivat suomalaisen Toni Pykäläniemen ja hänen vaimonsa asunnosta, jossa seurattiin televisiomaailman suurinta vuosittaista tapahtumaa, Emmy-gaalaa.

Viime sunnuntain gaalassa palkittiin Primetime Creative Arts -sarjan Emmyt, jotka myönnetään kameroiden takana työskenteleville, esimerkiksi valaisijoille, kuvaajille ja musiikin säveltäjille. Suurelle yleisölle tunnetuin Emmy-gaala, Primetime Emmyjen jakotilaisuus, järjestetään Suomen aikaa sunnuntain ja maanantain välisenä yönä.

Primetime Creative Arts -sarjassa parhaiden visuaalisten erikoistehosteiden palkinto myönnettiin Star Trek: Discovery -sarjan jaksolle Su´Kal, jonka visual effects supervisorina eli digitaalisten tehosteiden tuotantovastaava Pykäläniemi oli toiminut.

”Jännitin palkintojenjakoa kamalasti, sillä olimme kovassa seurassa. Ehdolla olivat myös The Crown, Vikings, The Nevers ja The Umbrella Academy, jotka kaikki näyttävät mielettömän hyvältä”, Pykäläniemi kertoo puhelimessa.

”Mutta samalla hetkellä, kun kuulin palkintojen jakajan lausuvan ensimmäisen tavun, tajusin, että olemme voittaneet, sillä olimme ainoa s-kirjaimella alkava ehdokas.”

Matkustusrajoitusten takia Los Angelesiin oli matkannut vain muutama työryhmän jäsen, muut seurasivat tilaisuutta linkin välityksellä ympäri maailmaa.

”Siinä oli fantastisia avaruusaluksia, joilla lasketeltiin pitkin aurinkokuntia. Ja lisäksi tapahtumia myös planeetan pinnalla, missä sukkuloitiin linnamaisessa maailmassa. Monipuolinen ja visuaalisesti näyttävä”, Pykäläniemi maalailee voitokasta avaruussarjan jaksoa.

Erikoistehosteiden suunnittelija taitaa olla jokaisen pikkupojan unelma-ammatissa?

Avaruusalus Star Trek: Discovery -sarjassa, jonka jakso palkittiin juuri visuaalisten erikoistehosteiden Emmy-palkinnolla.

”No, se on kyllä totta. Kun kollegoidemme kanssa leikimme avaruusaluksilla, naureskelemme, ettemme voisi keksiä parempaa ammattia”, hän sanoo.

Tätä nykyä Pykäläniemen toimenkuvaan kuuluu tosin paljon muutakin kuin visuaalisten tehosteiden suunnittelua. Vuodenvaihteesta lähtien hän on pyörittänyt omaa The Vineyard VFX -yritystään, ja tuotantovastaavana hänellä on iso taloudellinen ja taiteellinen vastuu.

”Samaan aikaan pitää olla sekä insinööri että taiteilija. Elokuviin on tehty tehosteita 40 vuotta, mutta joka kerralla tuntuu, että pyörä pitää keksiä uudestaan, koska asiakkaalla on aina eri odotukset”, hän sanoo.

Pykäläniemen mukaan hän on se ihminen, joka on vastuussa siitä, että asiakas saa juuri sitä, mitä toivoo sarjaansa saavansa. Se tarkoittaa, että välillä hän tulkitsee hyvinkin abstrakteja tehtävänantoja ja sen jälkeen kertoo oman tiiminsä jäsenille, miten toimitaan.

”Jos asiakas toivoo kohtaukseen pelottavampaa tunnelmaa, minun pitää päättää, luodaanko sitä esimerkiksi laskemalla kameraa vai vähennetäänkö valaistusta vai muutetaanko hahmon animaatiota.”

Visual effects supervisor vastaa koko osaston työstä, eikä alalla ole korkeampaa ammattinimikettä.

”En olisi ikinä edes omassa päässäni yksin uskaltanut ajatella, että pääsisin näin pitkälle.”

Palkitussa Su’kal-jaksossa oli mukana kaikki tehosteherkut.

Omien sanojensa mukaan ura on edennyt puolihuolimattomasti askel kerrallaan.

”Mutta kai minulla on ollut näkemys ja olen onnistunut siinä, mitä olen tehnyt. Meidän suomalaisten synti on, ettemme arvosta itseämme. Minun on aina täytynyt näyttää, että olen tosi hyvä. Jos en ole joka mutkassa suoriutunut 120-prosenttisesti, olen epäonnistunut.”

Pikkupojasta lähtien tietokonegrafiikat kiinnostivat. Pykäläniemi pelasi tietokonepelejä, teki tietokoneohjelmia ja yritti tehdä 3D-kuvia.

”Olen työssäni täysin itseoppinut, sillä kun aloitin, mitään alan koulutusta ei ollut olemassa. Luin paksuja manuaaleja ja uskon, että se on antanut syvällisemmän ymmärryksen asioihin, kun on pitänyt itse pähkäillä kaikkea.”

Vuosituhannen alussa hän opiskeli Tampereen taiteen- ja viestinnän oppilaitoksessa, mutta käytti aikaansa lähinnä lyhytelokuvien tekemiseen.

”Niihin piti tietenkin tehdä mahdollisimman paljon tehostekuvia.”

Kun Digital Film Finlandin väki näkivät Pykäläniemen kouluaikana tekemän lyhytelokuvan Kotiinpaluu, he pyysivät tätä tekemään heille venäläistä elokuvaa 9. komppania (2005). Sen jälkeen hän pääsi mukaan tekemään erikoistehosteita kauhuelokuvaan Dark Floors – The Lordi Motion Picture. Monenlaisiin töihin kuului myös mainoksia ja Yleisradion alkutunnareita.

Käännekohtana urallaan Pykäläniemi pitää vuotta 2011, jolloin hänelle tarjottiin työtä Saksasta Captain America -supersankarielokuvan tiimissä. Sitä seurasivat tehosteartistin pestit elokuvissa Fast and Furious, Edge of Tomorrow ja Angelina Jolien tähdittämä elokuva Maleficent.

Hänen lapsuutensa suurin unelma täyttyi, kun hän pääsi töihin George Lucasin perustaman Industrial Light & Magic -yhtiöön.

”13-vuotiaana lähetin Industrial Light & Magicille kirjeen, jossa kerroin, että haluaisin töihin heille. He vastasivat, että palataan, kun olet ensin hankkinut vähän kokemusta ja lähettivät minulle elokuvatekemistä käsittelevän kirjan”, Pykäläniemi kertoo.

Toni Pykäläniemi oli tekemässä erikoistehosteita Angelina Jolien tähdittämässä Maleficent-elokuvassa.

Pykäläniemi uskoo, että pandemia osoitti meille, ettemme ole enää paikkaan, vaikkapa toimistoon, sidottuja.

Esimerkiksi juuri palkittu Star Trek -sarja syntyi hänen kotonaan.

”Aiemmin se olisi ollut täysin mahdotonta, sillä studiot ovat tosi varovaisia. Työnantajat pelkäävät vuotoja ja miettivät, että näkevätkö puolisot tietokoneen ruuduille.”

”Tosiasiassa työmoraali parempi, kun ihmisiin luotetaan. Minunkin työpäivät kotona olivat pidempiä kuin mitä toimistolla olisin tehnyt.”

Joka aamu kello puoli seitsemän Pykäläniemi ja hänen kaksi kollega-perustajajäsentään pitävät palaverin netissä, sillä yksi heistä asuu Lontoossa ja yksi Madridissa, ja Euroopassa työpäivä kääntyy silloin jo yöhön.

Star Trekin valtavan työyhteisön – parhaimmillaan erikoistehosteita teki 100 ihmistä – rinnalla Pykäläniemen oma yritys on pieni nyrkkipaja, mutta erityisosaamisensa takia yksi maailman huippuja.

”Otamme vastaan töitä, jotka osaamme hyvin. Teemme esimerkiksi paljon digitaalisia ympäristöjä ja kompositointia eli esimerkiksi toisaalla kuvatun hahmon liittämistä toisaalla kuvattuun taustaan saumattomasti.

Hän haaveilee, että voisi tulevaisuudessa asua osan vuoden Euroopassa, esimerkiksi vaimonsa kotimaassa Espanjassa.

”Minulla ei ole mitään muuta syytä olla Kanadassa kuin asiakkaat, jotka ovat Los Angelesissa ja joiden luona minun täytyy silloin tällöin piipahtaa.”

Vaikka Pykäläniemi on asunut Kanadassa jo kahdeksan vuotta, suomalaisuus ei hänestä ole karissut.

Se näkyy mentaliteettina – niin hyvässä kuin pahassa: Pykäläniemi esimerkiksi joutui ulkomailla opettelemaan sosiaalisia taitoja, joita Suomessa ei käytetä.

”Olemme aika suoraviivaisia sanomisissamme. Jouduin käymään aikamoisen koulun, ennen kuin tajusin, että ihmisille pitää tarjota jotkut asiat vähän kierrellen.”

Toisaalta suomalainen työntekijä on kova tuottamaan tulosta.

”Suomalaiset ovat helvetin hyviä siinä, mitä tekevät. OIisin toivonut, että joku olisi kertonut sen minulle, kun aloitin. Jos minä olen vahingossa päätynyt tähän, kuka tahansa pystyy mihin tahansa.”