Romaani

Silja Liukkonen: Vippi-ihmisiä. Otava. 252 s.

Taiteessa kuuluu pitkälti keskiluokan ääni. Aika ajoin joku nostaa keskusteluun, että mihin katosi työväenluokan kirjallisuus.

Uuden kirjallisuuden kuvasto tuntuu useimmiten olevan turvallisen keskiluokkaista joitain poikkeuksia lukuun ottamatta. Elintaso on noussut, yhteiskunta muuttunut, ja kirjallisuus sen mukana. Monta ääntä jää aina kuulematta.

Silja Liukkosen (s.1989) romaani Vippi-ihmisiä ei ainakaan anna lukijansa viihtyä siisteillä ja miellyttävillä pinnoilla. Vippi-ihmisiä tuo harvinais­laatuisesti lukijan eteen yhteis­kunnan rattailta pikkuhiljaa pudonneen syrjäytyneen kertojan.

Kirja on Liukkosen esikoisromaani. Hän on ensi­sijaiselta ammatiltaan kuvataiteilija. Hän on myös opiskellut kirjoittamista Kriittisessä korkeakoulussa.

Kirjan miljöönä toimii Helsinki, tutuista Kallion kulmista kolmosen raitiovaunureittiin. Nimettömäksi jäävä kertoja on huumeriippuvainen, kuten myös pitkälti kaikki hänen läheisensä, joista tärkein on kämppis Maria.

Niin sanotuista tavallisista työssäkäyvistä ihmisistä kertoja puhuu “normoloideina”, jotka kuluttavat itsensä loppuun liian halvalla.

Päivä alkaa ensimmäisestä annoksesta ja jatkuu siitä eteenpäin, kunnes on aloitettava uusi päivä. Huumeet rahoitetaan pikavipeillä, seksityöllä ja varastelulla.

Oma paikka yhteiskunnassa on hahmoton ja merkitys uhkaa kadota ympäriltä. Huumeet ovat vastaus siihen, kun haluaa olla vähän vähemmän olemassa, mutta silti jotain enemmän.

Erityisempää juonta romaanissa ei ole, vaan kertojan sielunmaisemaa avataan hiljalleen. Hän käy päänsisäistä monologia, vetää huumeita sekä tapaa terapeuttia, diilereitä ja ystäviään.

Yhdeksi – mutta sinänsä toissijaiseksi – juonelliseksi jännitteeksi muodostuu vaikutusvaltaiselta Alexanderilta varastettu lompakko, jonka takia kertoja joutuu olemaan jatkuvasti varuillaan liikkuessaan ulkona. Kirja ei synnytä sen kummempaa intensiteettiä, mutta sen puuttuminen paikataan hyvällä kertojalla.

Kirjan tärkein teema on ystävyys, joka huumeiden takia ei ole valtasuhteiltaan ja vaadituilta henkisiltä resursseilta mitenkään yksioikoista: ”Must tuntuu, et mä tavallaan sairastutan sua. Ja sä sairastutat mua. Et me ollaan kai jotenki liikaa”, kertoja sanoo ystävälleen Marialle.

Ystävien kanssa jaetaan kirjassa limat ja maataan lattialla huumetripeillä. Kielellisesti parhaimmat osumat syntyvät, kun kertoja kuvaa huumekokemuksiaan. Kuvauksina ne ovat samanaikaisesti helliä, hyvin suorasukaisia ja säästelemättömiä:

”Joka kerta kun mun sormet osui Marian iholle, musta tuntui et mussa irtoo joku ydinräjähdys, jonka kuona-aine vaan pakkautuu hemo paineeks mun pilluun.”

Kirja vilisee paljon voimakkaita ja koruttomuudessaan ilahduttavia visuaalisia detaljeja. Kuten ystävän poskelle syntynyt violetti paleltuma, koska hän on nukahtanut pakastekakun päälle.

Rouhealla puhekielellä kirjoitettu kirja edellyttää jonkin verran huumesanaston tuntemista. Kertoja pysyy onneksi eheästi ja uskottavasti kasassa eikä ala selitellä mitään.

Vippi-ihmisiä kuvaa huumeriippuvaisen arkea realistisen oloisesti. Sen ei ole tarkoituskaan olla miellyttävää luettavaa. Vippi-ihmisiä kääntää lukijansa katseen niihin Helsinginkadun kulmiin ja ihmisiin, joille on arjessa hyvin helppo kääntää pää.

Kirja on myös kasvukertomus. Lukija saa tuntuman ihmisestä, jolla on heikko itsetunto, ja joka katsoo itse itseään kaikkein eniten alaspäin.

Pikkuhiljaa esiin piirrettävä alemmuudentunne koskettaa erityisesti siksi, että kertojalle huumeita tärkeämpää ovat lähisuhteet ja halu tulla rakastetuksi, siinä missä kenellä tahansa muullakin.

Helsingin Sanomien palkinto vuoden parhaalle esikoisteokselle jaetaan 18. marraskuuta.