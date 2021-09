Menestyselokuva Mamma Mian ja Oscar-palkitun Rautarouvan jatkeeksi Phyllida Lloyd halusi ohjata jotain aivan toisenlaista.

Kaikki ovet olivat avoinna brittiohjaaja Phyllida Lloydille hänen kahden edellisen elokuvansa jälkeen.

Mamma Mia! (2008) toi valkokankaalle Lloydin niinikään ohjaaman West End -musikaalin. Abban hitteihin pohjautuva elokuva osoittautui kansainväliseksi menestykseksi, ja se oli vuoden toiseksi katsotuin elokuva myös Suomessa.

Rautarouvan (2011) pääosassa nähtiin Hollywood-tähti Meryl Streep. Kokenut näyttelijä uppoutui pääministeri Margaret Thatcherin rooliin niin vakuuttavasti, että elokuva sai palkinnon parhaasta naispääosasta niin Oscar-, Bafta- kuin Golden Globe -gaalassa.

Menestyksen jatkeeksi saattoi odottaa suuren budjetin elokuvia, joiden pääosissa nähdään kaikkien tuntemia tähtiä. Nyt ensi-iltaan tuleva Sama nainen on kaikkea muuta.

Sama nainen -elokuvassa kahden pienen lapsen äiti Sandra (Clare Dunne) rakentaa elämänsä uudelleen pohjamudista. Kuvassa vanhempaa tytästä esittävä Ruby Rose O'Hara.

Ensinnäkin Lloyd piti taukoa elokuvista lähes vuosikymmenen. Sen jälkeen hän kuvasi Irlannissa pienen budjetin elokuvan, jonka näyttelijät ovat suurelle yleisölle tuntemattomia.

”Vaikeinta oli vakuuttaa ihmiset, että todella halusin tehdä pienemmän mittaluokan elokuvan”, Lloyd hymähtää kotonaan Lontoossa videoyhteyden välityksellä. ”Elokuva-alalla oletetaan, että kaikki haluavat enemmän ja enemmän rahaa, isompaa, isompaa ja isompaa! Minulle Sama nainen oli luontevampaa tehdä jo osin siksi, että teatterissa olen aina käsitellyt yhteiskunnallisia teemoja.”

”Tosin jopa Mamma Miassa sivuttiin vakavia aiheita, kun valkokankaalla nähtiin tietyn ikäisiä naisia. Hollywoodissa heitä olisi varmaan pidetty liian vanhoina. Tai Rautarouva kertoi pohjimmiltaan dementiasta. Kaikkia elokuviani tuntuu yhdistävän se, että vahvat naiset ovat tarinan keskiössä.”

Phyllida Lloyd osoittautuu ennen kaikkea teatteri-ihmiseksi, ja näytelmien pariin hän myös palasi menestyselokuviensa jälkeen. Yhteisten tuotantojen kautta tuli tutuksi irlantilaisnäyttelijä Clare Dunne, joka halusi kokeilla voimiaan käsikirjoittajana.

Teksti oli juuri sellainen kuin Lloyd oli etsiskellyt. Sama nainen kertoo äidistä, joka ajautuu väkivaltaisesta suhteesta yksinhuoltajaksi. Hän haluaa rakentaa lapsilleen turvatun tulevaisuuden, mutta sen sijaan hän päätyy itse syytettyjen penkille taistelemaan huoltajuudesta.

”Kysy parempia kysymyksiä”, nainen puolustautuu tuomarin edessä. ”Kysyt minulta, miksi en jättänyt häntä, mutta et koskaan kysy, miksi hän ei lopettanut.”

Kipinä elokuvaan syttyi, kun Lloyd ja Dunne tekivät naisvankilaan sijoittuvaa näytelmää. Molemmille tuli yllätyksenä, että suurimmalla osalla naisvangeista on taustallaan perheväkivaltaa, oli sitten kyse lapsuuden kodista tai aikuisiän puolisosta.

”Sanomattakin on selvää, että elokuva ajaa yhteiskunnallista muutosta, parempia asuinoloja ja enemmän tukea väkivallasta kärsiville ihmisille. Mutta toisaalta halusimme luoda toivoa siitä, että tulevaisuus on parempi. Sitä kaivataan etenkin näinä pandemian aikoina, kun ihmiset ovat olleet suljettuina koteihinsa ja mahdollisesti kohdanneet kammottavia tilanteita.”

”Kävimme aihetta läpi asiantuntijoiden kanssa, ja heidän viestinsä oli, että useimmat pääsevät lopulta eroon vaikeuksista. Eivät kaikki mutta useimmat. Naiset eivät ole vain uhreja, vaan tarvittaessa he ovat vahvoja. Heidän täytyy vain muistaa, että aina on olemassa ihmisiä, jotka pystyvät auttamaan.”

Sama nainen seuraa nuoren äidin itsenäistymistaistelua lähes jännityselokuvan keinoin. Samaan aikaan elokuva onnistuu olemaan niin riipaiseva kuin nostattava.

”Toivomme, että katsojat eläytyisivät naisen tilanteeseen. Mitä tekisit, jos sinä tai lapsesi olisivat hengenvaarassa. Tai mihin menisit, jos sinulla ei olisi kotia. Toisaalta Claren käsikirjoitus tuo myös valoa pimeyden keskelle. Siinä on jotain hyvin irlantilaista. Juuri kun kaikki tuntuu menetetyltä, jostain löytyy toivon pilkahdus.”

Kun Phyllida Lloyd esitteli elokuvaansa eteenpäin, tuotantoportaassa oltiin jälleen ällistyneitä. He näkivät, että pääosa olisi täydellinen jollekin Hollywood-tähdelle, mutta ohjaajalla oli aivan vastakkainen näkemys. Lloyd halusi, että Clare Dunne näyttelisi kirjoittamansa roolin itse.

”Clare ei kirjoittanut pääosaa itselleen eikä hänellä ole aiempaa kokemusta elokuvista, mutta minun mielestäni hän olisi täydellinen rooliin. Tiesin, että hän pystyisi samaistumaan tarinaan ja loistamaan valkokankaalla. Jouduin puhumaan tuottajani ympäri, mutta lopulta hekin olivat vaikuttuneita.”

Phyllida Lloyd ja Clare Dunne Sama nainen -elokuvan kuvauksissa.

Tilanne ei ollut Lloydille uusi. Hänen mukaansa on lopulta sama, kuinka suurella budjetilla elokuvia tehdään. Omista ajatuksista joutuu aina pitämään yhtä tiukasti kiinni.

”Jokainen elokuva on kuin taistelu, eikä sillä ole merkitystä, onko käytössä kolme miljoonaa vai viisikymmentä miljoonaa dollaria. Rahaa ja aikaa ei ole koskaan tarpeeksi”, hän naurahtaa.

”Mutta pienemmän elokuvan etu on siinä, että kaikki osalliset voivat kokea olevansa osa lopputulosta. Kun kuvasimme Irlannissa, henki oli hyvin yhteisöllinen. Kaikki halusivat elokuvan onnistuvan. Mitä isompi elokuva on, sitä vaikeampi kaikkien on saada äänensä kuuluviin. Toki toivon, että onnistuin siinä myös Rautarouvan tai Mamma Mian kanssa, mutta se on vaikeampaa, kun työryhmässä on 200 ihmistä.”

Phyllida Lloydin ohjaama Sama nainen tulee ensi-iltaan 17. syyskuuta.