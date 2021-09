Frank Herbertin Dyyni-romaanista on tehty elokuvia ja tv-sarjoja jo ennen nyt ensi-iltaan tullutta Denis Villeneuven elokuvaa. Harva niistä on vanhentunut hyvin.

Frank Herbertin Dyyni-romaaneista on yritetty tehdä elokuvia ja tv-sarjoja ennenkin. Se ei ole ollut helppoa.

1970-luvun alussa asialla oli chileläis-ranskalainen surrealistiohjaaja Alejandro Jodorowsky (s. 1929). Jodorowsky halusi tehdä Dyynistä elokuvan, joka ”vaikuttaisi katsojiinsa lsd:n tavoin”. Täysin suuruudenhullusta, mutta kiehtovasta projektista ilmestyi dokumentti Jodorowsky’s Dune vuonna 2013.

Jodorowskyn Dyyni-elokuvan ilme oli värikäs.

Mukana olivat taiteiijat Jean ”Moebius” Girard ja H. R. Giger sekä Pink Floyd -yhtye. Salvador Dalille luvattiin universumin keisarin roolista 100 000 dollaria minuutilta. Orson Welles suostui paroni Harkonnenin rooliin, kun Jodorowsky lupasi Wellesin pariisilaisen suosikkiravintolan kokin kuvauksiin. Mick Jaggerin piti esittää Feyd-Rauthaa.

Moebiuksen suunnitelmat olivat kirkasvärisiä ja räiskyviä, Gigerin synkkiä ja epäinhimillisiä.

Ohjaaja halusi 12-vuotiaan poikansa Brontis Jodorowskyn esittämään Paulia. Poika joutui treenaamaan taistelulajimestarin koulutuksessa kuusi tuntia päivässä, seitsemän päivää viikossa, kahden vuoden ajan. Hän kuvailee dokumentissa vuosia vaikeiksi.

Valmis elokuva olisi ollut 14 tunnin mittainen. Kukaan ei tietenkään halunnut tuottaa sitä.

Kuvataiteilija H. R. Giger ja teoksia Dyyni-elokuvaa varten.

Seuraavaksi Dino de Laurentiis osti elokuvan oikeudet ja antoi ne David Lynchille, joka oli juuri ohjannut Elefanttimiehen (1980). Lynchin Dyyni ilmestyi vuonna 1984 ja oli kaupallinen katastrofi. Jodorowsky kertoo, kuinka hän Lynchin elokuvaa katsoessaan tuli koko ajan iloisemmaksi, koska hän tajusi sen olevan kauhea.

Lynchin elokuvalla on kulttimaine ja uskolliset faninsa. Siinä on viehättäviä piirteitä ja joitain hienoja kuvia. Se on kuitenkin aikamoinen sekasotku ja kovin raskasta katsottavaa. Aika ei ole kohdellut sitä hyvin.

Elokuva on vähän yli kahden tunnin pituinen, Lynch kuulemma olisi halunnut siitä pidemmän. Lynch riitaantui pahasti studion kanssa, eikä ole sittemmin halunnut puhua teoksestaan. Lynchin yksi ongelma oli varmaankin se, ettei hän ilmeisesti tunne scifin perinnettä kovin hyvin.

Kyle MacLachlan esitti Paul Atreidesia David Lynchin Dyyni-elokuvassa.

Viimeisin Villeneuven elokuvaa edeltänyt yritys tehdä Dyyni sen sijaan halusi alleviivata, että nyt tehdään scifiä. Scifi Channelilla vuosina 2000 ja 2003 ilmestyneet kaksi minisarjaa kattoivat kirjoista kolme – Dyyni, Dyynin Messias ja suomentamaton Children of Dune.

Sarjan estetiikka on silkkaa Star Trekiä. Dyynistä on haluttu tehdä tuttua tv-scifiä, mutta samalla Dyynin maailman omaleimaisuus on kadonnut.

Minisarjat tuntuivat ilmestyessään kuitenkin onnistuneilta. Ensimmäinen kertoo Dyynin tarinan kirjaa kunnioittaen. Sarjakaan ei kuitenkaan ole vanhentunut hyvin. Se kaatuu liikaan uskollisuuteen tekstille ja tuntuu tv-teatterilta.

Minisarjassa Paulia esitti Alec Newman (keskellä).

Herbert kirjoitti aikanaan kuusi Dyyni-romaania. Suomeksi ilmestynyt Dyyni-kirjatrilogia kattaa niistä ensimmäisen. Dyynin Messias on sen jatko-osa. Neljä jatko-osaa on edelleen suomentamatta.

Frank Herbertin poika Brian Herbert on kirjoittanut Kevin J. Andersonin kanssa lisää jatko-osia. Ne eivät ole samaa tasoa kuin Frank Herbertin alkuperäiset romaanit.

Brian Herbert on jo sanonut, että Villeneuven elokuva tulee aina olemaan hänen isänsä teosten definitiivinen versio. Toivottavasti Villeneuven suunnitelma toteutuu ja hän pääsee tekemään vielä kaksi jatko-osaa. Elokuvatrilogian on määrä kattaa kaksi ensimmäistä romaania. Lisäksi on jo tekeillä HBO-sarja tapahtumista ennen elokuvia.