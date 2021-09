Dear Comrades! (Venäjä, ohjaus Andrei Kontšalovski)

Novotšerkasskin verilöyly vuonna 1962 on yksi Neuvostoliiton historian monista yksittäisistä häpeäpilkuista. Armeija ja KGB avasivat tulen ruokapulan vuoksi mieltään osoittaneita kansalaisia vastaan, surmaten 26 ja haavoittaen kymmeniä. Henkiinjääneitä tuomittiin kuolemaan tai vangittiin vuosiksi, kuolleiden ruumiit hävitettiin. Elokuvan tekeminen tästä aiheesta vaatii nyky-Venäjälläkin uskallusta, ja veteraaniohjaaja Andrei Kontšalovskilta sitä löytyy.

Jo neuvostoajan elokuvaklassikoita käsikirjoittaneen sekä ohjanneen ja Hollywoodissakin työskennelleen Kontšalovskin Dear Comrades! tihkuu pidäteltyä vihaa diktatuurin käsikassaroita kohtaan. Mustavalkoisesta elokuvasta löytyy mustaa huumoriakin, mutta enimmäkseen se on karu, armoton ja hurjan vaikuttava. Näyttelijätkin loistavat, etenkin Julija Vysotsjaka pääosassa kaupunginvaltuutettuna, jonka vakaa kommunistipuolueen kannatus romahtaa kauheuksien edessä.

Dear Comrades! kertoo vuoden 1962 Novotšerkasskin verilöylystä.

Judas and the Black Messiah (Yhdysvallat, ohjaus Shaka King)

1960-luvun Chicagoon sijoittuva historiankuvaus Judas and the Black Messiah sai monia Oscar-ehdokkuuksia, ja pystejä tuli kaksi: parhaasta miessivuosasta (vaikka Daniel Kaluuya esittää elokuvassa pääosaa) sekä parhaasta alkuperäislaulusta. Suomessa elokuva sivuutti elokuvateatterit kokonaan, mutta R&A:ssa sen voi nähdä valkokankaalla.

Mustat pantterit -järjestön Illinoisin johtajan Fred Hamptonin (Kaluuya) selkäänpuukotuksesta ja surmasta kertova elokuva toimii joka osa-alueeltaan: Kaluuyan lisäksi koko näyttelijäkaarti tekee hienoa työtä, ohjaus on sähäkkää ja jännite kasvaa esimerkillisesti loppua kohden, vaikka tapahtumat tietäisi. Ja aihepiirihän on Yhdysvalloissa edelleen tätä päivää, ikävä kyllä.

Daniel Kaluuya palkittiin Oscarilla roolisuorituksestaan Judas and the Black Messiahissa.

Memoria (Thaimaa-Kolumbia-Ranska-Saksa-Meksiko-Kiina, ohjaus Apichatpong Weerasethakul)

Thaimaalaisen Apichatpong Weerasethakulin uutuus voitti tämän vuoden Cannesin elokuvajuhlien juryn erikoispalkinnon. Tarina kertoo Kolumbiassa asuvasta britti Jessicasta (Tilda Swinton), joka yrittää löytää lähteen kuulemalleen mystiselle äänelle.

Ohjaaja tunnetaan maagis-realistista, meditatiivisen hitaista elokuvistaan, ja tässä hän vie tinkimättömän tyylinsä äärilaitaan. Vuoden 2010 Kultainen palmu -voittaja Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives – sekin R&A:ssa nähtävillä – on Memoriaan verrattuna suorastaan nopeatempoinen. Varoituksen sana siis: mikäli ei ole vastaanottavainen Weerasethakulin kerrontatavalle, elokuva voi vaivuttaa horrokseen. Niin vaikutti Cannesin käyvän muutamalle kriitikkoyleisön edustajallekin. Mutta jos antaa Memorian viedä kunnolla mukanaan, se on hypnoottisen kiehtova kokemus. Aika huojuu, taipuu ja menettää merkityksensä, samaan tapaan sekä katsojalle että elokuvan hahmoille.

Tilda Swintonin esittämä Jessica yrittää selvittää mystisen äänen lähdettä Memoriassa.

The Most Beautiful Boy in the World (Ruotsi, ohjaus Kristian Petri ja Kristina Lindström)

Luchino Viscontin Kuolema Venetsiassa (1971) on juhlittu elokuvaklassikko. Thomas Mannin novelliin perustuvassa draamassa keski-ikäinen, terveysongelmista kärsivä säveltäjä (Dirk Bogarde) ihastuu Venetsiassa näkemäänsä enkelimäiseen nuoreen poikaan (Björn Andrésen) pakkomielteisesti. Visconti ja Bogarde ovat jääneet elokuvataiteen historiankirjoihin (ja kuolleet ajat sitten), mutta entäs Andrésen? Viscontin ”maailman kauneimmaksi pojaksi” hehkuttamasta 15-vuotiaasta ruotsalaisesta tuli elokuvan ensi-illan jälkeen hetkellinen sensaatio, mutta sen jälkeen hän likipitäen katosi. Tässä dokumentissa harmaatukkaiseksi ja -partaiseksi ikääntynyt Andrésen kertoo tarinansa.

Se on vuoroin kylmäävä, vuoroin koskettava ja hämmästyttäväkin. Kylmäävä, kun katsoo nykysilmin filminpätkiä, joissa Visconti pyytää koekuvauksissa silmin nähden kiusaantunutta Andrésenia riisumaan paitansa, tai joissa ohjaaja kuvailee alaikäistä tähteään Cannesin elokuvajuhlien lehdistötilaisuudessa täydellisen esineellistävästi. Koskettava, kun Andrésen kertoo myöhemmän henkilökohtaisen elämänsä tragedioista. Ja hämmästyttävä, kun selviää Andrésenin vaikutus Japanin idolikulttuuriin sekä manga- ja animehahmoihin.

Myös 50-vuotias Kuolema Venetsiassa kuuluu Rakkautta & Anarkiaa -ohjelmistoon. Tässäpä erinomainen elokuvapari, kummin päin tahansa katseltavaksi. Viscontin teos on yhä upea, mutta dokumentti tuo siihen ajatuksia herättävän lisätason.

Luchino Visconti valitsi 15-vuotiaan Björn Andrésenin Kuolema Venetsiassa -elokuvan Tadzio-pojaksi lukuisten hakijoiden joukosta.

Shirley (Yhdysvallat, ohjaus Josephine Decker)

Viime vuoden Berliinin elokuvajuhlilla esitetyn Shirleyn keskushenkilö on tosielämän kirjailijakuuluisuus, psykologisen jännityksen ja kauhun mestari Shirley Jackson (1916–1965). Mutta Josephine Deckerin elokuva ei ole tavallinen biopic.

Fiktiivisessä tarinassa nuoripari Rose ja Fred (Odessa Young ja Logan Lerman) majoittuvat 50-luvulla Shirley Jacksonin (Elisabeth Moss) sekä tämän kriitikkomiehen Stanley Hymanin (Michael Stuhlbarg) taloon. Fred on saanut taidekoulun opettajanpestin Hymanin alaisuudessa, Rose taas päätyy eri vaivoista kärsivän ja alkoholia naukkailevan Jacksonin apulaiseksi. Samalla salamyhkäinen kirjailija kietoo faninsa Rosen pikkusormensa ympärille. Todellisuus alkaa hämärtyä ja muuttua... no, shirleyjacksonmaiseksi. Moss on täydellinen muutenkin mainion, kauhumaisen ja määrittelyjä pakenevan Shirleyn nimiroolissa.

Elisabeth Moss ja Odessa Young esittävät Shirleyn pääosia.

Softie (Kenia, ohjaus Sam Soko)

Boniface ”Softie” Mwangin lempinimi on hänen lapsuutensa peruja; se tarkoittaa kenian slangissa nynnyä tai nössöä. Mwangi on kuitenkin kaikkea muuta. Muun muassa Kenian 2007 vaalien jälkeisiä väkivaltaisuuksia dokumentoinut valokuvaaja päättää pyrkiä kansanedustajaksi. Maassa hallinto on läpeensä korruptoitunut eikä tee juuri mitään kansalaisten olojen parantamiseksi, mutta Mwangia ajaa aito halu tehdä kotimaastaan parempi paikka. Keniassa poliittinen idealismi voi kuitenkin olla hengenvaarallista.

Sam Sokon erinomainen dokumentti kuvaa Mwangin uskaliasta vaalikampanjaa sekä hänen lämmintä suhdetta perheeseensä, puolisoonsa Njeriin ja lapsiinsa – joiden turvallisuuden puolesta Mwangi joutuu myös huolestumaan. Huoli tarttuu myös katsojaan, kun Mwangi saamiensa tappouhkausten jälkeen pohdiskelee, ettei tässä välttämättä hyvin käy. Dokumentissa on siis myös painostavan jännitysdraaman elementtejä. Ja tosielämästä kun on kyse, ei onnellista loppua välttämättä ole luvassa.

Softie kuvaa aktivisti Boniface Mwangin vaarallista vaalikampanjointia Keniassa.

Rakkautta & Anarkiaa Helsingissä to 16.9.–su 26.9. Esitysajat ja muu info festivaalin nettisivuilla.

Lue lisää: Ninja Thyberg vastusti pornoa, mutta nyt hänen elokuvansa näyttää, millaista porno­teollisuudessa työskentely on: ”Mikään ei ollut niin kuin olin kuvitellut”