Kaksoisensi-illan teokset sopivat erilaisuudestaan huolimatta hyvin yhteen.

Reetta-Kaisa Iles (vas.) ja Johanna Elovaara Tsuumin We called Her Bertha -teoksessa.

Nykytanssi

Kaksi tanssiteosta: We called her Bertha ja Martat. Tanssiteatteri Tsuumin kantaesitykset Nukketeatteri Sammon tiloissa. Esiintyjät Johanna Elovaara, Reetta-Kaisa Iles, Ville Rauhala. Koreografia Johanna Elovaara, Reetta-Kaisa Iles, musiikki Ville Rauhala, pukusuunnittelu Mirkka Nyrhinen, valosuunnittelu. Janne Teivainen.

Martat. Esiintyjät Riikka Puumalainen ja Anne-Mari Kivimäki, koreografia Riikka Puumalainen. Musiikki Anne-Mari Kivimäki, ohjaus Tanjalotta Räikkä, skenografia Jaana Kurttila, äänisuunnittelu Antti Puumalainen.

Tsuumin kaksoisensi-illassa nähtiin kaksi naisen etunimellä nimettyä teosta. We called her Bertha sekä Martat sopivat erilaisuudestaan huolimatta yhteen muutenkin kuin nimiteeman vuoksi.

Kumpikin teoksista haki tanssiteatterille suuntaa välisyyksistä. Pelkästään liike ei ilmaissut, vaan ennen kaikkea tanssijan suhde ympäristöön – niin kuviteltuun kuin läsnä olevaan. Se antoi tanssiteatterille aivan omanlaistaan hehkua ja merkityksellisyyttä nykyajassa.

We called her Berthassa kaksi pitkään vihreään pukuun pukeutunutta naista tanssii. Esityksessä tuntuu myös yhtenä pohjavireenä drag. Kumpikin esiintyjistä näyttää naiseuden keinotekoisen rakentamisen ihan vaan sillä, että hiukset on litistetty peruukkia odottavaan myssyyn ja meikki on harlekiinimainen.

Teoksessa ehkä kiinnostavinta on hapuilevuuden ja selkeyden yhdistelmä. Kaksi lähes samanlaista naista (Reeta-Kaisa Iles ja Johanna Elovaara) sukeltavat samanaikaisesti esiin nouseviin muistoihin ja haaveisiin. Osa muistoista on taiturimaisen konemaisesti esitettyjä, ja niiden alta kuulta tuska.

Osa taas on hillityn pintansa alla radikaaleja. Pienet asiat saavat painoa: kun naiset rymistelevät flamencomaisesti ja paljastavat hameenhelman alta jalkansa, se tuntuu väkevältä eleeltä.

Hypnoottinen teos vetoaa voimakkaasti kosketusaistiin myös katsojassa. Pukujen helmat muuttuvat pysähtyneistä veistoksista lepattaviksi, ottavat milloin vesiputouksen muodon, milloin rytistyvät.

Ville Rauhalan kontrabasson sävelet täyttävät koko tilan. Janne Teivaisen loistokkuutta korostavien ja kaikkea arkisuutta kaihtavien valojen avulla pukusuunnittelija Mirkka Nyrhisen koko näyttämöä hallitsevat puvut saavat lisähohdetta. Musiikki ja valot ovat elimellinen osa tätä neljän taiteilijan kamarimusiikkiteosta.

Anne-Mari Kivimäki (vas.) ja Riikka Puumalainen Martat-teoksessa.

Martat-esitys puolestaan sitoo yhteen tanssija Riikka Puumalaisen Martta-isoäidin muistot Suistamon seminaarissa vuonna 1926 sekä hänen Martta-isotätinsä kokemukset siirtokarjalaisena. Lämpiöstä alkava esitys kiinnittyy vahvasti karjalaisten evakkojen kuvaamisessa perinteisesti käytettyihin asioihin, mutta samalla se on huomioliiveineen ja lämpöpeittoineen kiinni nykypäivän turvapaikanhakijoiden taustoissa.

Marttojen muistojen läpi kuultaa siis koko ajan toinen tarina. Se tarina, joka pitäisi ymmärtää, jotta turvapaikanhakijoiden ihmisyys tulisi esiin. Martat sisältää myös traagisuuden ohella toiveikkaita sävyjä. Ne näkyvät pieninä asioita muun muassa muusikko Anne-Mari Kivimäen rauhallisina valintoina.

Riikka Puumalaisen jyrkkä kehonkieli on pysäyttävää. Hän hakee empaattista suhdetta pelkoon, kylmään ja nälkään. Se on kaikissa ihmisissä samaa – ajasta ja paikasta riippumatta.

Bertha-niminen nainen tuli muistojensa kautta näkyväksi. Karjalan evakot olivat puolestaan kaksoisensi-illassa kohtaloaan muistelevia ”marttoja”, samoin kuin turvapaikanhakijat usein mielissämme kasvoton massa ”omareja”. Nimellä määrittelemme, rajaamme jotain ulos, mutta nimellä voimme myös laajentaa piiriämme.