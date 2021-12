Camilla Greben uusi dekkari ei ole edeltäjänsä kaltainen täysosuma, mutta silti laatutyötä.

Romaani

Camilla Grebe: Veteen piirretty viiva (Alla ljuger). Suom. Sari Kumpulainen. Gummerus. 415 s.

Nykyään on vaikea löytää pohjoismaista jännityskirjailijaa, joka ei kirjoittaisi saman tai samojen päähenkilöiden ympärille kiertyvää sarjaa. Ruotsalainen Camilla Grebe on tässä mielessä rajatapaus, sillä vaikka hänen dekkareissaan esiintyy samoja henkilöitä, he ovat tarinoissa enemmän sivuhahmoja.

Profiloija Hanne Lagerlind-Schön oli Greben kaikissa kirjoissa mukana, mutta edellisessä, erinomaisessa dekkarissaan Varjokuvat Grebe hankkiutui hänestä eroon. Eläköitynyt, muistisairas Hanne löysi oman, jo sumean logiikkansa kautta murhaajan, joka otti hänet hengiltä.

Greben uutuudessa Hanne vain mainitaan hänen työtovereidensa muistellessa häntä.

Veteen piirretty viiva on taattua, laadukasta Grebeä mutta ei samanlainen täysosuma kuin Varjokuvat. Tuntuu melkein siltä, että dekkarimuotti on nyt rajoittanut Grebeä käyttämästä yhtä isoa sivellintä kuin Varjokuvissa.

Uutuuskin sivuaa monia tärkeitä teemoja: maahanmuuttoa, rasismia, tasa-arvoa, luokkaeroja ja ruotsalaisen kansankodin sileän ulkokuoren alla piilevää pimeyttä. Mutta pohjimmiltaan se on kuitenkin dekkari, jossa murhaajan paljastuminen on tarinan ytimessä.

Ja se tarina, niin, se lupaa hieman enemmän kuin lopulta antaa.

Eletään 2000-luvun alkua vehreässä ruotsalaisessa taajamassa. Ranskalais-marokkolainen lääkäri Samir Foukara on muuttanut Ruotsiin ja mennyt naimisiin opettaja Marian kanssa, jolla on ennestään Down-poika Vincent.

Samirilla on 18-vuotias Yasmin-tytär, jonka sisar ja äiti, Samirin niin ikään ruotsalainen ensimmäinen vaimo, ovat kuolleet auto-onnettomuudessa Pariisin lähellä.

Uusperheen elo ei ole aivan auvoista, ja siihen tulee iso repeämä, kun Yasmin katoaa ja Samir päätyy syytetyksi tyttärensä kunniamurhasta.

Tarinassa on neljä kertojaa: Maria, Vincent, poliisi Gunnar Wijk sekä kadonnut Yasmin itse. Se kiertyy 2000-luvun alusta vuoteen 2020, jolloin vasta täysin selviää, mitä kaksi vuosikymmentä aiemmin tapahtui.

Polveileva, näkökulmia vaihteleva kerronta pitää otteessaan koko ajan. Se on myös erittäin kiinnostava ja moniulotteisuutta lupaava.

Siksipä sen päätös onkin pieni pettymys. Tapahtuneiden rikosten motiivi on enemmän analysoimatta jätetyn yksilöpsykologinen kuin yhteiskunnallinen, annetuista viitteistä huolimatta, ja sen vuoksi myös hieman tavanomainen.

Mutta tästä huolimatta Veteen piirretty viiva on varmaa, huolellista työtä, ja erilaisten henkilöiden kuvauksessaan myös tarkkanäköinen. Grebe on yhä ruotsalaisen jännityskirjallisuuden valioita.

Kirjan suomalaista nimeä kritisoisin. ”Veteen piirretty viiva” on klisee, eikä tässä yhteydessä tarkoita oikein mitään.

Romaanin alkuperäinen nimi Alla ljuger, kaikki valehtelevat, kertoo juuri sen, mistä siinä on kysymys. Kaikki henkilöt tosiaan valehtelevat, yksi suojellakseen itseään, toinen toista, kolmas kuvitellusta syyllisyyden tunteesta.

Grebe tuo esiin terävästi valheen, valkoisenkin, vaikutuksia tapahtumien kulkuun ja henkilöiden vaiheisiin.