Laura Kaljunen tanssi Kielo Dance Companyn debyyttiesityksessä One Step From Freedom -koreografiassa.

Nykytanssi/baletti

Human2020 Aleksanterin teatteri 17.9.2021. Kielo Dance Company, koreografiat Maria Beseghi, Kristina Norri Seuranen ja Katerina Torp. Tanssijat Nasa Abibo Baptista Baldé, Maria Beseghi, Laura Kaljunen, Aino Louhivaara, Kristina Norri Seuranen, Iina Suomalainen, Katerina Torp, Mathilda Vesa

Kielo Dance Companyn Human2020 on kahdeksan naisen tanssillinen puheenvuoro nyky-yhteiskuntaan. Ryhmän esikoisilta koostuu kolmesta koreografiasta, jotka pyrkivät ottamaan kantaa puhelinriippuvuuteen, sukupuoleen sekä persoonallisuuteen ja yhteiskunnallisesti hyväksyttävään käytökseen.

Uuden ryhmän perustaminen ja teosten valmistaminen nykyisessä tilanteessa kertoo sinnikkyydestä ja uskosta tulevaisuuteen. Koreografit Maria Beseghi, Kristina Norri Seuranen ja Katerina Torp ovat ryhmän jäseniä, jotka myös tanssivat toistensa teoksissa.

Tanssijoilla on vankka klassisen baletin tausta. Yhteinen liikekieli syntyy teoksissa helposti, se on kepeää ja hengittävää. Jokainen pieni teos on hyvin harjoitettu, selkeä kokonaisuus. Yhteistyö on harmonista ja sujuvaa.

Liikelaatujen kepeys on myös suurin ongelma. Tanssijat eivät onnistu dynamiikan muutoksissa, vaikka niitä yritetään vahvistaa valoilla ja musiikilla. Nykytanssin liikemateriaali kaipaisi lisää keskikehosta säteilevää voimaa ja aksentoitua terävyyttä. Nyt kaikki on tasaisen kaunista.

Jokainen sukupolvi tuntuu käsittelevän teosten taustalla olevia yhteiskunnallisia teemoja uudelleen, omista lähtökohdistaan. Mitään kovin repäisevää Kielo Dance Company ei niihin tuonut.

Laura Kaljunen (vas.) Aino Louhivaara, Mathilda Vesa, Iina Suomalainen, Katerina Torp ja Nasa Abibo Baptista Baldé tanssivat Kristina Norri Seurasen (IN)SANITY-koreografiassa.

Rakenteeltaan ja liikekieleltään kiinnostavimmaksi nousi Norri Seurasen (IN)SANITY. Videomateriaali osana tanssiteosta on muodikasta, mutta meren rannalla kuvatut osuudet toivat mukavasti mukaan toisen ulottuvuuden.

Nuori ryhmä on liikkeellä vilpittömästi yrittäen. Kokemus tuo lisää pontta vahvasti oman näköiseen tekemiseen.