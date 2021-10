Kansallisbaletin ensimmäinen ensi-ilta pitkän koronatauon jälkeen ei täyttänyt kaikkia odotuksia.

Baletti

Spartacus Kansallisoopperassa. Koreografia Lucas Jervies, taistelukohtaukset Nigel Poulton, musiikki Aram Hatšaturjan, musiikinjohto Philippe Béran, visualisointi Jérôme Kaplan, valosuunnittelu Benjamin Cisterne, Kansallisbaletin tanssijat, päätehtävissä muun muassa Michal Krčmář, Zhiyao Chen, Henry Grey, Claire Teisseyre, Thomas Brun, Martin Nudo ja Emrecan Tanış.

Spartacus, Kansallisbaletin ensimmäinen ensi-ilta pitkän koronatauon jälkeen, ei taiteellisesti täyttänyt kaikkia odotuksia. Sen vetävän musiikin ja nimenomaan urheilullisen toiminnallisuuden uskoisi kuitenkin houkuttelevan katsomoon yleisöä.

Ainakin se saattaa houkutella gladiaattorileffojen ystäviä. Gladiaattoriaiheiset elokuvat ovat olleet Hollywoodin elokuvatuotannon suosikkeja 1950-luvulta lähtien. Lajin arvostetuimpia edustajia on juuri Spartacuksen filmatisointi, jonka ohjasi Stanley Kubrick.

Gladiaattorileffat tunnetaan ekokuvaslangissa nimellä ”miekka- ja sandaalielokuvat”, koska niissä keskeisinä elementteinä ovat roomalaiset asut, aseet ja miljöö. Nyt nähtävän balettiversion koreografi Lucas Jervies on kuitenkin kuorinut Roomaan viittaavaa historiallisia rekvisiittaa.

Ratkaisu heijastuu nimenomaan Jérôme Kaplanin tomivassa, riisutussa lavastuksessa, joka voisi yhtä hyvin kuvata natsi-Saksan hyytävää arkkitehtuuria. Ratkaisu olisi omiaan tanssille, mutta varsinaista koreografiaa tulkinnassa on niukasti. Kohtaukset ovat pikemminkin suurten joukkojen täyttämiä puuhakkaita kuvaelmia.

Gladiaattoreiden miekkojen kalistelut on korvattu kaavamaisilla, paininomaisilla väkivaltakohtauksilla ja asennoilla. Niistä vastaa taisteluohjaaja Nigel Poulton. Hän on harjoittanut esiintyjiä ympäri maailmaa niin oopperoissa, teattereissa kuin filmeissä, joissa hän on itse esiintynyt myös stunt-rooleissa.

Hollywoodin suurelokuvien estetiikka tuntuu hallitsevan Kansallisbaletin Spartacusta, sen näyttäviä massakohtauksia, kyynelehtiviä rakkausduettoja ja myös sen helposti lähestyttävää musiikkia. Sen sävelsi vuonna 1950 armenialaissyntyinen Aram Hatšaturjan.

Spartacus-teema on ollut monien vallankumousten suosikkiaihe aina Ranskan suuresta vallankumouksesta alkaen. Myytti perustuu roomalaisiin teksteihin, jotka kuvaavat orjakapinaa 70-luvulla eaa.

Aikaa myöten Spartacus korotettiin kaikkia vääryyksiä vastaan taistelevan idealistisen sankarin perikuvaksi. Hänen myöhemmin Flaviaksi ristitty puolisonsa puolestaan kasvoi vallankumouksen tulisieluiseksi ylipapittareksi.

Venäjän vallankumouksen jälkeen Neuvostoliitossa Spartacus korotettiin proletaarisen vallankumouksen lähes yliluonnolliseksi symboliksi. Hänelle omistettiin monissa kaupungeissa monumentteja ja kokonaisia katuja. Urheiluseurat lainasivat sankarin nimen, ja sosialistimaiden omat olympialaiset ristittiin spartakiadeiksi.

Ei ihme, että tämä neuvostobaleteista nykyään tunnetuin kuvaa juuri Spartacuksen tarinaa, ja että sen säveltäjä palkittiin peräti Lenin-palkinnolla. Teoksella oli aikanaan vain hatarasti peitelty vallankumouksen johtohenkilöitä ylistävä poliittinen viestinsä.

Koreografisesti baletti lähti lentoon vuonna 1968, kun Juri Grigorovitš teki siitä Bolšoi-teatteriin oman versionsa. Se on tyyppiesimerkki Bolšoin herooisesta ja ekspressiivisen uhoavasta balettityylistä, jossa miestanssijoiden merkitystä ja rooleja kasvatettiin ratkaisevasti.

Suomen kansallisbaletissa Spartacus sai ensi-iltansa lähes päivälleen 50 vuotta sitten. Aleksanterin teatterin pikku näyttämölle teos piti supistaa minikokoiseksi. Nyt Spartacus nähdään Lucas Jerviesin Australian baletille vuonna 2018 valmistamana versiona. Väliaikoineen se muodostaa kahden ja puolen tunnin mittaisen spektaakkelin.

Kiintoisa yksityiskohta on se, että kolmen kuukauden kuluttua sata vuotta täyttävän Suomen kansallisbaletin suurtuotannon kolmessa vaihtuvassa pääosien miehityksessä on mukana vain yksi suomalainen tanssija.

Spartacuksena ylenpalttisen urosenergian kruunasi ensi-iltamiehityksessä aina luotettava Michal Krčmář. Mukana oli muitakin vaikuttavia miestanssijoita, mutta he hukkuivat usein unisonona esitettyihin kulmikkaisiin välivaltakohtauksiin. Teoksen pahiksen, roomalaisen kenraalin roolin esitti vivahteikkaasti Henry Grey.

Täysin mustavalkoisessa maailmassa myös roolihahmot ovat mustavalkoisia. Spartacuksen hyveellisen ja alati riutuvan puolison, Flavian, tulkitsi sielukkaasti Kansallisbaletin uusi tulokas Zhiyao Chen. Roomalaiskenraalin hyytävänä vaimona kiemurteli ensi-iltamiehityksessä hieno Claire Teisseyre.

Varsinaiseen tanssilliseen kukkaan koreografia kasvoi vasta kolmannen näytöksen kaksintansseissa. Ensimmäistä niistä, Spartacuksen ja Flavian duettoa, avitti epäilemättä Hatšaturjanin korvamadon lailla mieleen jäävä Adagio, joka on tullut tunnetuksi myös suositun TV-sarjan tunnusmelodiana.