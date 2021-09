Alanis Morissette kertoo olleensa dokumentissa nähtyjen haastatteluiden aikaan hyvin haavoittuvassa tilassa.

Laulaja-lauluntekijä Alanis Morissette on ilmoittanut olevansa tyytymätön hänen elämästään kertovaan dokumenttiin, joka esitettiin tiistaina Toronton elokuvafestivaalilla. HBO:lle marraskuussa saapuvan Jagged-nimisen dokumentin on ohjannut Alison Klayman.

Morissette itse esiintyy dokumentissa, johon hän on antanut useita pitkiä haastatteluja.

Nyt hän kertoo olleensa haastatteluiden aikaan hyvin haavoittuvassa tilassa. Häntä haastateltiin juuri niihin aikoihin, kun hän kärsi kolmannen synnytyksensä jälkeisestä masennustilasta. Asiasta kertoo The Los Angeles Times.

”Tuudittauduin väärään turvallisuudentunteeseen. Heidän salamyhkäinen agendansa tuli ilmeiseksi heti nähtyäni elokuvan ensimmäisen leikkausversion. Silloin tiesin, että näkemyksemme olivat tuskallisen erilaiset. Tämä ei ollut tarina, jonka suostuin kertomaan”, Morissette sanoo.

Morissette kertoo dokumentissa esimerkiksi, että useat miehet käyttivät häntä seksuaalisesti hyväkseen hänen ollessaan alaikäinen.

Asiasta uutisoineen The Washington Postin mukaan Morissette kertoo dokumentissa käyneensä vuosia terapiassa ennen kuin hän pystyi edes myöntämään tulleensa nuorena seksuaalisesti hyväksikäytetyksi. Häneltä kesti pitkään tajuta, että tilanteissa ei ollut kyse hänen suostumuksestaan, vaan alaikäisen törkeästä hyväksikäytöstä.

Nyt Morissette sanoo, että dokumentti sisältää vihjauksia ja tietoja, jotka eivät ole totta, eikä hän siksi pysty seisomaan sen takana. Hän kertoo suostuneensa osallistumaan dokumentin tekoon siksi, että se juhlistaisi hänen ikonisen albuminsa Jagged Little Pillin julkaisun 25-vuotispäivää.

LA Timesin mukaan on silti yhä epäselvää, mitä asioita dokumentissa Morissette pitää epätosina. Seksuaalisen hyväksikäytön teemoja Alanis Morissette on kuitenkin käsitellyt aikaisemmin esimerkiksi musikaalissa Jagged Little Pill, jonka Morissette teki yhdessä käsikirjoittaja Diablo Codyn kanssa. Kipua, paranemista ja voimaannuttamista käsittelevän rockmusikaalin ensi-ilta oli Broadwaylla vuonna 2018.