Eläinsadun paras perinne jatkuu Riina Katajavuoren ja Martin Baltscheitin kirjassa. Viikon suosituksissa myös jazzin ja rockin kultainen leikkaus sekä kehotus lähteä varustautuneena metsään.

satavarmasti en lue päiväkotipojalleni kirjaa Suomen sisällissodasta.

Itse sain muinoin kauheudesta käsityksen kai liian varhain, kun Pohjantähden televisioesityksessä isä ja poika Laurila viinapäissään painelivat Töyryn talolle kostamaan kaikki vuosien varrella kertyneet vääryydet. Vanhaa emäntää Uuno käski aseella uhaten haukkumaan oksalle asetettua rukkasta kuin koira oravaa. Naurettava ja itkettävä nöyryytys syöpyi mieleen.

Vaan kun tarkastan Riina Katajavuoren kirjoittaman ja Martin Baltscheitin kuvittaman lastenkirjan Oravien – taas juuri se jyrsijä! – sota tajuan, että juuri tätä teosta tarvitsen valistusvelvollisuuteen siitä, miten elävät olennot saattavat langeta pahuuteen, jopa ihan läheisiäänkin kohtaan.

Kyllä, tarina on tässä uutuudessakin pelottava, mutta turvallisella tavalla. Sillä faabelin arvokasta perinnettä jatkava teos näyttää, että me kykenemme myös sovintoon. Siis rauhaan muiden ja itsemme kanssa.

Riina Katajavuori ja Martin Baltscheit: Oravien sota. Tammi.

Surumieli, lohtu ja svengi, jotka saa itse sanoittaa omassa päässään

Kun alkuperäisten vinyylien hinnat hipovat hulluutta, onni on uusintapainos, joka osuu lähikaupassa kohdalle tilaamatta ja yllätyksenä. Kuten nyt pari puuttuvaa lenkkiä Ian Carrin ja Nucleuksen aivan 1970-luvun alussa ilmestyneiden levyjen sarjasta Elastic Rock, We’ll Talk About It Later, Solar Plexus ja Belladonna.

Kyseiset viinyylit vievät kultaiseen leikkaukseen 50 vuotta sitten. Rock ja jazz kietoutuivat yhteen, määritelmiä tuskin tarvittiin ja kaikki tuntui mahdolliselta. Tai siis: tuntuu yhä.

Nautiskelen Solar Plexus -levyllä vierailevan Kenny Wheelerin trumpettia ja flyygelitorvea kuin Arthur Rubinsteinin pianoa Chopinin Nocturnojen parissa: täydellistä surumieltä ja lohtua, jonka saan itse sanoittaa omassa päässäni. Mutta ennen muuta Nucleus svengaa!

Ian Carr & Nucleus: Elastic Rock (1970), We’ll Talk About It Later (1971), Solar Plexus (1971), Belladonna (1972).

Korkea aika ulkoiluttaa kaikki sienioppaat

Kai olen parikymmentä vuotta sitten päättänyt noukkia metsästä herkut, sillä hyllystä löytyy Anne ja Otto Mattssonin taskukokoinen opas Sienet. Vaan on kirja pysynyt tähän asti hyllyssä, kuten sienetkin metsässä. Suppilo­vahveroita lukuun ottamatta, ne nyt tuntee toopekin.

Tiedän, että älykännykkään saa äppejä, jotka tunnistavat syötävät sienet mättäiltä kuin kasvontunnistusohjelmat rikolliset massasta. Kätevää, mutta tyylitöntä. Metsän ja kirjan ikiaikaisuus sen sijaan käyvät yksiin.

Kun vielä hiukan pengon, käsiin saattaa osua myös aika monta Mauri Korhosen sieniopasta. Avaamattomina.

Anne ja Otto Mattson: Sienet. WSOY, 2002.

Eniten uusia varauksia 8.–14. syyskuuta saaneet kirjat Helmet-kirjastoissa:

Kaunokirjallisuus

1) Fernanda Melchor: Hurrikaanien aika

2) Laura Malmivaara: Vaiti

3) Max Seeck: Kauna

4) Kristiina Wallin: Vaikeampaa on olla näkemättä unia

5) Saija Kuusela: Katse

6) Camilla Grebe: Veteen piirretty viiva

Tietokirjat

1) Annie Ernaux: Vuodet

2) Jouni K. Kemppainen: Kaija Koo, taipumaton

3) Helena Ruuska: Mary Gallen-Kallela, Olisit villiä villimpi

4) Lasse Lehtinen: Murhattu ministeri

5) Matti Mörttinen: Shlomo Zabludowicz, Holokaustin kauhuista salaperäiseksi suomalaismiljardööriksi