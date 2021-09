Tutkimusjohtaja Jari Kaivo-ojan mielestä tulevaisuudentutkijoiden näkemyksiä ei oteta tarpeeksi vakavasti poliittisessa päätöksenteossa.

”ENNUSTAMINEN on vaikeaa, varsinkin tulevaisuuden ennustaminen”, kuuluu yleinen sanonta.

Tulevaisuudentutkija Jari Kaivo-oja on asiasta hieman toista mieltä. Hän sanoo, että maailma on massadataa pullollaan, ja jos vain osaamme jäsennellä sitä oikein, kykenemme ennakoimaan monia ihmiskunnan kannalta kohtalokkaita kysymyksiä huomattavan hyvin.

Kaivo-oja nostaa esimerkiksi Euroopan komission Blue Sky-ohjelmaan kuuluneen i-Know hankkeen vuodelta 2011. Hän työskenteli siinä tutkimusryhmän vetäjänä.

Kolme vuotta kestäneen tutkimustyön ja valtavan datamäärän analysoinnin päätteeksi työryhmä luovutti loppuraporttinsa Brysselissä Euroopan komissiolle. Raportissa suurimmaksi tulevaisuuden uhkatekijäksi nostettiin tappava pandemia.

”Oli ihan selkeä varoitus, että tähän pitää valmistautua. Mutta mitä poliittiset päättäjät tekivätkään? Miten he ottivat tieteellisen raportin haltuunsa? Sen me olemme tässä koronakriisin aikana nähneet”, Kaivo-oja sanoo.

”Eli on tässä vielä hieman haasteita suhtautumisen ja orientaation kanssa. Ei niitä ennakointianalyyseja ja tutkimuksia ihan lämpimikseen tehdä.”

KAIVO-OJA tietää, mistä puhuu. Hän työskentelee Turun kauppakorkeakoulun Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa, jonka toiminnassa on ollut mukana vuodesta 1995. Ensin projektijohtajana ja vuodesta 2005 väitöskirjansa jälkeen tutkimusjohtajana.

Hän on toiminut tutkijana lukuisissa EU-hankkeissa ja kymmenissä kansainvälisissä asiantuntija- ja neuvonantajatehtävissä. Esimerkiksi vuonna 2011 hän toimi konfliktinratkaisujärjestö CMI:ssä presidentti Martti Ahtisaaren neuvonantajana useassa kriisipesäkkeessä ympäri maailmaa.

Tulevaisuuden tutkimuskeskus perustettiin keskellä synkintä talouslamaa vuonna 1992. Neuvostoliitto oli romahtanut, markka devalvoitu ja työttömien määrä kasvoi huimaa vauhtia.

Oli ilmiselvää, että ennakointia vastaavanlaisten, suomalaisen yhteiskunnan kannalta ratkaisevien kysymysten kohdalla tarvittaisiin jatkossa. 30 vuotta myöhemmin Tulevaisuuden tutkimuskeskus on Pohjoismaiden suurin ennakointialan monitieteellinen tutkimuslaitos.

Kaivo-oja sanoo, että tulevaisuudentutkijoiden näkemyksiä kuunnellaan nykyisin suhteellisen paljon, mutta parantamisen varaa olisi yhä. Hän kertoo panneensa merkille, että tutkijoiden visioista ollaan usein kiinnostuneempia yritysmaailmassa kuin politiikassa.

”Tämä on minun pitkän urani kokemus”, Kaivo-oja toteaa.

Mistä se voisi johtua?

”Varmaankin politiikan nopeatempoisuudesta ja puolueiden kilpailusta. Politiikan sykli on tempoileva, aina on tulossa uudet vaalit, ja uusi hallitus haluaa yleensä keksiä polkupyörän uudestaan. Yritysmaailmassa päätösten tekeminen on helpompaa, koska yrityksen johdolla ja hallituksella on selkeä vastuu yrityksen tulevaisuudesta pitkällä aikavälillä. Politiikassa tämä on epäselvempää.”

KERTOESSAAN työstään Kaivo-oja käyttää monia hankalasti sisäistettäviä käsitteitä kuten morfologinen systeemimalli, skenaariopolku tai Delfoi-analyysi, jotka ovat maallikon korvaan silkkaa sanahelinää.

Mutta kykenee tutkimusjohtaja myös konkretiaankin. Kun Kaivo-ojalta kysyy suomalaisen yhteiskunnan kannalta kolmea suurinta tulevaisuuden haastetta, tulee vastaus kuin apteekin hyllyltä:

”Huoltosuhde, teollisuuden vihreä siirtymä, syrjäytyminen ja köyhyys.”

Kaivo-oja sanoo ihmettelevänsä sitä, että vaikka olemme tutkitusti maailman onnellisin kansa ja kestävyysvertailuissakin kärjessä, ei näistä asioista ole juurikaan puhuttu viimeisimmässä poliittisissa puheenvuoroissa.

”Tämä herättää kysymyksen, onko talous- ja hyvinvointipolitiikan tilanneanalyysi hallinnassa? Tästähän ennakoinnin ja politiikan toteutuksen tulisi lähteä liikkeelle. Kysymys on siitä, miten kansalaisten hyvinvointia ja onnellisuutta pidetään yllä. Niiden pitäisi olla kuitenkin yhteiskuntapolitiikan ykköstavoitteita”, Kaivo-oja toteaa.

”Viime aikoina on kuultu monen asiantuntijan suusta, että Suomi on jäämässä muista Pohjoismaista talouskasvussa jälkeen, ja media on toistanut tätä puheenvuoroa lähes sellaisenaan. Samaan aikaan voisi olla kuitenkin kohtuullista ottaa huomioon, että olemme hyvinvointiarvioissa ja kestävän kehityksen vertailussa maailman kärjessä.”

Onko taloutta painotettu mielestäsi liikaa?

”Ei ainoastaan painotettu, vaan se on ollut usein ainoa asia politiikan agendalla”, Kaivo-oja sanoo.

”Korona-aika on ollut hyvä esimerkki. Nyt on äkkiä havaittu, että meillähän on taidetta, urheilua, uskontoa, tiedettä ja kulttuuria. Niilläkin on hirvittävän suuri kansantaloudellinen ja hyvinvoinnillinen vaikutus. Meillä pitäisi olla laajempi ymmärtämys sosiaalisista systeemeistä ja siitä, miten ne toimivat historiassa, nyt ja tulevaisuudessa.”

KUN kysyy, miten tulevaisuudentutkija itse suhtautuu yllätyksiin, saa vastaukseksi parin minuutin pituisen luennon, joka vilisee käsitteitä kuten serendipiteetti ja skenaarioanalyysi, ja syväluotaavaa pohdintaa sattumien laadusta ja epävarmuuden sietämisestä.

Entä henkilökohtaisella tasolla? Jos sinulle järjestetään esimerkiksi yllätysjuhlat.

Kaivo-oja naurahtaa.

”No, kaikkihan pitävät positiivisista yllätyksistä. En vastustelisi, jos saisin yllättäen lottovoiton. Jokainen taas vihaa negatiivisia yllätyksiä. Nämä asiat kuuluvat jokaisen ihmisen elämään. Se, joka yllättyy keskimääräistä enemmän, on keskimääräistä ennakointikyvyttömämpi. Ikävä todeta tämä asia.”